Andrés Parra sobre “Pablo Escobar: el patrón del mal”: “A mí me parece que la serie ha envejecido muy bien”

10/07/2021 - 16:23

A&E estrena el próximo lunes 12 de julio la serie completa de “Pablo Escobar: el patrón del mal”, que cuenta la historia del narcotraficante colombiano y máximo líder del Cartel de Medellín Pablo Emilio Escobar Gaviria.

Protagonizada por Andrés Parra en la piel de Escobar, esta multipremiada serie creada por Juana Uribe y Camilo Cano, dirigida por Carlos Moreno y Laura Mora, narra la intimidad del personaje que marcó la historia de los colombianos en los años 80, y que se convirtió protagonista de esta super producción que cautivó a América Latina y el mundo retratando una época de terror: un mundo de narcotráfico y poder, que hicieron de Pablo Escobar uno de los hombres más ricos y temidos del mundo.

Esta atrapante serie de 74 episodios realizada por Caracol Televisión y pionera de las narco series es la producción más ambiciosa que se ha realizado en Colombia, que ahora A&E, tras el éxito en su pantalla de “Narcos” y “El Chapo”, compartirá con la audiencia de manera completa por primera vez en TV Paga. Además, por primera vez en VOD A&E ofrecerá un acceso a 10 episodios por semana a partir de la gran premiere en lineal.

Este viernes 9 de julio, A&E realizó un exclusivo evento virtual para la prensa latinoamericana, que contó con la participación de 200 periodistas e invitados, donde estuvo EL LIBERAL, en el que estuvieron presentes los protagonistas de la serie Andrés Parra, Cecilia Navia, Juan Carlos Arango, Christian Tappan y Anderson Ballesteros.

PRESENTACIÓN DE LOS ENTREVISTADOS

Antes de la ronda de prensa, fue Cesar Sabroso quien presentó al elenco de “Pablo Escobar: el patrón del mal”, una “mega producción de Caracol TV fue creada por Juan Uribe y Camilo Cano, dirigida por Carlos Moreno y Laura Mora y está basada obviamente en el bestseller de su época "La parábola de Pablo", escrita en el año 2001, biografía de Escobar del colombiano Alonso Salazar”, tal como lo presentó Sabroso.

Además, Carmen Lario, Senior VP de Contenido de A&E, explicó cómo encaja esta superproducción de Caracol TV en la estrategia de contenido de A&E. “Como fue "Narcos" y como fue "El Chapo". Y en esta ocasión nosotros estamos muy orgullosos de presentarles "Pablo Escobar: El patrón del mal". ¿Por qué? ¿Cómo encaja? Bueno, encaja porque es una serie icónica muy conocida y que sabemos que tiene un alto valor de producción, sobre un guión que te atrapa y que estoy segura que la audiencia de A&E no la dejará ir y se va a quedar pegada de lunes a viernes y también en nuestros maratones de fin de semana con este excelente elenco que agradecemos que esté aquí. Y bueno, en A&E es un orgullo tenerlos en nuestro canal”, remarcó Lario a los periodistas latinoamericanos.

Y no dudó en afirmar que “Pablo Escobar: el patrón del mal”, como lo lograron “Narcos2 y “El Chapo”, cautivarán a la audiencia. “Estamos seguros que así como las series que les mencioné anteriormente han ocupado los primeros lugares en televisión por cable, esto también lo haga porque es una serie excepcional, con una narrativa espectacular”, indicó.

Posteriormente, Sabroso entrevistó a Parra y a los demás protagonistas de la serie presentes en el evento virtual.

Andrés, cuéntanos qué fue para ti haber personificado a “Pablo Escobar, el patrón del mal”, y por qué crees que se convirtió en un hito y un personaje tan icónico en el mundo de la televisión.

No sé, esto es un fenómeno muy raro. Me estoy acordando en este momento que el día que yo fui a hacer el casting estaba Juanchito Arango, ese día conmigo, nos encontramos y él estaba haciendo para El mariachi, creo yo. Y saliendo me dijo como que él desea un poco que ninguno quedara porque sentíamos que iba a meterse en un chicharrón muy bravo. Y yo creo que así fue, ¿no? Fue una experiencia muy, muy, muy dura, fue un rodaje muy difícil. Fue un rodaje muy complicado. Yo tengo unos recuerdos de ese rodaje de mucho amor y mucha amistad entre nosotros en el club, pero una experiencia muy ruda para todos también, muy difícil. Y yo entré a ese proyecto realmente creyendo que no iba a pasar mayor cosa con eso, porque Colombia ya no era un país en el que creo que era la tercera serie que venía sobre el narcotráfico y dije bueno, a lo mejor la gente ya no va a querer ver más sobre esta vaina. Cuánto ha pasado diez años, creo ya, y miren, seguimos. Aquí estamos otra vez. Yo no me lo esperé. Yo creo que nadie, la verdad, que fuera a pasar lo que pasó con esta serie, ¿no?

¿Qué hiciste para prepararte para ese personaje? ¿Y cómo te pudiste deshacer de esta piel?

Yo me había empezado a leer el libro de Alonso Salazar, el de "La parábola de Pablo". Ya tenía unos apuntes, ya tenía una cierta investigación ahí. Lo terminé de leer. Y ese libro me llevó como a otros libros, autores, documentos, mucho Internet, mucha revista, mucha crónica. Era un personaje igual, muy público del que ya se habían hecho muchos, muchos documentales. Creo que películas también, agarré como un poco de todo esto. El acento paisa yo ya lo tenía, digamos que interiorizado, porque alguna vez en la escuela había hecho alguna obra de teatro con ese acento. Mucho trabajo con el equipo de maquillaje, con Fadi, con vestuario también trabajamos mucho. Ensayos también con Carlitos, con Laura, con Christian, con Anderson, sobre todo creo que con ellos, con los que más ensaya al principio, Chichila, obviamente. Y ahí arrancamos. Y me acuerdo que el proceso de salida de esa experiencia, más que ese personaje, de esa experiencia, yo me fui para Disney. Yo me fui para Disney.





Y me dicen por ahí que la bicicleta te permitió recuperar tu figura.

Si no, pero eso ya fue mucho después, digamos, porque ahora, viendo el trailer, a excepción de Chichila y yo, todos envejecieron muy feo. O hermano, mírese Christian y Juan cómo están (risas). He estado más lindo ahora que en la serie. Y en cambio Anderson, si es que ha sido quizás el elixir de la eterna juventud. Está igualito. Pero Juancho y Christian sigue preocupante la situación. Bueno, no es eso, la verdad. Sí, fue un cambio de vida, así como es que decidimos ya como dejar un poco de comer tan mal.





Pero hablando de comer, me dicen que también es un fanático de la buena comida y la buena cocina.

No de la buena, es que ese es el problema. De cualquier vaina. Ojalá fuera de la buena. Ver lo que me pongan por delante de mis ojos.





CON LOS PERIODISTAS

¿Qué les dejó cada uno de sus personajes para su vida personal? Y en segundo lugar, ¿cómo se ven ustedes ya digamos, en este momento de su vida, si ven a sus personajes, cómo los ven? ¿Qué creen ustedes que ha evolucionado en su carrera como actores desde "Pablo Escobar: el patrón del mal" hasta hoy en día, que sé que ustedes han hecho sus propios proyectos aparte y demás?

Christian Tappan: Pues obviamente la experiencia de haber hecho Escobar y todo lo que se vino, solo que se vino después, pues obviamente ha sido como la bola de nieve gigantesca que ha evolucionado en muchos personajes y en otras series y otros compromisos como actor muy grandes. Yo creo que obviamente no podemos desconocer la proyección que nos dio la serie a todos. Pues ha sido una proyección grande, pero también dependía de nosotros que esto se terminara en buenos trabajos, en crecer la carrera, en buenos momentos, porque pudo pasar lo contrario, que no pasara nada. Pero en mi caso pasó. Pero el personaje a mí, Christian, lo dejamos ir, ahí se quedó. Yo ya veo la serie y me divierto en la serie como cualquier televidente. Ya no la sufro. Sí la sufrí cuando lo hacíamos, la sufrí mucho al verla. ¿Se acuerda Parra?





Andrés Parra: Sufrimos un poco, sí. La nostalgia. A mí me costó un poco como la suya. A mí la serie sí me dejó. O sea, a mí me cambió un poco la percepción del país un poco porque para mí realmente la serie es más política que otra cosa. Para mí, para mí, eh. Y obviamente a mí me cambió la carrera. Me sigue abriendo muchas otras puertas, afortunadamente. La veo. A veces la miro. Y como Christian, hoy en día me divierto mucho, sobre todo porque me acuerdo mucho de cómo se iniciaron las escenas y las anécdotas y de las cosas que pasaban. Y yo voy al pueblo que habla Chichila también. Dibujaban a estos personajes de manera tan honesta y un humano con su humor, con sus contradicciones, con todo. Y también de alguna manera se divierte, se divierte en medio de ese horror que está contando la historia, ¿no?

Juan Carlos Arango: Hay algo que que pasó muy, muy particular en la serie es que los muchachos o los señores del Cartel de Medellín se veían mejor que los políticos. O sea, se ven más coloquiales, más colombianos, más naturales. Y hasta de alguna manera se veían más honrados que los mismísimos políticos que estaban por ahí. Entonces eso también creó una cantidad de malestar en mucha gente, porque la gente quiere agradar a los malos. Y la gente se identificaba más con la pandilla que con los galanes, todo el resto. Eso creo yo creo que causa un malestar en mucha gente, pero no me importa (risas).

Cecilia Navia: Yo dividiría como en tres, en tres lugares eso. O sea, yo creo que como actriz obviamente me dejo mucha gratitud y placer. Me siento muy, muy agradecida. Como colombiana me dio una conciencia política y social, porque digamos que toda esa historia yo la viví muy chiquita, muy joven y muy alejada de esa realidad. Yo no soy de Medellín, yo nunca vi matar a nadie a mi lado. Todo eso que de pronto muchos de los colombianos han tenido que vivir yo viví como en una pequeña burbuja. Entonces siento que a mí me despertó esa conciencia política la serie. Y como mujer y que digamos que ese es el punto que quiero tocar, siento que a mí me deja un gran dolor. Porque la vida de Patricia, como les decía al inicio, refleja la muchas de las vidas de muchas de las mujeres colombianas. Cambiémosle de pronto la cantidad del poder de la pareja o del dinero o el tipo de maltrato o podemos cambiarlo, dibujarlo, pero siempre es un poco que siempre la mujer colombiana está desfavorecida en muchos sentidos, a nivel de derechos, a nivel de poderse realizar, nuestra cultura es muy machista. Muchas cosas. Entonces yo siento que a mí me deja un poco ese dolor como mujer, como mujer colombiana.





Catalina Dlugi de El Portal de Catalina, Argentina. El director Moreno dice que la clave del éxito de esta miniserie, que es increíble, es porque responde a una deuda que tanto la historia como el periodismo tenían con el público, que descubrieron un mundo que la historia ignoraba. Quiero saber si eso ustedes coinciden. Y además, Moreno dijo que el gran mérito de cada uno de los personajes pertenece exclusivamente a cada uno de los actores a quien él está muy agradecido. ¿Eso es así? Quiero que me lo cuenten.

Andrés Parra: Yo voy a tratar de interpretar las palabras de Carlos. Lo primero, yo creo que sí, es decir, vivimos en unos tiempos de la posverdad, le llaman ¿no? Donde ahora la verdad la pretenden tergiversar, la pretenden cambiar. Hay verdades que a ciertas ramas de la política no les interesan y creo que ahí siempre será el arte el encargado de salir a recordarnos la barbarie. Yo hace poco ponía eso en un tweet. Es muy fácil desdibujar un mural. Es muy fácil romper un libro. Es muy fácil, pero al final el arte siempre sobrevive. Y de pronto él está hablando de eso, de cómo este tipo de series al final se terminan también convirtiendo de alguna manera en un documento histórico de un pasado y de una sociedad que en Colombia existió y se comportó así. Porque a mí siempre me ha parecido que la serie, más allá de hablar de Escobar, también habla un poco de esa sociedad que lo rodeó, que lo consintió, que lo apoyó, que estuvo también con él. Entonces creo que en ese sentido sí, la serie quizás sigue en pie justamente por eso, porque históricamente tiene algo que contar. Y con respecto a lo segundo, creo que puedo interpretar como....con este proyecto pasó algo muy bonito y nos pasó a todos los actores y es que se nos dio la posibilidad de ser muy creativos sobre lo que estaba escrito y se creaban mesas de trabajo alrededor de las escenas antes de filmarlas y todos teníamos posibilidad de proponer o de expresar lo que estaba ahí escrito, o de agrandarlo o de achicarlo. Y se generó una mecánica de trabajo muy, muy, muy bacana en ese sentido. Parecía como un gran estudio dramatúrgico e interpretativo, cada día a rodar, todo el mundo traía sus artes, todo el mundo tenía sus libros, sus referencias, sus anécdotas, lo que le habían contado, lo que le habían dicho. Y yo creo que entre todos logramos realmente enriquecer ese texto. Y volvemos a lo de Chichila. Enriquecerlo en esta verdad y en esa humanidad que nos permitió un poco ese digamos "laboratorio", digamos, por decirlo de alguna manera, pues.

Anderson Ballesteros: Pues referente a lo que dice Carlos, a lo que decía Chinchilla. Yo la historia no la conocía, yo la historia no la conocía. Cuando todo esto ocurrió, pues yo me mantenía recostando en la calle, jodiendo la vida. Sí, rebelde. Y cuando llega a este proyecto, creo que al igual que a muchos colombianos y a mucha gente en el mundo entero. Pues a mí me ocurrió lo mismo. Es que me enteré de todo esto. En grandes rasgos entender un poco como era la política del país, que era lo que había sucedido y que era lo que habían vivido mis padres que a mí se me pasó cierto, por lo que era muy chico. Creo que entender un poco esa realidad, pintada, tiene muchos tintes de ficción, pero está mayormente basada en la realidad. Creo que eso fue lo que me llamó tanto la atención. Eso.

Juan Carlos Arango: Hay una cosa que yo recuerdo, cuando fue el bombazo en la torre del parque. Y ese bombazo me dejó sentado en la cama. Los vidrios estaban que seguían temblando. Después de la cuna de mi hijo estaba al lado y ahí es donde yo me di cuenta. Uy, Pablo Escobar no es solamente una persona que hace daño y sale en la prensa y en las noticias. Qué cosa tan cercana. Pero igual nosotros estábamos, no sé si tan conscientes de contar una historia tan dolorosa para el país, pero sí estábamos felices de poderlo hacer porque en cierta manera estamos haciendo historia. Y eso fue lo que más me dejó… fue poder haber contado algo que en cierta manera me pasó. Por vivir aquí.





Susana Serrano de El País Colombia. ¿Les parece que ha envejecido bien la serie de Pablo Escobar? No solamente hablando de los efectos especiales, sino también con el hecho de que mucha gente actualmente se queja de las series de narcotráfico y de que solamente se habla de narcotráfico. Y Pablo Escobar habla mucho sobre la parte negativa. Pero de todas formas, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su percepción sobre la forma en la que ha envejecido la serie?

Andrés Parra: A mí me parece que la serie ha envejecido muy bien. Yo creo que una muestra de eso es esto, es esta reunión de hoy. Yo creo que sí, a la gente desafortunadamente no le gusta que le muestren lo que es mejor esconder como debajo del tapete, lo que es mejor meter ahí como en el armario. Y creo que sí sucedió que después vino como un boom de narcoseries y de narconovelas y ya hubo como quinientas más. Pero yo creo que yo creo que "Pablo Escobar: el patrón del mal" tiene un sitio ganado, digamos, del que a mí me parece que del que no sea movido. Creo que lo que sigue envejeciendo muy mal es más bien nuestra historia. La nuestra. Que sentimos que son ya cosas superadas y que pertenecen a la ficción y al pasado. Y todos los días nos despertamos con un tortazo en la cara, ¿no? Mejor dicho, como que necesitamos de la serie para recordarnos lo que somos. Para eso necesitamos nuestra historia. Sí, me explico. Ojalá se hubiera quedado en la serie. Ojalá pudiéramos decir que así no somos.

Juan Carlos Arango: A mí no me parece que la historia se envejezca, sobre todo aquí, que pues yo después de Escobar hice seis mafiosos más. Me salió una cantidad de trabajo que todos eran mafiosos. Todos. Y lo que veo es que sigue pasando, pero el mafioso muta, pero la sociedad no. Entonces la sociedad sigue siendo, pues totalmente hipócrita con el problema y el mafioso sigue siendo más inteligente, se esconde mejor, el negocio más grande y vamos a seguir haciendo historias de narcotráfico hasta que se acabe lo legal y se haga alguna cosa con menos permisos. Eso sólo va a cambiar. Yo no le veo salida a eso. Y Escobar era la marca, la marca principal del mafioso. Era el mejor. Y por eso mismo es que yo creo que nunca va a envejecer la serie y el género tampoco.