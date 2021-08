July Abril: “Escribí “Despertar” pensando en los momentos de oscuridad por los que todos pasamos”

26/08/2021 - 16:40 Camerino

“Despertar” es la nueva canción de July Abril y se trata de una realización integral por parte de la artista. Es un viaje al interior para conversar con esas creencias que nos limitan y que no nos permiten ser auténticos y brillar con nuestra propia luz. Dice July: “La escribí pensando en los momentos de oscuridad por los que todos pasamos, como no creer en nosotros mismos, no sentirnos suficientes, no valorarnos”.

La canción nos invita a buscar ese poder que todos llevamos dentro, que nos da el valor de creer en nosotros mismos, de amarnos y valorarnos y que nos enseña que todo lo que queramos lograr, es posible. Solo hace falta despertar.

Posterior a su lanzamiento, July Abril abrirá el show del reconocido artista Axel en el evento Movistar Arena el sábado 28 de agosto.

TRAYECTORIA

Con tan sólo 21 años, se perfila como la joven cantautora del momento. Con un sonido sorprendente, fresco y actual, su estilo transita el rock-pop y su formación incluye comedia musical, canto y baile. Además toca la guitarra, el piano y el ukelele. July se mantiene en constante crecimiento y apostando al mundo de la música.

Realizó recitales en vivo en los Martin Fierro Digital (2018), Obras Sanitarias (2018), Teatro Ópera (2018), The Cavern (2018/19). Participó en el Festival de Ciudad Emergente (201). En lo actoral, trabajó en las exitosas tiras de Telefé “Viudas e hijos del Rock and Roll” (2014) y “Golpe al corazón” (2017). Este año 2020 participó del gran festival a beneficio de Billboard Argentina.

FORMACIÓN

Estudió en el Colegio La Salle y se perfeccionó en canto desde los 8 años con diferentes profesionales. Estudió dirección de cine en la Universidad del Cine, Comedia Musical con Valeria Lynch y Sebastián Mellino así como también teatro en la escuela de Nora Moseinco y Fabián Vena. Es Coaching Ontológico.