Paz Martínez confiesa que ha vivido, “y si Dios lo permite tengo más todavía”

28/09/2021 - 16:51 Camerino

Norberto Alfredo Gurvich, Paz Martínez para todos, comienza a celebrar su medio siglo de carrera artística. El 16 de octubre, a las 21, por www.tickethoy.com, ofrecerá su primer streaming. En un zoom exclusivo con EL LIBERAL, se refirió al nuevo ciclo para festejar sus cincuenta años como autor y compositor.

Luego de cuatro años, Paz Martínez vuelve con Ciclos, un nuevo material de canciones inéditas. “Traigo un puñado de nuevas canciones, con un sonido minimalista pero con la emoción que late en cada una de las historias que escribo y canto… un nuevo “Ciclo” de Paz Martínez”, destacó el connotado cantautor tucumano.

Presentando Ciclos y un recorrido por su extenso repertorio plagado de grandes éxitos acompañarán a Paz Martínez sobre el escenario de “El Templo, Espacio Cultural” desde el cual brindará su primer show por Streaming, el próximo 16 de octubre a las 21.

Próximamente, Paz Martínez estará festejando 50 años desde su primera composición registrada, cuando formaba parte de los “Cantores del Rosario”. Fue en esa agrupación que comenzó a componer, grabar y registrar los temas de su autoría.

A propósito de este medio siglo como cantante y compositor, ¿confiesa que ha vivido?

Si he vivido, y si Dios lo permite tengo más todavía. En cuanto a la realización, estoy muy feliz porque está comprobado que si le ponés energía y fuerza, voluntad y mucho trabajo, los sueños se convierten en realidad. Estoy muy feliz. Para una persona que llegó de San Miguel de Tucumán a Buenos Aires, al pueblo de Ezeiza que ahora es ciudad... Yo vivía en un lugar que se llamaba Villa Guillermina, en Ezeiza, con calles de tierra, hasta de repente encontrarme caminando por las calles de Tokio. Entonces me decía ´muchacho, has recorrido un largo camino´, y si Dios lo permite, habrá más por delante. El otro día caminando por el lugar donde vivimos, me di vuelta y vi un camino largo, y como ninguno de nosotros tenemos la facultad de saber cuánto nos queda por delante, cuando llegué a mi casa, esa imagen y esas ideas me llevaron al lugar adonde tengo mis papeles y empecé a escribir una canción con respecto a eso.

ACERCA DE PAZ MARTÍNEZ

Argentino, nacido en San Miguel de Tucumán, músico, cantante, autor y compositor, con más de quinientos temas de su autoría, grabados por él como por grandes artistas nacionales e internacional de la talla de Armando Manzanero, Paul Anka, Paloma San Basilio, Luis Jara, Dyango, Madonna, María Marta Serra Lima, Rodrigo, Luciano Pereyra, Miranda y Los Nocheros entre tantos.

Paz Martínez tiene ganado un lugar de privilegio en el gusto popular, esto se encuentra avalado, con discos de oro, de platino y doble platino. Recibió el premio más importante que se da a los artistas en Argentina: El Martín Fierro, por su canción “Y qué”, tema característico de la telenovela Padre Coraje y también por su canción para la novela “Mujeres de nadie”, que tuvo una repercusión sin precedentes. Y las distinciones siguen: su canción “Que ironía” interpretada por Andy Andy, ganó en Estados Unidos tres premios Billboard. Uno de sus mayores logros como autor vino de la mano de la queridísima Mercedes Sosa, quien en su último trabajo “Cantora”, interpretó a dúo junto con Soledad Pastorutti una canción de Paz Martínez escrita y compuesta especialmente para Mercedes “AGUA, FUEGO, TIERRA Y VIENTO “.

Hoy Paz Martínez se prepara para presentar su nuevo material Ciclos, debutando con un nuevo formato como lo será su show por Streaming que brindará desde el escenario de “El Templo, Espacio Cultural” para todo el país y para quien quiera sumarse desde algún lugar del mundo, a través de https://bue.tickethoy.com/