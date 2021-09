The Warning, banda de rock de Monterrey, en México, las elegidas para el tributo a Metallica

28/09/2021 - 16:59 Camerino

Alejandra, Paulina y Daniela Villareal, integrantes de The Warning, banda de rock oriunda de Monterrey, Nueva León, México, tocaron el cielo con las manos cuando fueron elegidas para participar del “Black Álbum”, de Metallica.

Desde que Metallica anunció la lista de invitados con quienes celebrarían los 30 años del ‘Black Album’, cada semana la crítica y el público espera con ansias la llegada de nuevos adelantos. La paulatina revelación de las versiones que formarán parte de “The Metallica Blacklist” ha causado toda clase de reacciones: desde el aplauso más franco hasta la rabia más intensa, pasando por la admiración ante reinvenciones inesperadas.

Los temas que aún no llegan a los oídos del público fueron liberados y entre ellos figura una de las versiones más esperadas en México: la de Alessia Cara y el power trío que abrirá el show de Foo Fighters en el Foro Sol el próximo 10 de noviembre: The Warning. Alessia Cara, una de las representantes más emblemáticas del R&B y el pop contemporáneos y quien, en 2018, fuera laureada con el Premio Grammy por Mejor Artista Novel, une talento con las banda regiomontana que sacudió la última edición de Vive Latino. El resultado: una versión de “Enter Sandman” llena de matices y actitud.

La canción más popular de Metallica en Spotify, con más de 680 millones de reproducciones, cobra nueva vida al entrar en contacto, a través de un combo de talentosas mujeres, con una generación completamente distinta a la de Metallica. El lanzamiento de “Enter Sandman” no solo se hará presente en formato auditivo, sino, también, con un espectacular video grabado a la distancia. Dada la situación actual, Alessia y The Warning no se pudieron reunir en persona para la grabación del videoclip. Pero eso no frenó al equipo dirigido por Rudy Joffroy y Alan Zúñiga, sino que lo inspiró a resolver la situación de manera creativa, con la proyección de imágenes filmadas por Alessia Cara en Canadá, entre humo y sobre las paredes de una fábrica abandonada en Santiago, Nuevo León.

Las sorpresas no terminan ahí, pues su versión ha gustado a tanta gente dentro de la industria audiovisual que tendrá dos incursiones más. La primera de ellas se liberó el pasado 25 de agosto a través de un tráiler muy esperado por la comunidad gamer: el del juego Marvel’s Midnight Suns. Mientras en pantalla apreciamos parte de lo que será el juego que une héroes y antihéroes de Marvel por primera vez, las bocinas nos sorprenden con, sí, la versión de “Enter Sandman” de Alessia Cara y The Warning. Lo singular del lanzamiento: gran parte de los comentarios aplauden su excelente versión.

La segunda incursión proyectará aún más el impacto de “Enter Sandman”, pues Alessia Cara y The Warning fueron elegidas por la cadena Fox Sports como artistas del mes. “Enter Sandman” sonará en momentos destacados, bumpers y teasers de las temporadas regulares de la Major League Baseball (MLB) y la National Football League (NFL), así como en las transmisiones del College Football.