La directora Ximena González, molesta por la decisión del Incaa de no dejar estrenar su filme

28/10/2021 - 19:26 Camerino

“El ritual del alcaucil”, filme de la realizadora argentina Ximena González, iba a tener su estreno comercial hoy, jueves 28 de octubre, en el Cine Gaumont (Buenos Aires), pero una decisión del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales impidió que esto sucediera.

El ritual del alcaucil | The ritual of the artichoke TRAILER from Ximena Gonzalez on Vimeo.

En un zoom exclusivo con EL LIBERAL , Ximena González cuestionó la medida y dio sus razones. Además, se refirió al contenido de su largometraje.

LA TRAMA

En las afueras de Buenos Aires existe un barrio construido alrededor de dos cementerios. Entre vírgenes y ofrendas paganas, los ancianos recitan memorias y olvidan fantasmas. Niñas y niños inventan su infancia con tumbas y hamacas. El olvido es un territorio donde se deslizan estas criaturas, que sienten pasar el tiempo, aunque ya no son parte de él. Los miedos se pasean entre las sombras de los desaparecidos, hay silencio donde debería haber voces y lo cotidiano se convierte en ritual.

PALABRAS DE LA DIRECTORA

“El ritual del alcaucil’ transcurre en un barrio construido alrededor de dos cementerios, el Cementerio Municipal de Avellaneda y el Cementerio Israelita. Ahí nací y viví durante 30 años, a metros de las fosas comunes que negaron la identidad de jóvenes asesinados por el terrorismo de estado y de las calles que vieron desaparecer a familias enteras. De este mundo surge la necesidad de cuestionar el modo en que se constituyen las memorias colectivas, a partir de un acontecimiento particular: En el año 2001, con un compañero de la escuela de cine, rodamos en el Cementerio de Avellaneda. Tomamos imágenes del osario común, de las tumbas rotas y de los fondos abandonados. Años más tarde, en 2009, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), reconoció el cuerpo del padre de mi compañero, desaparecido en 1977 por la Dictadura Cívico-Militar. Lo habían hallado en una fosa común en el mismo cementerio, en el lugar donde, casi jugando, habíamos buscado imágenes del olvido. No pude evitar preguntarme cómo pude atravesar tantas veces el cementerio, sin que nadie me hablara nunca del horror que residía –o reside- en esas calles. Cómo podía ser que de repente el pasado me llegara desde lejos, cuando todo había sucedido frente a mi plaza, mi escuela, mi casa. Entonces también tuve que cuestionarme: ¿Quiénes son los que olvidan? ¿Cómo se construye ese olvido cotidiano? ¿Qué será aquello que olvidamos hoy y será punto ciego de la memoria mañana?

ACERCA DE XIMENA GONZÁLEZ

Documentalista y Lic. Enseñanza de las Artes Audiovisuales. Su primer largo, “Mal del Viento”, fue declarado de interés por el Instituto Nacional de Cine, becado por el Fondo Nacional de Las Artes y premiado internacionalmente. “El ritual del alcaucil” es su segundo largo, declarado de interés por el INCAA y presentado en el Marche du Film del Festival de Cannes. Filma e investiga desde una perspectiva feminista sobre la política sexo-genérica del dispositivo cinematográfico.