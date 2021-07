Railrod, desde México para el mundo, lanzó el primer sencillo de su nuevo álbum en vivo: “Krma”

15/07/2021 - 16:56 Camerino

El 2020 fue un año complicado para la música, pues fue, y sigue siendo, una de las industrias más afectadas por el cierre de actividades, al punto que fue orillada a configurarse en sus más mínimos detalles. Sin embargo, también representó una oportunidad inigualable para los proyectos musicales, pues aquellos realmente convencidos hicieron frente a las vicisitudes a través de la creatividad y dejando testimonio de una época singular.

En ese renglón de artistas que no cejaron ante a la adversidad se encuentra Railrod, una agrupación de hard rock oriunda de la Ciudad de México. Liderada por Oscar “The Os” Estrada, Railrod es una banda que apuesta por la naturalidad y poder del rock: su sonido y su calidad es tan honesto y afortunado que Aerosmith los invitó como teloneros para su show en la Arena Ciudad de México.

Muy poco tiempo después, Railrod regresó al recinto para ofrecer el primer auto concierto rockero celebrado en la Ciudad de México y logrando el lleno total ese 11 de septiembre de 2020. El reencuentro con el público fue tan especial que ahora cobrará vida en forma de un álbum en vivo, el segundo en la trayectoria de Railrod. Su primer adelanto llegó a los servicios de streaming este 28 de mayo con “Krma”.

El álbum del que formará parte fue mezclado por Germán Villacorta, quién también trabajó en el Live at the Budokan de Ozzy Osbourne, en Dynamic Wave Studio, y masterizado por Dave Collins, el responsable de masterizar el Hardwired…to Self- Destruct de Metallica.

Este álbum es poco más que un disco en vivo: es, al mismo tiempo, un documento para el futuro y un homenaje a la música en vivo. “Este documento también es un homenaje a mis compañeros músicos de todo el mundo, que están en resistencia y no la han pasado bien lejos de los escenarios todo el 2020 y lo que llevamos del 2021; este álbum es también una forma de recordarnos que siempre habrá un camino para poder hacer esto que tanto amamos”, comparte “The Os”.