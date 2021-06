Mey” Scápola analiza reponer la obra teatral “Desnudos”, espera el estreno de la serie “Los Protectores” y dirigirá un ciclo de teatro y dramaturgia

21/06/2021 - 18:55 Camerino

La actriz, Mercedes Scápola, en julio, coordinará un ciclo de clases online denominado “Teatro: dirección y dramaturgia”, organizado por el Espacio Potencia, de Buenos Aires y con la participación de tres maestros: Claudio Tolcachir, Javier Daulte y Daniel Vernose.

Además, “Mey”, como todos la conocen, está analizando reponer “Desnudos”, la exitosa obra teatral que hizo temporada en Mar del Plata. También, la hija de la actriz Mercedes Morán aguarda con expectativas el estreno, en televisión, de “Los Protectores”, serie protagonizada por Adrián Suar, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández y Andrés Parra.

Sobre estos temas, más la realidad de los actores en pandemia, “Mey” habló en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

¿Qué representa para vos coordinar el ciclo de clases online “Teatro: dirección y dramaturgia”, organizado por el Espacio Potencia, de Buenos Aires?

Yo había visto un montón de clases que hacen ellos que son bastantes más interesantes que una simple entrevista. Porque siempre pienso que para que la gente pague para ver una entrevista, ahora que hay tantos medios online que son gratuitos, había que darles algo más a la gente. Por eso cuando me convocan para brindar una mirada sobre el teatro, (alternativo, off), yo le hago la contrapropuesta de por qué no coordinarlo yo, y convocar a tres figuras Claudio Tolcachir, Javier Daulte y Daniel Veronose, que no habían estado nunca en ciclos de este tipo, y trabajar sobre materiales. Que la gente pueda meterse en esos materiales, leerlos previamente y después poder hacer preguntas sobre dirección, teatro alternativo, comercial, sus diferencias, no solo escuchar una entrevista.