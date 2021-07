Tinco Andrada, escritor santiagueño, asombrado por las coincidencias de un cuadro de Picasso encontrado en Maine con su libro “Los bocetos de Picasso”

07/07/2021 - 19:06 Camerino

Por Emilio Marcelo Jozami / De la Redacción de EL LIBERAL

El escritor santiagueño, Tinco Andrada, nunca imaginó que la historia de su novela “Los bocetos de Picasso”, que editó en 2018, tuviera asombrosas coincidencias con lo que sucedió hace menos de una semana en Maine (EE.UU), donde un hombre encontró un cuadro de Pablo Picasso que estuvo 50 años en un armario y lo vendió en 150 mil dólares.

“La noticia me impactó. Estoy escribiendo en Traslasierra (Córdoba), en el mismo lugar en donde hace algo más de tres años, escribí mi novela Los Bocetos de Picasso. Jamás imaginé que la historia, tres años después de salir a la venta en librerías, se encontraría con una noticia que conmueve al mundo y que yo había escrito en aquel año. Tienen tanta similitud la ficción de la novela y el escenario de la noticia que, es una bella locura ver jugar al hecho entre realidad y ficción, hasta hacernos sonreír”, destacó Andrada, quien es de la ciudad de Añatuya (Taboada), donde vivió una infancia y adolescencia.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom, Andrada

¿Te sorprende la noticia acerca de este hallazgo en Maine, Estados Unidos?

Me sorprende enormemente. La novela salió en diciembre de 2018. Yo la había escrito mucho antes con una historia increíble. Por eso es que la noticia del encuentro en Maine me sorprende tanto, me sorprende tanto por la coincidencia que hay entre lo que yo había escrito cuatro años antes. No podía creer lo que estaba leyendo en la noticia, las coincidencias que había con lo que yo había escrito.

Cuéntanos que es lo que has escrito en tu libro que hace que tenga una coincidencia con este hallazgo.

Cuando uno escribe ficción imagina cosas. Antes de escribir esta novela (“Los bocetos de Picasso”) yo había escrito otra novela que se llamaba “Las arenas de la magia”. Cuando ya estaba lista para que vaya a impresión y salga a la venta, decidí no hacerlo. No me explico por qué y no sé por qué lo hice. Así fue que me vine a Traslasierra (Córdoba) y empecé a escribir “Los bocetos de Picasso”. Yo no sabía que se iba a llamar “Los bocetos de Picasso”, pero empecé a escribir la historia. Había un hilo que me llevaba a escribir sin parar. Yo estaba sorprendido porque, generalmente, una novela me lleva un año en escribirla, pero a “Los bocetos de Picasso” la escribí en 15 días. Era

como si me estuvieran dictando todo lo que pasaba y yo no paraba de escribir. Escribía, a veces, hasta 12 a 15 horas por día sin parar. Me llevó un año corregirlo.

¿Qué te ocurre cuando sale la noticia de lo sucedido en Maine?

Lo primero que me impresionó fue las coincidencias que había. Por ejemplo, en los dos casos estaba Picasso. En la realidad de Maine, Estados Unidos, y en la ficción de mi novela estaba Picasso. En los dos casos, el hecho había ocurrido alrededor de 1920. Cuando estas personas consiguen el boceto de Picasso ocurre en 1920. Y yo sitúo mi novela, precisamente, en el inicio de 1920. Esa es la segunda coincidencia. La tercera coincidencia es que en Maine, EE.UU., era producto de dos abuelas el haber llegado a esto. Y en mi novela es producto de dos abuelos. En los dos casos, en el de Maine, las abuelas le dejan al hijo una casa. El hijo la cierra y no entra nunca más. Y es el nieto el que abre la casa y se encuentra con esta novedad. En mi novela, los abuelos hacen la historia y los hijos se enteran, pero son los nietos los que recogen, en la actualidad, la historia. Esas son las sumas de consecuencias que a mí me asombran en el gran parecido como si a mí me hubiesen dictado la historia tres años antes y por eso yo había escrito con tanta velocidad la novela. Realmente, yo sigo impresionado por esto. Sigo impresionado porque hasta a mí me parece imposible esto, pero el libro es una realidad, está.

Escribiste en tu Facebook los mensajes que recibiste de gente que también se mostraba sorprendida por las coincidencias que vos marcas entre tu libro y lo ocurrido en Maine.

Lo que he visto en todo es que nadie me hizo una broma. Todos estaban como diciendo “¿cómo puede ser esto?”. Todos los lectores, los que me escribieron, los que me llamaron por teléfono o por whatshapp estaban sorprendidos. Y yo los entiendo porque hasta la misma editorial estaba sorprendida porque no podía creer que una cosa como esta hubiera ocurrido. Entonces, estamos todos con este grado de admiración.

A Traslasierra, donde estás establecido actualmente, se le atribuyen poderes mágicos, sobrenaturales. ¿Crees en estas cosas? ¿Consideras que, en esa geografía, es un poco lo que te ha llegado la inspiración o un mensaje para escribir tu novela?

Yo tengo un amigo que, cuando chalo, me dice “yo creo en las brujas, en los duendes, en los magos y en cuantas coas hay”. Y a mí me causa mucha gracia cada vez que me dice eso. No sabría contestarte lo que vos me preguntas porque estoy sorprendido, porque no le encuentro una explicación razonable a esto: ¿por qué dos abuelas? ¿Porqué dos abuelos? ¿Porqué Picasso en un lado y en el otro también? ¿Porqué en 1920 y en el otro también? La única diferencia que hay es que yo lo hago como que estuvieron cien años extraviados. En realidad, no estaban extraviados sino guardados. No quiero contar la historia de la novela porque hay gente que no la ha leído y que, seguramente, la va a leer y sería malo de mi parte contarles el final. El resultado final, inclusive, tiene un magnetismo determinado que a mí me asombra. Creo que la respuesta es esa: asombro.

¿Por qué elegiste escribir sobre Picasso?

No sé por qué escribí Picasso. No tengo una respuesta para decirte porqué elegí Picasso. No tengo la menor idea. Me senté y empecé a escribir. La historia (muestra el libro) es de un joven pintor que, cuando se recibe de Bellas Artes en Buenos Aires, se va a Tilcara (ciudad de Jujuy, en la Argentina) a pintar la simbología del lugar. Estando en Tilcara lo toma el año 2001, un año que todos los argentinos sabemos que nos pasó. Ese chico decide volver a Buenos Aires donde tiene cincuenta mil fracasos hasta que un día, solamente esto te voy a contar, conoce a una muchacha que lo invita a una cata de vinos. Y en esa cata de vinos, la mujer del viñedo le hace un comentario de Picasso. Yo no sé por qué le puse eso. No tengo la menor idea. Se me ocurrió en ese instante y ahí se disparó todo. Como una magia, algo me dictaba y yo no podía parar de escribir.

¿A partir de este hecho, has intentado, tanto vos o desde la editorial, algún tipo de contacto con el comprador y el vendedor del cuadro Picasso?

No. Si te tengo que decir que yo hice un viaje a España y estuve en la casa de Picasso cuando todavía no había terminado la novela, Estuve con la directora de la casa y, por esas cosas tontas que uno tiene, yo no volví a escribirle, pero al ocurrir esto es muy probable que esta semana me ponga en contacto con ella y hacerle llegar el libro para que haga las comparaciones entre la noticia y la ficción.

Además de este hecho sorprendente y con este libro (“Los bocetos de Picasso”) en la mano, ¿estás preparando otra obra?

Vos dijiste algo que me tomó de sorpresa. Me preguntaste si creía que en Traslasierra algo ocurría y yo esquivé la pregunta porque, a veces, la gente dice “uh, que chanta este tipo, mira lo que dice”. Estoy en una casa que fue construida por el marido de Edith Rossetti, cantante. Aquí, al pie de un algarrobo está parte de sus cenizas. Cuando él hizo esta casa me dijo que iba a construir un lugar para mí para que yo escriba. Y así fue. Entonces, algo me ocurre a mí. Yo no salgo de aquí, no voy ni al pueblo. Vos me preguntas si viene algo más después de esto. Esto, la noticia de Picasso y la comparación con mi novela, sale exactamente un mes antes de que aparezca una nueva novela mía. El 6 o 7 de agosto saldrá al mercado una nueva novela mía que se llama “La hija del español”. Es una novela ambientada a principios de 1800. Es una novela basada en otra novela mía que se llamó “El Negro Manuel”. Esta nueva novela es el lado femenino de la propia historia. Hablamos de muchas cosas, sobre todo de cómo era el trato de la mujer en el tiempo de la Colonia, de cuál era el trato de la gente de mínimos recursos en el tiempo de la Colonia y cuál era el trato de los grandes poderes con la comunidad negra. Ahí hablo de algunas mujeres revolucionarias en lo social, como la Perichona, como Margarita Sánchez de Thompson. Esta novela también fue escrita en Traslasierra. Y, en ese caso, uno piensa qué es lo que pasa a la gente que viene acá. Algunos vienen a curarse, otros vienen a buscar un estilo de vida más tranquilo y yo vengo a escribir. Y si algo ocurre, bueno, me ha ocurrido.

LO SUCEDIDO EN MAINE

La información da cuenta que un cuadro del pintor y escultor español Pablo Picasso fue encontrado en un armario en Maine, Estados Unidos, como parte del legado familiar de un hombre que heredó una propiedad. La obra de arte titulada “Le Tricorne” es una maqueta, lo que significa que es un boceto preliminar, de otra obra más grande del pintor español que se exhibe actualmente en la Sociedad Histórica de Nueva York.

La obra del artista español se vendió en una subasta en Massachusetts. El comprador, cuyo nombre no se hizo público, compró la pieza por 150.000 dólares, según señaló un comunicado de la empresa de tasaciones John McInnis Auctioneers.

El propietario de la pintura, cuyo nombre se mantiene en reserva, contó que el cuadro llegó a su familia porque tanto su tía abuela como su abuela estudiaron en Europa en la década de 1920, antes de volver a los Estados Unidos. “Mi tía abuela se convirtió en profesora de historia inglesa en Rutgers y vivió en la ciudad de Nueva York durante décadas”.

Firmado y fechado en 1919, Le Tricorne es una obra de arte enmarcada de técnica mixta sobre papel que mide 40 por 40 centímetros, según John McInnis Auctioneers , la empresa con sede en Amesbury, Massachusetts, que subastó la pintura.

LA TRAMA DE “LOS BOCETOS DE PICASSO

En plena crisis argentina de 2001, Claudio Terrada, un joven pintor, debe dejar Tilcara. Volver a Buenos Aires con la intención de buscar nuevos horizontes es, tal vez, la decisión más importante en su carrera. Sin embargo, a los sueños por triunfar, y a su deseo por hallar un nuevo estilo en sus pinturas, lo esperan años de frustraciones y rechazos. Su único sostén para seguir adelante y levantarse de cada tropiezo es la pasión irrefrenable que siente por una encantadora mujer. El amor por ella se ha transformado en su motor principal. Hasta que, por un giro del destino, la revelación sobre unos bocetos perdidos del gran Picasso despierta su interés, alentándolo a tomar un rumbo inesperado que cambiará definitivamente su vida profesional y personal.

QUIÉN ES TINCO ANDRADA

+ Escritor de cuentos, poesías, novelas y canciones folclóricas. Nació en Añatuya

Entre sus libros publicados se destacan:

-"Los Bocetos de Picasso" novela Editorial Barenhaus, año 2018.

-"El Sol de las Soledades" novela. Editorial Barenhas, año 2015.

- “El Negro Manuel” novela. Editorial Parábola, año 2011.

- “Con el mismo Norte” poemas y cuentos. Editorial Catálogos, año 2002, volumen mixto.

- "Con los Pies en la Tierra" poemas y cuentos. Editorial Nueva Generación, año 1995, volumen mixto.

Entre los premios recibidos se destacan:

Primer premio Certamen Literario Regional de Narrativa y Poesía por su trabajo “Tiempo” en el rubro Poesía otorgado por el diario El Liberal en 2010.

Distinción como poeta de su pueblo otorgada por la Municipalidad de Añatuya en el Festival de la Tradición Santiagueña en 2011 y 1999.

Columnista de la revista “De mis Pagos”, sobre temas relacionados con letras y música folclórica argentina – 1998 al 2001.

Autor de temas folclóricos grabados entre otros por: Los Nocheros, Raúl Carnota, Suna Rocha, Vale Cuatro, Los del Ceibal, Shalo Leguizamón, Carlos Torres Vila, Coco Banegas, Elpidio Herrera, Martín Paz, el "Mono" Leguizamón, Las Voces Bandeñas, Carlos Juárez, Justo Cruz, Toño Rearte, Jorge Herrera, María José, Sentires, Corazón de Quebracho, etc.

Letras de canciones para músicos de la talla de Raúl Carnota, Jorge Mlikota, Shalo Leguizamón, Martín Paz, Carlos Juárez, etc.

Presidente del jurado técnico en el certamen Pre-Cosquín Capital, en la categoría canto y canción inédita (1996-1998).

Entre las charlas brindadas sobresalen:

- Taller de historia en la Jornada Cultural de la Escuela 982 de Sumampa – Santiago del Estero 2013. Declarado huésped de honor por la Municipalidad de Sumampa.

- Charla taller en Costa del Este – ciclo “Charlas de café, en el bosque” 2013.

- Charla en la Feria del Libro 2013 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- III Feria Provincial del Libro de Santiago del Estero – noviembre del 2012.

- Sala de Lectura Pocha Ramos de la ciudad de Frías – Santiago del Estero sobre temas de la negritud (2011)

- Centro Cultural de la ciudad de Añatuya – Santiago del Estero sobre el mismo tema (2011).

- Pabellón de la provincia de Santiago del Estero, durante los festejos del Bicentenario en la Av. 9 de Julio en la C.A.B.A., sobre escritores rechazados por editoriales, algunos de los cuales, posteriormente, ganadores del Premio Nobel de Literatura (2010)

- Parque Centenario sobre la historia de los cafés y pulperías de Buenos Aires (1996).

Escribió un guión sobre la historia del tango, representado en el Parque Centenario (1996) por la Hermandad Bonga de Uruguay (conservacionistas de algunos ritos y costumbres practicadas por los negros en la época colonial).

Creador y organizador de los encuentros de poetas realizados en la calle Corrientes de Buenos Aires (1995).