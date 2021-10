Rudy, cantante cordobesa, refleja el caos de estos dos últimos años en “Tánatos”

28/10/2021 - 15:29 Camerino

"Tánatos" es el tercer trabajo de estudio de la artista cordobesa Rudy. Es un disco potente y rockero, que recorre universos de psicodelia y canciones con tono pesimista, afines al caos de estos últimos dos años.

El nombre del álbum hace referencia al psicoanálisis de Freud, la llamada ¨pulsión de muerte¨ - Tánatos (contraria a la ¨pulsión de vida¨ - Eros). La palabra representa el deseo inconsciente de reposo, vicios y abandono de las luchas de la vida. Según los escritos, no existe acción humana en la que no convivan ambos componentes: no hay vida sin muerte ni muerte sin vida.

El disco fue grabado en agosto de 2020 en 440 Estudio de Córdoba Capital por Seba Palacios y está producido por Nacho Sánchez.

Acompañan a Rudy en este disco: Nacho Sánchez en guitarra; Juan Cruz Ludueña en bajo; Gonzalo Criado en batería y Andrés Robledo en segunda guitarra. Teclados de Pamela Rudy y Emiliano Serradel en percusión en temas 4 y 6. Todas las canciones fueron escritas y compuestas por Rudy.

Rudy es rock & roll. Su inspiración directa son las bandas más representativas de los años 60 y 70, principalmente las que llenaban sus melodías de fuzz y distorsion pero con arreglos sofisticados, bien pensados. Es un poco de Love, otro poco de The Band, con algo de Joni Mitchel. Rudy es el resultado de esa mezcla, ese rock tradicional que te mueve el cuerpo y por momentos se vuelve un folk lleno de dulzura.

En 2016 publicó su primer larga duración “El Reino”, una obra luminosa y potente, con once canciones de su autoría y la producción artística de Tomás Ferrero (Rayos Láser).

En 2019, y también de la mano de Tomás Ferrero, Rudy presentó su disco “Corredora del Desierto” (2019), una obra muy disímil de la primera, que fue grabada en Sonorámica Estudio. Este disco muestra en las canciones fuertes raíces de rock y blues, y posiciona a la cantautora como una de las voces femeninas más interesantes del género.

Sobre el final de 2019, lanzó un single Especial de Navidark titulado “Santa” que sirvió de excusa para cerrar un excelente año musical en el que tocó en distintos festivales: Griego Rock, Leviathan Fest, Mionca y Ver Nacer el Sol, y pisó las tablas de lugares emblemáticos, como el Club Belle Epoque, Refugio Guernica, el Centro Cultural Recoleta y el Centro Cultural Richards, entre otros.

Para esta nueva aventura, Rudy se encuentra acompañada de una backing band de lujo, compuesta por referentes de la banda Nautilus: Nacho Sánchez en guitarra eléctrica y acústica; Gonzalo Criado en batería y Juan Ludueña en bajo.

En 2020 sacó tres singles acompañada de colegas y amigos del ambiente musical: Las Diferencias, Mariana Päraway y Santiago Moraes. El tema ¨Canción Inútil¨ cuenta con videoclip realizado durante la famosa fase 1 de la pandemia en el departamento de Rudy.

En 2021 la artista se mantuvo activa con shows en el festival Sube al Sol, Club Paraguay y una gira por Mendoza, San Luis y San Juan. En agosto lanzó ¨Algo Más¨, el primer single adelanto de su tercer disco de estudio. La pieza cuenta con un videoclip lisérgico realizado por Joaquín Ferrón.