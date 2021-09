Clifford Chanin y el desafío de explicar a los jóvenes por qué sucedieron los atentados a los Torres Gemelas

09/09/2021 - 13:17 Camerino

Clifford Chanin, VP Ejecutivo y Director Adjunto de Programas del Museo Conmemorativo del 11 de Septiembre y productor de “La cacería de Bin Laden”, documental que se emitirá el domingo 12, a las 21.05, por History, habló acerca de la importancia que tiene el museo a su cargo y del audiovisual que que narra los pormenores del operativo para atrapar al, por entonces, líder del grupo terrorista al-Qaeda.

Previo a la ronda de prensa, Clifford Channin habló con César Sabroso, Senior VP Marketing y Pr A+E Networks Latin America. Chanin es quien supervisa todas las exhibiciones y catálogos de septiembre 11, entre los que además de haber editado, ha realizado películas muy importantes: “Facing Crisis America under Attack”.

También tiene escrito tres libros, entre ellos "The Stories they tell", Blooming through the Ashes, y "In Memory: the Art of Afterward "

¿Qué balance alguien como vos podría hacer después de 20 años y cómo planean conmemorar los 20 años del septiembre 11 en el Museo y en el Monumento?

Estos son realmente 20 años que marcan una generación completamente nueva y sabemos que muchos en esta nueva generación no saben necesariamente lo que sucedió. Entonces con el paso de los años y ahora con el vigésimo aniversario, estamos centrándonos en la educación de esta nueva generación. Creo que lo dijiste antes, lo que es la conexión con el 11 de septiembre, que sigue en las portadas de los diarios de todo el mundo. Es algo que no terminó. Estamos centrándonos en qué es esa educación que necesitamos y cómo conectarnos con esta generación más joven, más nueva. En muchos de los documentales que ustedes están por estrenar están mostrando testimonios de primera persona que muestran qué significó todo esto y cuál fue el impacto. Y es muy importante escuchar estas voces para comprender el impacto y la importancia de lo que sucedió el 11 de septiembre para todos nuestros públicos, pero en especial para la gente joven.

¿Cómo van a conmemorar el 11 de septiembre?

Vamos a hacer varias cosas. Todos los años, ese mismo día, hacemos una lectura en vivo de los nombres, donde hacemos un sorteo para sacar los nombres de los familiares que serán las personas que leerán y se leen los nombres de las personas que fallecieron. Para que sepan, esa lectura lleva cuatro horas y considerando todo ese tiempo, sabemos lo que implica recordar a toda esa gente. Este año también haremos un tributo con luces que llegan cuatro millas hacia el cielo y que recrean de alguna manera la presencia de las torres que ya no están allí. Y también este año agregamos algo que se llama "el tributo de las luces", donde varios edificios en todo el país prenderán luces azules para conmemorar esta fecha. También este año comenzamos una campaña de recaudación de fondos para dar respaldo a la educación de la nueva generación. Se llama el fondo "Never Forget" Nunca olvidar y a todos los que puedan ayudarnos pueden ir a NeverForget.org.

¿Por qué creen que es tan importante compartir los documentos, testimonios y las historias del 11 de septiembre?¿Qué sienten ustedes después de 20 años considerando los eventos recientes que están teniendo lugar en Afganistán?

Como queda claro en uno de los documentales que mostrará History Channel, hay algunas teorías conspirativas alrededor de este día y no las voy a refutar porque no es el punto. Pero sí quiero decir que hay un fenómeno social en el que todos los eventos o muchos eventos y de hecho ahora con el Covid-19 no es sólo con septiembre 11. Hay muchas teorías conspirativas que dan vueltas y estas teorías tienen algo en común. Tienen varios comentarios respecto de qué fue lo que pasó, pero cuando llegamos a la pregunta más importante, esa pregunta es ¿por qué? Y la realidad es que a veces se dan muchas acusaciones implícitas e infundadas en estas teorías conspirativas. Entonces, lo que tenemos que hacer, en especial para la gente joven, es pensar qué podemos hacer para comprender qué fue este evento. Y dado que está tan bien documentado el 11 de septiembre está bueno mostrar exactamente qué sucedió y explicarlo lo mejor posible. Ahora pasaron 20 años y como dije antes, sería lindo si este cambio en el calendario nos pudiera decir que todo pasó y que podemos soltar y avanzar. Pero la realidad es que no es así porque seguimos experimentando las consecuencias de este evento. Los eventos en Afganistán nos muestran más claramente que este es un tema vigente y la manera en la que lo manejemos plantea desafíos para nosotros en el futuro también.

RONDA DE PREGUNTA

Posterior a su diálogo con César Sabroso, Clifford Chanin respondió a los periodistas.

¿Cómo es para Clifford lidiar con esto en su vida cotidiana?

Esta es una pregunta que me hacen mucho y es una experiencia muy distinta a lo que la gente se imagina. Antes del Covid-19, vamos a ver qué pasa después del Covid-19, teníamos 3 millones de personas que venían por año al museo. Muchos de ellos eran de Latinoamérica y un tercio venía del extranjero y todos los días en el museo podíamos ver el impacto de septiembre 11, no solo en Nueva York, sino también en todos los lugares del mundo donde la gente estuvo ese día y la gente venía al museo para tratar de comprender algo que es importante, que saben que es importante y para poder compartir esa comprensión con sus seres queridos. Entonces, en el museo se ven momentos muy fuertes, muy poderosos, de gente que se encuentra con algo que les parece muy importante, saben que tiene gran importancia y quieren compartirlo luego con sus seres queridos. Entonces es una experiencia muy gratificante de muchas maneras, ¿no? Poder ser parte de eso y poder ayudar a la gente a encontrarse con estos materiales que son tan difíciles, pero a su vez están viniendo por elección al museo. Nadie los obliga y quieren aprender sobre esto, quieren conocer información y por supuesto, es obvio que hay elementos muy tristes allí. Pero en la posición en los que estamos mis colegas y yo, que es tratar de facilitar su experiencia para la comprensión de septiembre 11 y explicarles un poco como funciona el mundo en relación con esto, es una experiencia muy gratificante, a pesar del hecho de que hay días que me doy cuenta de que esto es algo triste y algo difícil. Pero por otro lado, tengo otras sensaciones también como las que les comenté.

El último año fue duro para todos. Nueva York pasó por momentos duros por la pandemia. ¿Esto afectó los planes del museo para el vigésimo aniversario de los ataques?

Muchas gracias por tu pregunta. Sí, el museo se vio seriamente afectado, al igual que muchos otros, por la pandemia. Y para explicarte un poco el contexto, desde que abrimos en mayo de 2014, nuestra finanzas se basaban en la venta de entradas y así era como teníamos nuestras ganancias, con la tienda, los tours y esto, por supuesto, se vio devastado por la caída del turismo, como le pasó a todo el mundo con la cuarentena y lamentablemente tuvimos que despedir a gran cantidad de nuestro personal y recortar drásticamente nuestro presupuesto. Esto afectó a algunos de los planes iniciales que pensábamos para el vigésimo aniversario. Pero no cambió los planes principales que siempre tuvimos y que siguen siendo así. Y esto se centra en la conmemoración del aniversario. La lectura de nombres, como dije antes, y las cosas que estamos planeando para este año. También resaltamos nuestras actividades educativas con una interesante transformación. Originalmente habíamos planeado y recibimos un subsidio del gobierno, para hacer lo que se llama una muestra de posters en 25 bibliotecas en el país. Y esto eran pósters que en realidad viajarán por diferentes bibliotecas del país durante dos años. Esto, lamentablemente, ya no sería posible. Entonces lo que hicimos fue un cambio y pasamos a hacerla como una exhibición de posters online. Las bibliotecas podían solicitar los posters e imprimirlos y si no tenían como imprimirlos se los podíamos enviar. Entonces, si bien el primer plan era para 25 bibliotecas, ahora tenemos más de 3200 bibliotecas y otras instituciones que se anotaron y que mostraran estos posters, así que de una manera muy extraña adaptarnos a la pandemia y a la cuarentena, de hecho, en este caso nos llevó a una audiencia mucho más grande de lo que hubiéramos pensando, pasando de 25 bibliotecas a más de 3000.

¿Cómo se sienten cuando escuchan estas teorías conspirativas o incluso mentiras?

La responsabilidad central de nuestro museo es la educación. Vivimos en un mundo y esto lo sabemos todos, donde las teorías conspirativas cada vez surgen con mayor frecuencia. De hecho, con el negacionismo del Holocausto lo veíamos también. O incluso con la llegada a la luna de los estadounidenses, o lo mismo con septiembre 11, o el covid. Y pareciera como que hay algo que hace que la gente quiera creer en una explicación alternativa de las cosas, ¿no? como si no hubiera sido así. Y la verdad es terrible, porque esto no se basa en hechos, sino en explicaciones que a veces son difíciles de explicar. Entonces es una situación muy problemática y yo creo que todos nosotros, sea en el museo o escribiendo un libro, o haciendo un documental, o contando nuestro testimonio de ese día, de todos nosotros depende contar los hechos de la mejor manera posible y contar esas historias para poder realmente mostrar lo que sucedió el día 11 de Septiembre.

¿Cuál fue el impacto en el entretenimiento en cuanto a primero, cómo hubo por ejemplo ejemplos como Spiderman que tuvieron que quitar una escena porque se aparecían las Torres Gemelas, pero también en cuanto a la cantidad de producciones que a raíz de este hecho surgieron en televisión?

Es interesante porque la historia de las Torres Gemelas, por ejemplo, que eran un centro arquitectónico importantísimo de la ciudad. De hecho, abrieron a comienzos de la década 1970 y hacia su final las personas ya se estaban acostumbrando a ellas. Pero lo interesante es que, por supuesto, eran un hito en lo que es el skyline, la vista de la ciudad. Pero el poder que tiene esta conmemoración anual que comenzó después de septiembre 11, este tributo con luz, los dos haces de luz que representan esas torres que ya no están allí se convirtió en algo tan importante para los habitantes de la ciudad con el paso de los años. Lo hacemos hace 20 años. Ahora la responsabilidad la asumió el museo. Pero no era así originalmente. Y yo no sé dónde estaba la expectativa original. Pero la gente de New York respondió con profunda emoción y afecto de lo que estaba faltando al skyline. Que hoy no estén afecta a mucha gente. De hecho, toda la zona de Manhattan del Sur se vio de alguna manera reconstruida.

¿Cuál es el impacto del 11 de septiembre hoy y cómo será en el futuro y cómo se recordará?

Quiero agradecerle a History Channel. Nosotros produjimos este documental de “La cacería de Bin Laden” a partir de una exhibición que nos dio acceso el expresidente Obama y muchas de las personas conocidas que estaban involucradas en la decisión de ir tras Bin Laden. Además nos dio acceso a personas que trabajaban detrás de escena. Los oficiales de inteligencia que trabajaron allí, muchos de los militares y los pilotos que habían estado en la misión de buscar a Bin Laden. Entonces queríamos que esta exhibición se convirtiera en un documental y encontramos un gran socio, un gran aliado en History Channel. Y ahora esto se va a mostrar en América Latina y esto cuenta partes de la historia que realmente nunca fueron contadas antes. Así que agradezco mucho a History por asociarse a nosotros para hacer esto.