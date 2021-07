Luis Sain, santiagueño finalista de Talentos Federales, a EL LIBERAL: “Soy muy competitivo”

01/07/2021 - 17:22 Camerino

“Soy competitivo y me gusta ganar”. Así, con firmeza, se expresó, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , vía Zoom, Luis Sain, cantautor santiagueño que se consagró finalista de Talentos Federales, un concurso impulsado por el empresario Guillermo Marín.

A través de este concurso, nacido en plena pandemia, Marin se propuso darles la posibilidad a los concursantes de todo el país de poder llegar al Teatro Broadway. Y Sain ya pasó a esta instancia y explicó a EL LIBERAL con qué tema alcanzó esta distinción.

Este espacio tiene como finalidad convertirse en una obra musical que vaya por todos los teatros del país, como una salida laboral para los incipientes artistas elegidos, que serán 35 en total y que también se irán sumando a la plataforma Spotify.

“Estoy muy contento. Estoy ansioso. Soy muy competitivo, quiero ir a la final y quiero ganar. Voy con todas las ganas de ganar. Si no gano, no importa, pero voy con la intención de ganar. Me voy preparando. Estoy súper ansioso, quiero dar lo mejor de mí”, resaltó Luis quien, recientemente, presentó su disco “Fuimos uno” y el video de la canción “Sálvame”.