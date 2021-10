Melisa Zulberti, en “La continuidad de los cuerpos”, vincula conceptos como peso, fragilidad, suspensión y duplicación

02/10/2021 - 17:41 Camerino

Mañana, domingo 3 de octubre, a las 18, en el Centro Cultural San Martín (Sala Entrepiso), la gran artista visual argentina, Melisa Zulberti, presentará “La continuidad de los cuerpos”.

Encerrados en los límites que señalan la duración de la existencia, los cuerpos se entretejen en un continuo intento de solidificación aparente. Líquido y sólido, plasticidad, destreza y resistencia. Gestos y movimientos, o la falta de estos, forman la materialidad misma de las estructuras y sus constantes y permanentes cambios.

Con movimientos eróticos y líricos, los bailarines develan situaciones afectivas y narrativas para proyectar una escultura viva. Coherente a la infinitud de la escena y del tiempo, se desenvuelven para luego volver a habitar la aparente individualidad del cuerpo.

“La continuidad de los cuerpos” es un proyecto multidisciplinar, donde la pieza vincula conceptos como peso, fragilidad, suspensión y duplicación. A su vez, dialoga bajo la idea de escultura viva y sus variadas posibilidades.

Este proyecto instalativo aborda lúdicamente la multiplicidad de la forma y los cuerpos, aportando sensación de infinitud a la escena, analógicamente con la infinidad del tiempo, planteando una geografía en constante construcción.

Melisa Zulberti tiene en mente al Mercurio, aquel metal bello pero fatal, capaz de virar de su estado sólido a líquido. Sus cualidades aquí traducidas a un dispositivo artístico e intrigante, se convierten en un elemento fundamental de la composición que se ve apoyada en los conocimientos de la artista provenientes del diseño industrial.

“La continuidad de los cuerpos” abre a una perspectiva particular que logra el empoderamiento de un tiempo propio que se inserta en una trama espacial y permite vivir la experiencia de la exploración en la performance de aquellos cuerpos.





FICHA TÉCNICA

Dirección - Zulberti Melisa

Curaduría - Ceres González

Performers - Bárbara Alonso, Hernán René Gonzalez, Samanta Leder, Lucia Bargados, Lucas Minhondo, Damián Saban, Pablo Castronovo, Manuel Pacheco.

Música Original - Julián Tenembaum.

Vestuario - WS. STUDIO℠









MELISA ZULBERTI

Melisa Zulberti (Argentina, 1989) es bailarina de danza contemporánea, artista visual, creadora de instalaciones performáticas. Busca en sus proyectos interconexiones entre varios lenguajes. Estudió en UNA (Universidad Nacional de las Artes) en Bs. As. 2017 fue convocada para el 11 FIBA (Festival Internacional de Bs. As.) con “Todo Dentro”, obra montada en el Hall del Teatro San Martín. Realizó una muestra individual en MUMBAT Tandil, obra “Dos horas en tránsito” y “Todo dentro”.

En el 2018 estrenó “Ensayo de un presente indolente”, instalación performática, Río de Janeiro, Brasil. Recibió Beca Movilidad del Fondo Argentino de Desarrollo Cultural y Creativo, para residencia de creación junto a la Secretaría de Cultura de Río de Janeiro / FUNARJ /ONG People’s Palace Projects, Brasil.

Participó en Apertura 33° Bienal de São Paulo, Brasil. Integró la muestra Miradas de Bs. As. Fue convocada para la muestra “Materia Prima” (Museo MAR, Mar del Plata). Expuso “Ensayo de un presente indolente” en distintos espacios de la ciudad de Madrid; La Juan Gallery, Museo Zapadores, Ciudad del Arte, Nuevo Proyecto de la Neomudèjar y Medialab Prado.





Expuso “Ensayo de un presente indolente” en Mutuo, Galería de Arte, Barcelona. También fue seleccionada con “Diálogo Topológico” obra de danza contemporánea, para el cierre del Gallery Days (Bs. As.). En el 2019 participó de la Feria de Arte MAPA (Buenos Aires). Realizó una instalación performática para el “Festival Paraíso” espacio dedicado a revolucionar la escena madrileña, con la participación de figuras internacionales. Presentó “Dentro” en el Festival Emergente de la Ciudad de Bs. As., y fue seleccionada con dicha obra para el Premio Estímulo a la Performance de la Colección Brun Cattaneo, obteniendo el Primer Premio a la performance. Formó parte de la residencia Marco Arte Foco en el Museo de Arte Contemporáneo de la Boca (programa de Artistas 2019). En el 2020 fue convocada para el cierre del FIBA (Festival Internacional de Bs. As.) exponiendo dos piezas performáticas: “Estación en Tránsito”.

Realizó de manera colectiva (Ámsterdam- Buenos Aires 2020) bajo la creación y dirección de la pieza performática UNDER que contó con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Recientemente fue seleccionada por el Museo Provincial de Bellas Artes Renè Brusau del Chaco con la obra "Todo esto infinitas veces" para exponer en el 2021. Realizó la dirección coreográfica del cortometraje, Un amor verdadero, para la marca Sadaels, que se presentó en Paris Fashion Week y la semana de la moda, Argentina. Creó tres obras coreográficas de danza contemporánea para Microsoft Latinoamérica.

Actualmente forma parte del programa de Artistas residentes del Centro Cultural San Martín, con la obra La continuidad de los cuerpos, realizó la dirección coreográfica del último video del artista español Leiva, músico y cantautor español de rock and roll y forma parte de las 84 obras mejor puntuadas de la presente edición del Premio Itaú Artes Visuales en la que se inscribieron 3428 artistas.