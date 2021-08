Nicolás Entel: “El nombre de Marroquín es una especie de homenaje a mi amigo Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar”

03/08/2021 - 12:03 Camerino

La serie mexicana Amazon Original, “S.O.Z. Soldados o Zombies”, se estrenará este viernes 6 de agosto exclusivamente en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

La serie de suspenso consta de ocho episodios de 30 minutos cada uno y es protagonizada por el español Sergio Peris-Mencheta (Snowfall, Life Itself) Fátima Molina (¿Quién Mató A Sara?, Diablero) y Horacio García Rojas (Diablero, Narcos: México).

El elenco incluye además a Adria Morales (La Reina Soy Yo), Toby Schmitz (Black Sails), Steve Wilcox, James Moses Black (This Is Us), Jorge Jiménez (Narcos: México) y Vico Ortiz (próximamente en Our Flag Means Death).













¿Hay un narco en especial al cual refiere este narco de la ficción o es un producto de tu imaginación?

El nombre de Marroquín es una especie de homenaje a mi ahora amigo Sebastián Marroquín el hijo de Pablo Escobar y protagonista de “Pecados de mi padre”, pero no, porque aparte también, que sea un narco es un dispositivo narrativo para que el personaje tenga ciertas estabilidades pero no transcurre en el mundo del narcotráfico sino que transcurre en una espacio diferente la misma forma que Han Solo en “La guerra de las Galaxias” también es un contrabandista.









LA TRAMA

Para evitar la extradición, el carismático e impredecible capo de las drogas Alonso Marroquín escapa de una prisión en México para ocultarse en medio del desierto.





Mientras, al otro lado de la frontera un experimento del ejército de los Estados Unidos realizado con cerdos en una base militar, sale mal y la unidad de policía mexicana que persigue a Marroquín resulta infectada, transformándolos en una nueva especie de zombies con habilidades especiales.





El ejército y esta nueva especie convergen en el escondite de Marroquín, en donde comienza una batalla por sobrevivir.

Dirigida por Rigoberto Castañeda (Km 31), S.O.Z Soldados o Zombies es una producción de Dynamo (Falco, Narcos) y Red Creek (Rompan Todo), creada y producida por Nico Entel (Rompan Todo, Sins of my Father) y Miguel Tejada-Flores (La Venganza de los Nerds, Fright Night Part 2), y producida por Nico Entel, Miguel Tejada-Flores, Andrés Calderón, Juan Uruchurtu y María José Gómez.

La banda sonora de la serie incluye a bandas como Molotov, Control Machete, T. Rex featuring Ringo Starr, Elton John, Nine Inch Nails, X Ambassadors, The 1975, e IDLES, entre otras, además del tema principal “S.O.Z: No Estamos Muertos”, a cargo de los reconocidos artistas, Alemán + La Plebada.