Belén Pasqualini, cantante y actriz argentina, pone a consideración de la gente “Amar es algo serio”

Belén Pasqualini, cantautora, actriz y creadora multifacética, presentó su tercer disco “Amar es algo serio”. En este disco, Belén apunta a la fusión entre las composiciones originales delineadas por su voz y letras profundas y la impronta de la producción musical a cargo de Lucas Martí, combinación que desemboca en un halo estético que oscila entre lo moderno y lo vintage, y le da una impronta muy personal.

Con "Amar es algo serio", concluye su primera trilogía discográfica como cantautora, camino que comenzó en 2011 con “Rulera” su primer trabajo y continuó con “Mudar”, en 2014, este último nominado a los Gardel "Mejor Álbum Artista Femenina Pop".

En un zoom exclusivo con EL LIBERAL, Belén dijo: "Que Lucas formara parte fue un anhelo inicial en la gestación de este álbum. A la hora de decidir cómo contar una canción a él le gusta correr riesgos, pero sin perder el buen gusto; es osado en las elecciones musicales, siempre impredecibles pero sin que por eso se pierda la emoción.

”Amar es algo serio” es un disco que se cocinó de forma lenta, fue macerándose como la buena cocina. Si bien hay algo de determinismo y cierta radicalidad en el título, lo que subyace implícitamente es la pregunta detrás de esa afirmación. Es un título que puede interpretarse como solemne o pretencioso, pero en cambio me río de mi misma, y me tomo esa frase con humor. De hecho, también me gusta jugar con el mensaje implícito que se arma, con la ayuda de ciertas palabras a modo de conectores al enhebrar en orden los temas que conforman el álbum: Esto no va. (En mi) Abismo real (te devuelvo lo) tuyo. (Encuentro una) Conexión pleyadiana. (Y en tu) Retina (veo) Las formas que habitamos donde haya amor."





ACERCA DE BELÉN PASQUALINI

Cantautora, actriz y creadora multifacética, Belén Pasqualini es de Buenos Aires, Argentina. Su recorrido alterna entre los escenarios teatrales nacionales e internacionales, su música y lo audiovisual. Recientemente Becaria Fulbright (Nueva York, EEUU), se formó en la U.N.A., recibiéndose de la Licenciatura en Artes Dramáticas, y estudió con prestigiosos maestros de actuación, canto, piano, lenguaje musical, danza y dramaturgia. Como intérprete trabajó en grandes producciones teatrales de la mítica Avenida Corrientes, de Buenos Aires, Argentina.

En términos de la carrera musical, su primer álbum se llama “Rulera” (2011); luego lanzó “Mudar” (2014), nominado a los Premios Gardel "Mejor Album Artista Femenina Pop". En los últimos años editó el EP “Christiane”, y varios sencillos como “La siesta de los cuerpos” (producido por el ganador de los Grammys Latinos, Nahuel Bronzini) y “Vaivén”, a los que se suman “Tuyo”, “Retina” y "Donde haya amor", tres adelantos de su próximo álbum. Con el grupo de jazz Bruno Delucchi Grupo editó un álbum "Lo que viste en los jardines" con reversiones de autores del rock argentino como Luis Alberto Spinetta, Charly Garcia y Fito Páez, a cargo del pianista y compositor Bruno Delucchi.

En 2017, estrenó un unipersonal musical que rinde homenaje en vida a su abuela de 101 años, una reconocida científica involucrada en el tratamiento contra la leucemia. La obra se presentó, al día de la fecha, más de 230 veces en todo el mundo. El mismo, se titula “Christiane. Un bio-musical científico”.

En lo audiovisual, trabajó en varios cortometrajes de Argentina y Estados Unidos, y acaba de finalizar la filmación de un largometraje documental basado, una vez más, en la vida de su abuela científica.

De prestigiosa trayectoria, Belén Pasqualini recibió numerosos premios por su trabajo. A la fecha, continúa escribiendo nuevos proyectos, componiendo música, ensayando proyectos actorales, dirigiendo a colegas en proyectos teatrales y componiendo música por encargo para sellos discográficos. A su vez dicta seminarios internacionales sobre Interpretación en la música y en la actuación.