Velvet Chains, grupo de hard rock estadounidense, se inspira en la mitología griega, lanzaron “Icarus”

17/08/2021 - 19:33 Camerino

Desde Las Vegas para el mundo. Velvet Chains se formó en la ciudad americana en el 2018 por músicos experimentados del circuito estadounidense.

La propuesta musical apuesta por sonidos de rock contagioso, una sección rítmica sólida, y melodías de guitarra y voz pegajosas, de aquellas que se te quedan grabadas en la cabeza.

La música del cuarteto es una mezcla de estilos musicales y personalidades a través del intercambio cultural: tanto Jerry Quinlan (voz y guitarra) como Noelle Schertzer (batería) son estadounidenses, Laurent Cassiano (guitarra) es brasileño y el bajista Nils Goldschmidt, líder del proyecto, es chileno.

En un zoom exclusivo con EL LIBERAL, Nils Goldschmidt habló acerca del presente del grupo. Guiados por lo que mejor se hacía en el grunge y hard rock de los 90s y 00s, la música de Velvet Chains tiene como referencia a grupos de la talla de Guns N' Roses, Alice in Chains y Pearl Jam, entre muchos otros de diferentes estilos, cuyos elementos se condensan para crear un sonido único y característico.

La mezcla de estilos y nacionalidades siempre han tenido un excelente récord en la historia de la música global; como en The Strokes, Ill Niño, o incluso Slayer,quienes incluyendo dos latinos en su formación inicial, lograron dejar una marca en la historia del metal.





Toda la riqueza artística de esta mezcla de orígenes e influencias será condensada y presentada al público el 24 de septiembre, cuando el grupo lance al mercado su álbum debut, Icarus.

Para celebrar este importante suceso en su carrera, Velvet Chains contará con colaboraciones de artistas invitados . Por ejemplo, el guitarrista Richard Fortus (Guns N’ Roses) grabó las guitarras en el sencillo "Tattooed".

El contenido lírico junto con la calidad musical es otro factor importante para Velvet Chains: "Nuestro objetivo era escribir canciones con letras importantes mientras cubríamos diferentes géneros dentro del Rock desde los 90s hasta los 00s. Encontrarás un poco de rock pesado, un poco de grunge, un poco de rock alternativo, y mucho más en este disco”, explica Nils, fundador de la banda.

ICARUS

El álbum debut de Velvet Chains, Icarus, fue coescrito con el compositor multiplatino Drew Lawrence. Las grabaciones tuvieron lugar a principios del 2021 en diferentes estudios: la batería se grabó en The Hideout y el bajo en The Tone Factory, ambos en Las Vegas, mientras que las guitarras y las voces se grabaron en The Killroom en Seattle. El trabajo de ingeniería en sonido estuvo a cargo de Greg Williamson, mientras que Tristan Hardin realizó la mezcla y masterización.

El primer sencillo "Tattooed" fue lanzado el 30 de julio. La canción estará acompañada de un video musical, producido y dirigido por el reconocido director de videos musicales Dean Karr (Marylin Manson, Iron Maiden, Velvet Revolver etc.), quien concibió toda la narrativa del video, el cual reúne escenas muy intensas, las cuales se mezclan con el impactante sonido de Velvet Chains.

Se lanzará un segundo sencillo antes del álbum completo. Se trata de “Strangelove”, escrito en colaboración entre Nils y Drew.