Eliana La Casa lleva el stand up por todo el país y avanza fuerte en la escena internacional

08/11/2021 - 20:11 Camerino

Eliana La Casa viene recorriendo el camino del stand up desde hace casi diez años y avanza sonando fuerte en la escena local e internacional.

Entre el 2015 y el 2020 produjo y actuó en BA Comedy Lab, el único show de stand up en inglés en Buenos Aires, que tuvo invitados internacionales como Johan Glans (Suecia - Netflix), Abby Feldman (EEUU – Netflix) Roy Wood Jr (EEUU – Comedy Central).

Durante su paso por Estados Unidos, México y Argentina, Eliana publicó 17 episodios de su podcast bilingüe “In da house” en donde conversó con personalidades de distintos países sobre los desafíos de la transnacionalidad. El mismo contó con la participación de figuras como Nanutria (Venezuela), Juan Carlos Escalante (México), Sonal Aggarwal (EEUU) y Bernardita Ruffinelli (Chile).





Mientras en el mundo se sucedían las restricciones del COVID19 realizó otro podcast llamado “Falta remate” con invitados como Connie Ballarini y Fernando Sanjiao, entre otros.

Participó en Comedy Central Latinoamércia en el año 2018 y en BBC radio 4 Londres “Welcome to Wherever You Are”. En Argentina participó del festival Ciudad Emergente y en programas de TV como “Tipo de minas”.

Ha llevado sus monólogos por Argentina, Chile, Uruguay, México y Estados Unidos.

Estudió improvisación y guión de sketch cómico en Second City, escuela teatral especializada en improvisación situada en Chicago, Illinois. Aquí co escribió y actuó en “Power of the pack” un micro show de sketchs dentro de sketchcast, uno de los programas de la prestigiosa escuela.

Recientemente participó de Chicago Women`s Funny Festival con un set en español. Actualmente se encuentra realizando una gira y llevando su espectáculo por diferentes ciudades.









ACERCA DE ELIANA LA CASA

Desde pequeña se destacó por su personalidad y su carisma. Fue armando sus propios monólogos tomando vivencias de la vida personal y de situaciones cotidianas aportando su toque personal desde lo discursivo y también desde su imagen. Participó de numerosos espectáculos rotativos y en 2013 estrenó ``Charuto", espectáculo que finalizó en 2016.

En 2014 comenzó el ciclo ¡Fenómeno! Realizó funciones itinerantes en Capital Federal, Gran Buenos Aires y el interior del país. Ese mismo año formó parte de la gira Stand Up Bajo Cero junto a Mariano de María, realizando presentaciones en 7 localidades de las provincias de Chubut y Santa Cruz.

También realizó funciones en Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, La Costa Atlántica, La Plata y Montevideo, Uruguay. En 2016 comenzó a producir espectáculos, incluyendo el Unipersonal de Pablo Picotto, el Unipersonal de Federico Simonetti y la Jam de Stand Up. También coordinó Al Cerebro un ciclo de charlas abiertas con comediantes invitados en Absinth Resto Bar.