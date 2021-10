Mando, cantautor mexicano, grabó un disco en vivo y volvió a sentir “esa adrenalina que la música me genera”

05/10/2021 - 15:58 Camerino

Armando González, conocido como Mando, lanzó “Mando en vivo”, un álbum para mostrar y demostrar. El artista, oriundo de Monterrey, desde hace dos años ha logrado meterse en los corazones de los argentinos con bellas canciones de su autoría.

Si bien es cierto que el confinamiento por pandemia logró que muchos artistas incrementaran su productividad debido a la cancelación de sus giras y compromisos en vivo, también es cierto que ese mismo confinamiento hizo que muchos de los nuevos artistas en la escena musical internacional no hayan sido vistos en su puesta en escena.

Por esta razón, luego del exitoso lanzamiento de su álbum de estudio ‘Hasta Que Llegaste’, el artista de pop regional mexicano, Mando, presenta su disco “Mando en vivo”, un álbum con el que quiere darle a su público una muestra de lo que es su talento sobre tarima.

“Grabar el álbum en vivo fue una experiencia increíble, a la que le metimos mucho corazón, tiempo y trabajo. Me gusta involucrarme en cada detalle y proceso que tiene que ver con mi carrera. En resumen, fue la oportunidad de volver a sentir esa adrenalina que la música me genera. No puedo estar más agradecido por este momento y con todos los que participaron en él”, destacó en un zoom exclusivo con EL LIBERAL.





El artista regiomontano entrega una presentación en vivo de todas las canciones de su álbum ‘Hasta Que Llegaste”, compilación en la que brilló la canción ‘Fantasía’, elegida por Mando como tema objetivo para presentar este nuevo proyecto porque es una canción que le encanta y lo conecta con sus raíces norteñas, razón por la que quiso hacer de ella su más íntima y propia versión. A “Fantasía” la grabó con Zamorales.

El video de ‘Fantasía’, dirigido por David Ibarra, fue rodado en diferentes locaciones de Monterrey, ciudad a la que también le hace un homenaje, no solo porque es su ciudad natal, también porque es el lugar donde se formó como persona y como músico y quiere que su público sepa de dónde viene.





SOBRE MANDO

Mando - nacido en Monterrey, México, el 27 de junio de 1996 - es un representante de la nueva generación del pop regional mexicano. A lo largo de su carrera, que comenzó a los 11 años, ha llevado los sonidos del acordeón a otro espectro musical, haciendo una mezcla del pop global con subgéneros regionales como el norteño y la cumbia.





Con sus letras, Mando pretende dejar mensajes positivos con los que el público se identifique y ha consolidado su carrera musical con 2 álbumes y más de 10 sencillos que demuestran su versatilidad para adaptar su voz a más de un género. ``Mi Nombre’ y ``Me Duele'', sencillos que le dieron la entrada a una etapa más madura y profesional en su carrera musical, afianzándose como un artista de pop regional mexicano, como lo demostró con su álbum de estudio ‘Hasta Que Llegaste’.









REDES SOCIALES MANDO

