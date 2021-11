Carolina de la Muela, cantante argentina, lanzó “Esenciales II” para rendir un tributo a figuras del rock argentino

17/11/2021 - 13:35 Camerino

Carolina de la Muela presenta "Esenciales II", pequeños capítulos de canciones que han trascendido por generaciones en la memoria colectiva; las versiones imprimen la mirada femenina de Carolina en obras que fueron originalmente compuestas e interpretadas por hombres, por héroes -sus héroes- de la música nacional argentina.

Este EP tiene un predecesor: "Esenciales", que contiene clásicos del rock y pop local como "Muchacha ojos de papel", "Todos los días un poco", "Azúcar del Estero" y "Nos veremos otra vez", disponible en plataformas digitales desde 2020.

Dice Carolina: "La concepción y elección de las canciones de "Esenciales" fue muy espontáneo, pero "Esenciales II" es un upgrade maravilloso, viene trabajado con mucho más cuidado y detalle, sin apuro, desde la búsqueda de cuál era el piano, qué lugar, qué ciudad…Fue una experiencia extraordinaria, única, rodeada de personas talentosas y tan sensibles, donde todos sabíamos cuál era el foco de lo que estábamos buscando, lo que estábamos haciendo y lo que queríamos." En esta selección, Carolina incluyó canciones de Gustavo Cerati (Crimen), Fito Páez (11 y 6), Pedro Aznar (Si no oigo a mi corazón) y Soda Stereo, siendo "Persiana Americana" la versión que acompaña la salida del EP con su videoclip.

Carolina de la Muela apela a su memoria emotiva y deja de lado estructuras musicales y partituras, para volar con sus sentidos hacia la versión que siente que la marcó, lo que recuerda y lo que vivió en los momentos en que disfrutó de estas canciones: "Lo que quiero con estas versiones es ir desde mi lugar más sensible hasta el lugar más sensible de la persona que escucha, llevarlas directamente a la emoción ya que aquí yo no puedo esconderme, no puedo disimular nada porque estoy cantando y tocando a la vez, es mi esencia expuesta en su totalidad, es puro riesgo. Espero que el oyente pueda descubrir de nuevo la canción e incluso que quizás, pueda descubrir la historia que se está contando desde un nuevo espacio. Mi mayor deseo, poder llegar a "ese" lugar, el mismo que existe en la persona que escucha, y en mí, ese mismo lugar desde donde yo siento y hago estas canciones."

"Esenciales II" fue producido por Juan Caros Paz y Puente y David Garza M. Ingeniero de grabación: Andrés Guerrero. Mezclado en Victoria Records (Monterrey) y mastering a cargo de Carlos Laurenz. Asistente de producción: Debbi Fernandez B. Grabado en la sala Ponce de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey el 11 de julio de 2021.





SOBRE CAROLINA DE LA MUELA

Carolina de la Muela es una compositora, cantautora, directora de orquesta y madre de cuatro niños. Nació en la Ciudad de Buenos en el año de 1977 y desde su infancia se encontró rodeada de un ambiente musical: sus padres tocaban ambos el piano y tenían especial gusto por la música, su madre con una preferencia más clásica y su padre atraído hacia el rock internacional.

Su formación académica comenzó a los nueve años con clases personalizadas de piano, instrumento en el que se destacó de inmediato y le disparó sus ganas de convertirse en compositora de música para cine. Estudió dirección orquestal y composición en la Universidad Católica Argentina, y jazz e improvisación con Tato Turano, donde conoció a Noel Schajris - Sin Bandera- con quien entabló una amistad. Carolina tenía 17 años y también estudiaba canto, así que Noel la invita a trabajar con él, a cantar a pesar de su corta edad. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en la carrera de Carolina y la llevó por caminos impensados en la música, uno de ellos fue formar parte de una gira con la banda de Diego Torres como corista.

Dentro de su desarrollo como compositora se destacó en la realización de aperturas musicales para tiras de televisión y reality shows. Popstars Argentina, Popstars Brasil y Operación Triunfo son algunos ejemplos; la música de la tira televisiva Para vestir santos la llevó a la nominación al Martín Fierro, uno de los premios de televisión más grandes en Argentina.

Dentro de su trayectoria ha dirigido orquestas y coros en instituciones como la Facultad de Ciencias y Artes Musicales en Argentina y compuso dos obras de cámara estrenadas mundialmente.

El EP “Intimidad” es el trabajo con el que Carolina volvió a su lugar de cantautora, donde encontró esta forma más íntima, austera y acústica que la acercó estéticamente a lo que serían sus posteriores trabajos. En 2020 estrenó algunos de sus proyectos como solista entre los que se encuentran su sencillo “Hoy Es Mañana”, y el primer volumen del EP “Esenciales”.