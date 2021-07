Myriam Hernández a EL LIBERAL: “Hasta aquí definitivamente es un himno al empoderamiento”

29/07/2021 - 13:48 Camerino

“Hasta aquí” es el primer sencillo de “Sinergia”, flamante álbum de la cantautora chilena Myriam Hernández. Esta canción es una muestra de lo que será su nueva producción discográfica que contiene once canciones escritas y producidas por Jacobo Calderón, dentro de las cuales hay un tema compuesto por él junto con la artista.

Con la energía y el carisma que la caracteriza, en “Hasta aquí” la voz romántica más importante de América se luce con una temática actual, en una propuesta llena de ritmo y fuerza. En ella, habla de “una mujer decidida que ya no se deja anular y que en este cambio va dejando huellas sobre las cuales construye una vida diferente, con ella en el centro”, dijo acerca de este nuevo tema con el que espera poder interpretar a sus congéneres.

En esta línea, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, por Zoom, resaltó que cree en la igualdad de oportunidades. “Se acabaron los tiempos donde la mujer estaba en un segundo plano detrás de un hombre, en algún momento me equivoqué y pensaba que no era feminista, pero leí, me informé y me di cuenta de que estaba equivocada, caí en la caricaturización del feminismo, sin embargo, ahora puedo decir que sí, soy feminista”.

La prestigiosa artista trasandina, en sus declaraciones a EL LIBERAL, remarcó que “Hasta aquí” es un himno al empoderamiento. “Definitivamente, es un himno al empoderamiento. Es lo que yo le pedí también a Jacobo Calderón, productor y compositor de esta canción preciosa. Le pedí que esta canción tuviera un mensaje poderoso, potente y con una música que también fuera muy impetuosa”, puntualizó la intérprete de “El hombre que yo amo”. “Nació esta canción que, realmente, tiene este mensaje que empodera a las mujeres, que les dice hasta aquí aguanto, hasta aquí ya no más sentirme anulada sino que soy yo la que estoy en el centro de todo, la que yo marco huellas, dirijo mis pasos, mi camino. Ha sido maravillosa también la recepción de muchas mujeres que me escriben por Instagram, a través de las redes sociales en general”, afirmó.





EL VIDEOCLIP

El videoclip, en tanto, muestra a Myriam en una locación donde da cuenta de este proceso de empoderamiento del cual renace pisando más fuerte que nunca. Este material fue realizado por la productora chilena Acción bajo la dirección de Francisco Recabarren .

“Es un equipo humano extraordinario y la factura de su trabajo es de primer nivel, todos quedamos muy felices, he participado del proceso, porque me encanta ser parte de todo, y la verdad es que ya no me aguanto las ganas de que puedan verlo”, expresó la artista.

Sobre su nuevo disco, Myriam Hernández señala estar muy feliz y ansiosa por mostrar todo lo que han creado, “hemos trabajado muy unidos, con mucho amor, es un álbum de 11 temas, ¡ya no se hacen así!, con canciones pensadas y escritas para mí, con diferentes temáticas y con un sonido muy actual”.

Y añadió: “Sinergia”, es un proyecto que comenzó hace tres años en Madrid, cuando conoció a Jacobo, hijo de Juan Carlos Calderón, productor de canciones como “Un hombre secreto” y “Se me fue”, con quien de inmediato tuvimos un acercamiento muy emotivo, todo se fue dando de una forma muy especial y mágica, con mucha sinergia, lo que luego coincidió con el resto de los procesos, de ahí el nombre del disco”.

“Sinergia Tour” comenzará el viernes 8 de octubre con fechas en Estados Unidos, mientras que en Chile realizará un concierto en el Movistar Arena el 11 de junio de 2022. Además, para el próximo año está previsto que realice un concierto presencial en Argentina.