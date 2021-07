Radio 75 expone en American Hero su ansiedad e ira ante un mundo donde tiene más valor la popularidad

16/07/2021 - 18:10 Camerino

Dani RM y Carles Nin son dos de los cinco integrantes de “Radio 75”, banda de rock alternativo de Barcelona (España) que conforman Ricard Moya, Alberto Dumall y Carles Badal. La agrupación barcelonesa lanzó su sencillo “American Hero”, contundente tema en la senda de bandas como Queens of the Stone Age, Placebo o Alice in Chains.

Con este tema exponen su ansiedad e ira ante un mundo en el que la popularidad tiene más peso que cualquier otro planteamiento. Los barceloneses, cuyo origen se remonta a 2017, anuncian con este single la continuación de “Songs For Celine”, álbum editado en 2019.

Un eslabón más en el itinerario del grupo que transita desde el sonido británico de sus anteriores trabajos hacia un estilo más enérgico y cargado de conciencia social.

“¿De dónde viene American Hero? Observar este distópico mundo da un poco de asco, la verdad. No se premian las ideas, sólo la popularidad. A no ser que creas que «tus ideas» son tuyas, en cuyo caso, enhorabuena por el autoengaño. La realidad hoy en día es que tu opinión la dictan tus seguidores en Twitter. Dime de qué presumes y te diré de qué careces", destacaron Dani y Carles Nin en un zoom exclusivo con EL LIBERAL .

La pandemia truncó las expectativas de volver a salir a la carretera por el momento, pero lejos de quedarse parados, deciden que mientras no puedan volver al directo se dedicarán a componer, arreglar y grabar su próximo álbum de estudio que editarán en formato vinilo.