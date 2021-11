Gabriela Tagliavini ya filma para Netflix una nueva comedia

02/11/2021 - 09:07 Camerino

La cineasta Gabriela Tagliavini comenzó a filmar, en Nueva York, una nueva película para Netflix. Luego del exitoso largometraje “A pesar de todo”, que rodó en España para la plataforma de streaming, la realizadora santiagueña se pone detrás de cámara para contar una gran historia que estará protagonizada por Aimee García y Freddie Prinze Jr.

“No tenemos todavía”, destacó la prestigiosa directora santiagueña cuando EL LIBERAL le consultó acerca del título del filme para Netflix. “Estoy dirigiéndola ya”, resaltó Tagliavini sobre esta producción que, según adelantó la producción, se centra en Angelina, una estrella del pop que se siente agotada por su carrera y escapa para conceder el deseo de un joven fan en la pequeña ciudad de Nueva York. Allí, no solo encuentra la inspiración para revitalizar su carrera, sino también una oportunidad para el amor verdadero.

Jennifer C. Stetson y Paco Farías escribieron el guión original, y Michael Varrati se encargó de las revisiones. Michael Torres está produciendo para GMT Films, junto a Lucas Jarach, con Eric Brenner como productor ejecutivo de la película.





AIMEE GARCÍA, ACTRIZ EN ASCENSO

Aimee García fue nominada al premio SAG. Es conocida por su papel regular “Lucifer”, de Netflix, en la que interpreta a Ella López. La actriz será vista próximamente en la segunda temporada de Hulu's Woke y en “Western Murder at Emigrant Gulch”, de Richard Gray, junto a Gabriel Byrne. También ha aparecido en televisión en “Rush Hour”, “Dexter”, “Vegas”, entre otras. Otros créditos cinematográficos incluyen “The Addams Family” (2019), “Saint Judy”, “What They Had, RoboCop” (2014) y “Spanglish”.





PRINZE JR., DE “SCOOBY-DO”

Prinze Jr. actualmente da voz a varios personajes para la serie animada “Robot Chicken”, de Adult Swim, y protagoniza el reinicio de “Punky Brewster”, de Peacock. El actor ha aparecido anteriormente en series que incluyen “GEGG WARS: Galaxy of Crime”, “Star Wars Rebels”, “Bones”, “24” y “Freddie”. Ha aparecido en la pantalla grande en “Jack and Jill vs. the World”, de Vanessa Parise, las películas de acción en vivo de “Scooby-Doo”, de Warner Bros., el original “I Know What You Did Last Summer” y más.

García está representado por Paradigm y Dave Fleming en Atlas Artists. Prinze Jr. está representado por Brillstein Entertainment Partners, Gersh y el abogado Jared Levine. Tagliavini trabaja con Ruth Franco Talent (España), World Talent House (México), Zero Gravity Management y el abogado Marc Von Arx de Nelson Davis; Stetson y Farias están en Inclusion Management.

"A pesar de todo”, largometraje que la santiagueña Gabriela Tagliavini dirigió para Netflix, es la película Nº 1 más vista en español en Netflix España y la Nº 4 en el ranking general de los filmes más vistos en Netflix en 2019 compitiendo con los “tanques” de Hollywood.

Con esta nueva película, Gabriela suma su segunda producción para Netflix. La anterior fue “A pesar de todo” que protagonizaron las españolas Blanca Suárez, Macarena García, Amaia Salamanca, Juan Diego, Carlos Bardem y Rossy De Palma y Marisa Paredes (actrices fetiches de Pedro Almodovar). También se destacan Belén Cuesta y Maxi Iglesias.





“TEQUILA RE-PASADO”, PARA SONY PICTURES

Gabriela terminó, recientemente, en México el rodaje de la comedia Tequila Re-pasado, original de Sony Pictures International Productions, protagonizada por Sebastián Zurita, Paulina Gaitán y Ludwika Paleta.

“La película tiene una premisa atrevida, si tuvieras la oportunidad de rehacer algo en tu vida, ¿qué sería? Quiero que la audiencia mire hacia atrás en su vida y se convierta en una mejor persona. Para mí, cada segunda oportunidad que tenga, seguiré haciendo películas con amigos, y el equipo de Sony Pictures es parte de ese grupo de amigos”, expresó Gaby.

Zurita interpreta a Dany, un adicto al trabajo que espera la oportunidad de destacarse y ser considerado por su jefe, Gero en lugar de su rival, Taylor. Cuando finalmente llegue el momento, las cosas no saldrán tan bien: además de perder su trabajo, Dany podría perder a Montse, la mujer que ama. Recurrirá a beber un tequila mágico que le permitirá retroceder en el tiempo e intentar arreglar las cosas, pero no cuenta con que tendrá que enfrentarse a versiones pasadas de sí mismo que le complicarán la tarea.





“CASA GRANDE”, PARA WARNER BROSS

Mientras filma una nueva película para Netflix, se confirmó que Warner Bros. estrenará y distribuirá internacionalmente la miniserie “Casa Grande”, que dirigió Gabriela Tagliavini. “Casa Grande” llevará como personajes centrales a los miembros de distintas familias rurales que viven en el norte de California, y que de una manera u otra sufrieron discriminación por clase, migración, raza y cultura. El tema suele reflejarse en producciones tanto de ficción como documentales, aunque casi siempre con foco en la comunidad afroamericana antes que en la hispana, como será el caso de esta nueva serie. “En este mismo momento hay una guerra racial en este país, y hemos decidido tomar el toro por las astas”, había expresado, oportunamente, Tagliavini a “Variety”.

“Vamos a mostrar, mediante escenas provocativas, hasta qué punto el odio y la violencia son originados por el miedo. Estoy orgullosa de participar en esta miniserie política, y segura de que dará mucho que hablar”, había adelantado Gaby sobre “Casa Grande”. Los protagonistas de “Casa Grande” son John Pyper-Ferguson y Christina Moore, en un elenco integrado en su gran parte por actores mexicanos, colombianos, venezolanos y puertorriqueños.

“Los latinos somos más interesantes. Los latinos somos sexys, tenemos energía, tenemos pasión; pero también tenemos hambre, y eso se traslada a las pantallas, eso es lo que interesa de nuestro cine en el exterior”, le había dicho al diario Ámbito en una ocasión, y agregó. “Las historias del cine latino calan hondo, las películas del cine latino son divertidas y entretenidas; pero al mismo tiempo son reales”.