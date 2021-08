Francisco Victoria, músico chileno más fecundos y con mayor proyección en la escena latinoamericana

05/08/2021 - 15:12 Camerino

Uno de los músicos jóvenes más prolíficos y con mayor proyección de la escena latinoamericana, Francisco Victoria, presenta su nuevo sencillo “Yo creí que eras mi amiga”.

La canción anticipa al que será su segundo álbum en estudio, el sucesor de su aplaudido disco debut “Prenda”.

Yo creí que eras mi amiga nos muestra el lado más íntimo del artista, en una sentida composición donde predomina el piano y arreglos de cuerdas, siguiendo la línea del anterior sencillo “Tírame al fondo del mar”, en una versión más reposada.

En una entrevista con EL LIBERAL, el cantautor chileno se refirió a esta composición y a los referentes que tuvo presente a la hora de escribir “Yo creí que eras mi amiga”.

“Los principales referentes al crear este tema fueron Burt Bacharach y su manera de componer tan particular y transversal y Maurice Ravel, compositor del impresionismo francés, quien me ha acompañado bastante tiempo este último año. Por lo cual, es una muestra de dos de mis cosas favoritas, porque necesitaba que la canción se sintiera importante y muy honesta, una mezcla de lo que más me gusta con lo que más me duele”, señaló Francisco.

Este single fue por primera vez interpretado en el concierto realizado vía streaming desde Centro de Eventos Blondie el pasado 30 de enero, donde ya desde entonces comenzó a ser una de las favoritas de sus seguidores y que pueden encontrar en todas las plataformas digitales.

Francisco Victoria recorrió distintos escenarios durante la promoción de “Prenda”, que incluyó diversas presentaciones en Chile, incluyendo una gira por Argentina y Perú. En paralelo ha producido para otros artistas como Princesa Alba, Felicia Morales, May Villalobos, “Tren al Sur”, tributo realizado por diferentes artistas, entre otros proyectos.

En la pasada edición de Premios Pulsar, produjo el segmento dedicado a las mejores canciones de los últimos años de esta ceremonia, donde además interpretó “Tu Mamá Te Mató” de Camila Moreno; También ha colaborado con Juliana Gattas de Miranda!, Benjamín Walker, Benito Cerati y más.





FICHA TÉCNICA

Letra y música por Francisco Victoria.

Producida por Francisco Victoria.

Co-producción y arreglos para Piano, Cuerdas y Flauta Traversa por Marcelo Wilson.

Mezclada y masterizada por Carlos Barros

Grabaciones adicional por Lisa Yihwan Lim en Seúl, Corea del Sur.

Asistente de grabación: Daniel Ruiz.

Producción ejecutiva: Carlos Salazar.

Violín y Viola: Daniella Rivera

Cello: Lisa Yihwan Lim

Flauta Traversa: Francisco Victoria

"Yo creí que eras mi amiga" disponible en Spotify - iTunes - Deezer – YouTube