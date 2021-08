VIDEO | Magui Olave crece con Suárez como DT

22/08/2021 - 14:12 Camerino

Magui Olave pisa fuerte en el ambiente de la música. Con su segundo disco “Aprendiendo a volar” logró el reconocimiento de la industria a través del Premio Gardel que legitimó su trabajo al nombrarlo mejor álbum de artista de cuarteto.

Pero no es de las que se quedan durmiendo en los laureles, sino más bien de las que abrazan los buenos momentos para seguir creando. Pronto estrenará “Mi camino”, un disco para el que también escuchó los aportes de su marido, el delantero de River Plate, Matías Suárez, según reveló a EL LIBERAL en una entrevista por zoom, ya que además de jugador de fútbol es un amante de las canciones.

La vida de Magui y Matías ha sido de un constante acompañamiento. Así como él está atento a sus creaciones, ella no dudó en mudar su vida a Bélgica para que él pudiera cumplir sus sueños de fútbol, cuando aún eran muy chicos y desconocían hasta el idioma.

Allí nacieron incluso sus dos hijos. Por eso, en su nuevo repertorio hay un tema que habla un poco de esa historia, “Cerquita mío”.

“Es una canción que habla del amor y de lo feliz que se siente uno teniendo a esa persona cerquita; y habla de que cuando esa persona llegó, la vida cambió. Y creo que es así, porque si bien antes de conocerlo a Matías estaba muy ligada a la música, de un día para el otro me llevó a otro país, a vivir cosas que nunca me hubiese imaginado, entonces la canción “Cerquita mío” es una especie de agradecimiento y reconocimiento a toda esa historia, en unos minutitos cortitos”, dijo Magui.

Y agregó sobre el presente de Matías en River: “Lo disfrutamos muchísimo. Hemos pasado muchas cosas difíciles, entonces estamos acostumbrados a las idas y vueltas. Así es el fútbol, un fin de semana excelente, el otro no tanto, y el otro, peor. Pero creo que estamos adaptados a siempre sostenernos, a disfrutar de los momentos buenos y los no tan buenos también. Nos disfrutamos un montón, yo de su carrera, y el de la mía porque le gusta mucho la música, entonces tratamos de compartir esos momentos únicos”.

¿Matías hace de productor?

En realidad, hay una parte que a mí no me gusta mucho hacer, y que es la parte más técnica que, por otro lado, él ama. Entonces, nos complementamos muy bien en ese sentido. Por ejemplo, la parte de instrumentos o detalles a los que yo no llego a tanto, él siempre está ahí, también atento al repertorio. “Culpable” que fue uno de los temas del disco pasado que la gente más aplaudió, me lo trajo él; me dijo “escuchalo, versionalo a cuarteto y fijate cómo queda”. Entonces te das cuenta que es una persona que conoce de música, que le gusta y que piensa un poco más como el bailarín, del otro lado. Me gusta escuchar lo que me dice.

Para Magui, el disco “Aprendiendo a volar” con el que ganó el Gardel tiene un hondo significado, ya que lo produjo poco después de la muerte de su madre, la hermana de Betty Olave. Transformó su dolor en una obra perfecta.