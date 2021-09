Molly Raskin sobre el atentado a los Torres Gemelas: “Pudimos unirnos como nación y responder”

09/09/2021 - 13:50 Camerino

Molly Raskin es periodista y participante del especial “Los 4 vuelos", documental que History Channel, con motivo de recordarse los veinte años del atentado a las Torres Gemelas, emitirá este sábado 11 de septiembre, a las 20.10, la señal Histoy.

Molly es una periodista multi premiada conocida por sus reportajes especiales tanto en PBS como en CNN, Netflix e inclusive en A&E. Es autora "No Better Time". Esta obra es sobre Danny Lewin, uno de los primeros héroes que se conoció en septiembre 11, ya que fue este israelí veterano de guerra el primero que se enfrentó en el fatídico vuelo de American Airlines número 11 contra los terroristas y fue también la primera víctima.

Antes de responder a las consultas de sus colegas, Molly Raskin platicó César Sabroso, Senior VP Marketing y Pr A+E Networks Latin America.

¿Por qué se debe investigar e informar sobre septiembre 11? ¿El vuelo número 11 de American Airlines fue algo tan importante para ti y porque fue algo tan distinto?

Estuve en varios países del mundo, muchos de ellos en Latinoamérica por trabajo y estuve en ambos lados de las historias muchas veces. En la historia de septiembre 11 es algo que incluso ahora estoy abrumada con las emociones. Septiembre 11 yo diría que fue como el comienzo de mi carrera periodística. Yo ese día estaba yendo a la facultad, pensando que iba a hacer con mi carrera, que historias iba a contar y en ese momento recibí una llamada de un amigo diciendo tenés que ir a tu casa y prender la televisión. Y como mucha gente, mi vida cambió ese día. La historia de septiembre 11 no fue lo que yo había planeado informar, pero como yo tuve esa experiencia intensa, como una periodista que estaba formándose, me pude meter en esas historias de duelo, de dolor, de resiliencia y se convirtió en una parte de mí. Y yo fui a clase esa mañana y me pregunté ¿por qué, por qué esta persona si esta otra no? Todos esos momentos que le cambiaron la vida a tanta gente y de hecho también se dio como una dicotomía fuerte en mi vida personal y profesional. Mi primer instinto fue ir al hospital a donar sangre, que fue lo que hice. Después pensé pero mi trabajo como periodista es ir y contar la historia y fue lo que también hice. Entonces, para mí yo diría que fue una experiencia intensa en lo personal, pero también una experiencia que yo sabía que iba a regresar de alguna manera. Ahí llegó esta historia para mí. Entonces yo pasé un año escribiendo historias de personas que habían fallecido. Muchos, por ejemplo, bomberos. Esta fue una historia a la que yo le dediqué mucho tiempo. Y de hecho, también me dediqué a ver qué había pasado en Manhattan ese día y también sentí como que fue una experiencia muy intensa. 10 años más tarde, me fui de Nueva York no por septiembre 11, sino por motivos personales. Y el que era mi prometido se convirtió en mi esposo y en ese momento yo no entendía bien si era lo que quería contar. Pero un tiempo después me di cuenta que al haber estado tan cerca de todo ello, de alguna manera, o sea, en realidad quería avanzar, quería soltar, no quería seguir contando esas historias. Y 10 años después me crucé con un señor que me dijo "Sabés que hay tantas historias de ese día que merecen ser contadas. Y una de ellas es la historia de mi amigo." Era la historia de Daniel. Fue asesinado ese día y yo creo que fue la primera víctima de los ataques porque fue asesinado en el primer avión antes de llegar a la primera torre. La realidad es que él había luchado en ese avión y mucha gente que lo conoce creo que fue heroico. Pero eso no era lo que más resultaba más importante a mí, sino que lo más importante me resultó fue el tema fue que había tantas historias que debían ser contadas y la importancia de recordar, la importancia de que mi generación recordaría esto y mis propios hijos también están estudiando esto como parte de la historia. Entonces como que fue como cruzar esa línea donde yo me di cuenta de que esas historias debían ser contadas porque nosotros quizá podamos recordarlas y muchos de nosotros jamás olvidaremos donde estábamos ese día en ese momento y en especial los sobrevivientes. Pero la nueva generación que está surgiendo no sabe y es importante que conozcan y que sepan esta parte de nuestra historia que nos convirtió en quiénes somos como individuos, como nación, como mundo, como humanidad. Y la manera en la que vivimos, cómo nos manejamos, lo que hacemos. Para mí lo más importante fue que si bien el 11 de septiembre nos trajo tanto dolor, dar un paso al costado y recordar. También nos permite recordar historias increíbles de supervivencia y resiliencia. Y esto fue muy importante para mí poder seguir contando esto, hablando de esto es parte de nuestra humanidad y eso es lo que nos hace levantar todos los días y seguir avanzando. Saber que tenemos que tener fortaleza. Y si bien ese fue un día de dolor, también fue un día donde hubo una gran necesidad de resiliencia.

¿Qué tan distinta notan ustedes la presencia de Estados Unidos de hoy 2021 respecto a la gente tenía el mundo en 2001? ¿Cuáles son esas similitudes y diferencias que notan ustedes de la presencia y la importancia de Estados Unidos en el mundo hoy respecto al 2001?

Es una pregunta difícil y yo creo que obviamente depende de a quién se le pregunte. No me quiero meter en política, así que veo que podría decir es centrarnos en la resiliencia que tuvimos como país. Creo que este sea el mensaje más importante y el motivo por el cual creo que seguimos hablando de esto. Y no creo que tengamos que hablar de que está bien, que esté mal o qué pasó con el Ejército en Afganistán. Lo que en realidad espero que la gente tome como mensaje aquí es lo que fue la salida colectiva de esto y la resiliencia que tuvimos a partir de esto. Así que para mí lo más importante fue que pudimos unirnos como nación y responder.