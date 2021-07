Francisco Gortari, desde Corrientes, pactó una “Tregua con la muerte”

21/07/2021 - 16:18 Camerino

En esta nueva canción el prolífico artista Francisco Gortari, decidió explorar nuevos rumbos. Desde los orígenes la búsqueda sonora fue decantando hacia el folklore, creando una zamba experimental con atmósferas electrónicas de raíces sombrías, que fue pensada como una experiencia audiovisual.

El nuevo lanzamiento de Gortari fue realizado en aislamiento; quizás por eso este tema deja entrever una sensación de abatimiento, que logró la alquimia perfecta para transformarse en melodía y letra, iluminando el entorno; así el video y la canción se unen en una experiencia que combina animación y poesía.

Con un sonido completamente diferente a los trabajos anteriores, este músico viene avanzando en la escena indie con muy buena repercusión en la prensa.





“Tregua con la muerte es un tema que siempre me pareció muy visual, desde los primeros instantes en que la escribí me vi rodeado de imágenes que iban y venían. Así que al momento de grabar y producir, se dio naturalmente de la misma manera, lo que me llevó a una búsqueda sonora que acompañe esas imágenes con un video. Es una canción que bucea en la oscuridad, un pequeño cuento de terror que narra un encuentro con la muerte, una tregua y la voluntad de seguir viviendo mi deseo” nos cuenta el artista.

El video animado pertenece al genial Valerio Traverso; oriundo de Esquina, Corrientes, quien viene realizando varios trabajos de animación 2D e ilustraciones, destacándose en el rubro.





ACERCA DE FRANCISCO GORTARI

Nacido en Corrientes, provincia con una fuerte influencia musical, este joven de notable sensibilidad comenzó su relación con la música desde muy pequeño y se formó en la EMBA (Escuela de música de Buenos Aires) desarrollando una fuerte inclinación hacia la música popular.

Su primer disco “Aparecer” nace en el año 2017 y fue grabado durante 2 años de un profundo proceso creativo para este joven artista.

En 2020 edita Francisco Gortari II que fue recibido por la prensa con excelentes comentarios.

En la actualidad se encuentra en Esquina, provincia de Corrientes y continúa componiendo nuevas canciones.