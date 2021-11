Scott Bakula, protagonista de “NCIS New Orleans”, un abuelo feliz que cierra una etapa de éxitos con la serie

20/11/2021 - 10:22 Camerino

A&E estrenó para toda Latinoamérica, con episodios de lunes a viernes, la séptima y última temporada de “NCIS New Orleans”, serie protagonizada por Scott Bakula que profundiza en los casos del departamento de agentes especiales del Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) de Nueva Orleans, que investiga crímenes que involucran al personal militar en esa ciudad. Los 16 episodios fueron filmados y producidos durante la pandemia.

En esta edición, el agente especial de NCIS: New Orleans, Dwayne Pride (Scott Bakula), más conocido como ‘King’ advierte que el equipo necesitará de todas sus reservas para capear la tormenta que originó la pandemia de Covid-19.

Mientras tanto, la médico forense de Jefferson Parish, Loretta Wade (CCH Pounder), se verá abrumada por el alto volumen en la morgue debido al Covid-19 y por una llegada en particular, alguien a quien había aconsejado sobre la mejor manera de protegerse.

El equipo de “NCIS: New Orleans” está integrado, además de Pride, Gregorio y Carter, por el agente especial Christopher Lasalle (Lucas Black), su amigo y colega de toda la vida; el agente forense Sebastian Lund (Rob Kerkovich), un científico brillante que dejó el laboratorio y, después de mucho entrenamiento, se convirtió en agente; y Hannah Khoury (Necar Zadegan), una agente experimentada que se especializa en contrainteligencia internacional y ha pasado la mayor parte de su carrera en asignaciones en el extranjero. Además del apoyo de la Dra. Loretta, el equipo cuenta con el especialista en informática de investigación Patton Plame (Daryl ‘Chill’ Mitchell, un hacker animado y talentoso.

A&E realizó una conferencia de prensa virtual para los medios de Latinoamérica, entre los que estuvo EL LIBERAL , y contó con la participación de Scott Bakula como invitado.

UN ABUELO FELIZ

Bakula fue presentado por César Sabroso, VP de marketing, Afiliados y Comunicación Corporativa, A+E Netwoks Latin America. Además, el presidente y gerente general de A+E Networks, Eddy Ruiz, comentó cómo fue su experiencia cuando decidió comprar la serie y conocer estos a Scott Baskula en persona.

Quisiéramos saber en tus palabras. ¿Quién es Scott Bakula?

Soy un tipo muy afortunado, que ha tenido una larga carrera. Pude interpretar muchos papeles. Soy actor de escenario, de teatro, de cine. Pude también hacer trabajos musicales en muchos de mis trabajos como cantante. NCIS: New Orleans me dio muchas oportunidades para combinar todos esos roles. Soy padre, soy abuelo por primera vez desde hace unos meses. Hace seis meses me convertí en abuelo y ese es el papel favorito que estoy interpretando en este momento.

¿Cómo te cambió la perspectiva de la vida a ser abuelo?

Cuando yo tuve hijos me cambió la vida totalmente la perspectiva sobre el negocio, porque cuando llegaba a casa, yo si lograba un trabajo o no lo lograba, a los chicos no les importaba, querían que estuviera en casa, que me sentara en el piso a jugar con ellos, que los cuidara y que los amara. Ahí me cambió totalmente la perspectiva. Y ahora tener un nieto es como que de alguna manera revivió y me conectó con todos esos sentimientos hermosos de poder disfrutar y estar ahí y después dárselo a mi hija para yo poder ir a dormir, que ella se encargue del trabajo nocturno. Mi consejo a mi yo joven, como actor yendo a Nueva York, a ver, yo digo hay que aprovechar, porque cuanto más grande soy pienso “uy, no sé cómo lo logré, pero bueno, tuve la suerte de poder hacerlo”.

QUIERE HACER OTRA SERIE LARGA

Estuviste muchos años en esta serie, ¿tenés algún otro proyecto de hacer otra serie después?

Bueno, haría otra serie entera si pudiera, pero me gustaría que sea algo tan especial como NCIS. No tengo nada en el calendario ahora. Me estuve tomando bastante tiempo porque bueno, la pandemia sin duda sigue afectando. Me gustaría quizá volver al teatro que recién está volviendo a arrancar en Estados Unidos. Pero no me opondría a hacer otra serie larga. De hecho, la escena más grande ahora en mi vida es mi nieto de seis meses, mi primer nieto, es lo más importante de mi vida en este momento y tengo la suerte de poder pasar mucho tiempo con él. Y este ha sido mi proyecto favorito del año, sin dudas.

¿Qué significa en esta temporada que sos el padre del hijo de tu némesis?

Bueno, si este sin duda es un giro. Iba a ser una gran sorpresa para el público. Para mi personaje sí lo fue. Obviamente Callie es una actriz espectacular y trabajamos juntos muchas veces, muchos años. Hace un tiempo que ya no estaba porque se acuerdan que la metí en la cárcel hace unos años, pero vuelve a la escena buscando venganza este año y sigue siendo una persona muy inteligente, confusa, pero a su vez calculadora y anti heroína. Y el hecho de que ella y yo hace muchos años hayamos tenido un affair, un amorío antes de que yo me casara...De hecho, yo estaba separado de mi primera mujer en la serie. Y durante la separación tuvimos un amorío y ella me ocultó el tema del hijo. Por supuesto, el niño nació en esa familia mafiosa en la que ella estaba y ella no quería que yo me enterara porque se lo podría sacar. Y tenía razón sobre eso. Entonces está bueno, porque le agrega como ese giro a la última parte de la temporada, que fue un shock para mucha gente que está muy bueno. El actor que hace de nuestro hijo trabaja muy bien y está bueno porque también está la parte de la propuesta a Rita, el posible matrimonio. Hay un montón que pasa esta temporada que no les podría contar todo, pero es una temporada muy emocionante. Todo se filmó en el medio de la pandemia, con todo tipo de protocolos de seguridad, de una forma muy cuidadosa para que sea un programa que pudiera mantener a la gente segura. Y fue lo que pudimos hacer, por suerte.

PANDEMIA, PROTOCOLOS, FILMACIÓN

La pandemia no solo implicó los protocolos y lo que es lo externo, también la incluyeron como temática de la temporada. ¿Cómo fue para ustedes hacer esto de esa mezcla de realidad y ficción y como actores ser parte de todo eso?

Bueno, decidimos que como el programa tiene tanto que ver con New Orleans, no podíamos ignorar la pandemia, porque la pandemia afectó a Nueva Orleans muy fuertemente. Y uno de nuestros personajes principales, CCH Pounder que hace de nuestra forense y obviamente la forense tiene el peor trabajo de la pandemia. Está muy afectada. Entonces ignorar eso y hacer de cuenta que no había pasado nada no parecía una buena forma de contar una historia. Así que tuve la suerte de convencer a la compañía y a los escritores que deberíamos ir en esa dirección. Entonces empezamos la temporada como con un flashback a justo antes de que la pandemia llegara a la ciudad y empezamos como a recontar esa historia. Cómo afectó a todos los personajes del programa, como afectó a los miembros de las fuerzas y cómo afectó a la ciudad también. Porque una vez más, esa ciudad era el corazón de nuestra serie. Y de hecho, la ciudad de alguna manera también se vio muy afectada. Y de hecho, casi hasta el final del último episodio no pudimos hacer nada con música en vivo. La gente no podía cantar, no podía tocar la trompeta por los temores relacionados con la enfermedad. Entonces hubo un montón de cosas y a su vez se sintió real. Y sí, era un programa de ficción pero la pandemia nos afectó tanto a todos y a todas, tanto como la caída de las Torres Gemelas afectó la historia de los Estados Unidos y la escritura de programas también. Entonces estoy muy contento de poder seguir contando buenas historias, considerando los parámetros que se nos impusieron por el tema de la pandemia y al mismo tiempo lidiar con la pandemia de una manera honesta.

¿Quién eras antes de NCIS y quien sos ahora?

Bueno, me parece que la cosa es que yo ya no soy un jovencito en este negocio y no tengo las oportunidades que solía tener cuando era más joven. A ver, yo era un actor que pasaba de trabajo a trabajo. Y que disfrutaba. Disfrutaba cuando las cosas eran más tranquilas y a su vez buscaba tener buenos empleos. Nunca imaginé esta serie, saben que somos la tercera franquicia en televisión aquí en Estados Unidos, después de NCIS y NCIS: LA. Y la verdad, yo nunca me imaginé, nunca supe si esto iba a ser bien recibido o no como serie de televisión. Pero de lo que sí me beneficié fue de esta oportunidad de pasar tanto tiempo en New Orleans y poder conectarme con mi gran amor por la música, el jazz, la música en vivo, rythm & blues. Y como yo estaba en la serie, pude trabajar con muchos músicos increíbles de New Orleans y pude tener esta renovación de lo magnífico que me parece su trabajo, lo habilidosos que son. Todos allí son excelentes y lo bien que tocan música y tocan todas las noches en algún lado. Por eso fue tan triste la última temporada que no pudimos hacerlo, pero como que pude conectarme con la música. Y eso me gustó porque es una gran parte de mí.

¿Cómo fue despedirse de este excelente personaje y esta locación tan linda en New Orleans?

Fue muy difícil decir adiós y para ser totalmente honesto, no esperábamos despedirnos este año. Entonces eso lo hizo más difícil todavía. Fue una sorpresa que la cadena dijera que quería avanzar con otras series. Especialmente con todos los problemas que hemos tenido durante el año para que la serie funcione, que sea seguro trabajar durante la pandemia. La verdad es que fue más difícil todavía recibir esa llamada que nos decía que no íbamos a continuar porque habíamos podido tener éxito en momentos muy difíciles. A mí me encanta este personaje. No había terminado con él. Lo disfruté mucho. Era un desafío y esperaba ir a trabajar todos los días con muchas ganas, porque yo también era el productor ejecutivo de la serie y también estaba trabajando para convertirme en mejor productor todos los días. A mí me encanta hacer trabajos donde pueda aprender. Y estaba aprendiendo, sin duda, en cada una de las siete temporadas, todos los días. Y eso lo extraño. Extraño al elenco, extraño a todo el equipo y extraño la creatividad, no solo delante, sino detrás de la cámara también era lo que me gustaba mucho.

¿Qué es lo que más extrañas de NCIS: New Orleans?

A ver. Yo tenía una ética de trabajo muy fuerte que de alguna manera me sentía 24/7 vinculado con el programa delante de cámara, detrás de cámara, trabajando con los escritores, con los diferentes departamentos, con el de casting, con el guión, con otros temas de producción diarios. Y yo disfruté un montón esto, lo hice algunas veces en mi carrera y eso lo extraño. Extraño esa creatividad. Es algo intenso. Y fue algo largo. Pero cuando llegas al final de una temporada sentís que te ganaste las vacaciones de 10 semanas. Aunque la gente creativa no tiene esas 10 semanas, pero los actores y actrices sí. Así que lo disfrutamos mucho. Pero bueno, lo extraño. Y extraño a la gente con la que trabajaba y también, para ser honesto, extraño estar en Nueva Orleans. Pero bueno, espero poder volver pronto y hacer algo tan creativo y tan lindo como esa serie. Va a ser difícil llegar a ese nivel, pero ojalá.

¿Qué hueco deja el hecho de que una serie como ésta, que fue hecha antes del streaming, antes de toda la euforia del streaming, termina su participación?

Lo que yo siento respecto del futuro ciertamente es que este tipo de series, como NCIS y las series que se hacen de 24 episodios por temporada van a ser algo del pasado. Parece que las grandes empresas y también los lugares de streaming más chiquititos, se van a concentrar en las temporadas más cortas, porque ahí es donde pueden tener un público que se queda 10 o 13 episodios con ellos. Este tipo de grandes producciones de 24 episodios por año, es difícil mantener el público que todas las semanas va a ver ese programa, especialmente cuando es una serie de tantos años. Entonces yo tuve la suerte de hacer tres series grandes de las que hicimos entre 22 y 25 episodios por temporada, pero sé que no iba a durar mucho más. Y es otro tipo de cosa cuando trabajas en ese tipo de series así de largas, mantener el nivel de producción, el nivel de narrativa, no es fácil mantenerlo tanto tiempo en un alto nivel. Entonces me parece que eso va a volverse cosa del pasado. ¿Y es bueno o malo? Bueno, no lo sé. Pero sí sé que hay un montón de series buenísimas que están ahora siendo transmitidas por streaming, que son más cortas y que de alguna manera pueden condensar todo en 10 episodios y tener 10 episodios buenísimos. Y después ocho o nueve meses desaparecen y nos quedamos esperando que vuelvan. Y esa es la parte difícil. Pero bueno, quizá me equivoco, quizá mi próximo trabajo en televisión sea otra serie de 22 o 24 episodios, pero no sé si van a durar mucho tiempo más ese tipo de series.

Citando la canción de The Doors, The End, ¿Qué opinas del final de las cosas? ¿Cómo te sentís al respecto de la finitud de las cosas? Pensando en el final de la temporada y el gran final de la serie.

Seguro. Primero me encantó que citaras a The Doors, esa es una buena canción y una de mis bandas preferidas. El final de temporada me genera sentimientos encontrados. No pensábamos que iba a terminar este año y tampoco pensamos que íbamos a poder hacer una temporada completa porque empezamos tarde por el tema de la pandemia. Entonces como que fue todo medio como abreviado, un poco más rápido y no en la forma en la que uno lo hace idealmente. Pero pudimos acelerar algunas historias y contarlas antes de que se terminara la serie. Mi relación con Rita y como Rita se volvió parte importante del programa. El regreso de Sasha con todo lo que trajo con ella y su locura y las cosas lindas. También lidiamos con la salud de mi mamá en la serie, que había tenido Alzheimer y demencia. Entonces como que de alguna manera le dimos un cierre al programa. Y yo me sentí bien con eso. Es difícil despedirse y al mismo tiempo uno está agradecido por haber estado siete años allí. Nunca había hecho una serie de siete años, así que por eso estoy muy agradecido. Y respecto de Dean Stockwell y de haberme despedido de él, yo no lo había visto en cuatro años. Y me puso triste eso, pero bueno, con el tema del COVID estábamos lejos. Así que bueno. Las pérdidas se magnifican porque por mucho tiempo no había podido verlo. Pero bueno, la vida continúa. La muerte es parte de la vida y él tenía 85 años. Había estado 85 años en este planeta e hizo todo lo que pudo. Tiene dos hijos divinos que yo adoro. Y será extrañado, pero nos ha dejado un legado hermoso de cosas para leer, ver, escuchar. El arte que creó en los últimos años de su vida, que yo lo pude ver y tengo algunas de las cosas que él hizo. Él era un ser humano multidimensional y un adelantado a su época. Así que estoy muy agradecido por el tiempo que compartió conmigo y como también compartió tan amablemente la pantalla conmigo.

JUSTICIA EN LA FICCIÓN Y EN LA REALIDAD

Después de haber estado luchando por justicia, tantos años en esta serie, ¿qué opinas de la policía real, de los policías buenos y los malos en la vida real?

Mi papá tenía un dicho que decía que el trabajo más duro del mundo es ser un policía honesto. Especialmente con la forma en la que ha evolucionado el mundo actualmente, donde los policías están, por lo menos en nuestro país, bajo el microscopio todo el tiempo, es un trabajo muy difícil. Y la realidad es que también hay buenos abogados y malos abogados, buenos médicos y malos médicos, buenos conductores de micros y malos conductores de micros. Yo no sé quién quiere ese trabajo, la verdad, ¿quién quiere ser policía hoy en día? Yo conocí muchísimos policías, personalmente conocí un montón de policías en New Orleans mientras estaba allí y los conocí muy bien. Conocí a sus familias muy bien. Y admiro que usen su placa y salgan a la calle todos los días y se pongan en riesgo todos los días, ¿no? Delante de los ciudadanos promedio para ayudarnos a todos a poder estar bien y ayudar a las ciudades a avanzar y a respirar y a permitirle a la gente...New Orleans es una ciudad muy loca. Hoy pasa de todo, cosas buenas, cosas no tan buenas. Y ellos tratan de trabajar, porque es una ciudad pequeña, tratan de trabajar con la gente, con los turistas, con la locura, con las fiestas, el Mardi Gras. Todo eso es un trabajo súper difícil. Así que yo me saco el sombrero y los aplaudo, los honro. Y al mismo tiempo si son policías y están haciendo lo correcto, muy bien, y si no hay que pararlos y hay que sacarlos de ese trabajo. Si no hacen bien su trabajo, yo creo que podríamos hacer un mejor trabajo para gestionar las situaciones, especialmente aquellos que no necesitan de la presencia de policías armados. Y quizá podríamos ayudarlos a que no tengan que hacer todo, que tengan que responder a todas las llamadas y permitirles quizá hacer un poquito más específicos y que no tengan que estar quizá tan expuestos respecto a que haya poco personal, sueldos bajos y que queden atrapados en la línea de fuego literal y metafóricamente hablando.

LA ESCENA MÁS DIFÍCIL

¿Cuál fue la escena más difícil de hacer en la última temporada?

Hubo muchas escenas difíciles. La parte más difícil de la última temporada fue tratar de descifrar cómo trabajar en el contexto del COVID. Nuestra secuencia más difícil la filmamos a fin de año en el último episodio y tuvo terrazas de New Orleans, las calles, Jackson Square, músicos, tipos malos, pistolas, luchas y peleas y pudimos organizarnos y tuvimos 300 extras por primera vez. Tres bandas distintas. Tuvimos que cerrar algunas calles, tuvimos tomas desde drones, todo hubo y se convirtió en una secuencia magnífica. Algo que no habíamos hecho en todo el año. No habíamos podido. Y era algo que antes de la pandilla quizás seamos una vez por episodio, pero ahora era otra historia. Entonces, cuando vean esa secuencia van a entender de qué estoy hablando. Pero fue un desafío y yo los tengo que perseguir a estos tipos por las calles de New Orleans. Así que me lo pasé varios días corriendo, corriendo y corriendo. Y por suerte sobreviví.

¿Es verdad que todos se enamoran con tu personaje y que les gustaría que el último capítulo les diera todo lo que habían soñado? ¿Tu personaje Dwayne Pride logró todo lo que deseaba en el último capítulo?

No, no, Bueno, a ver si es verdad. Cuando dejas a un personaje te gustaría sentir como que está todo resuelto. Pero también queríamos dejar al público con este sentimiento de que Pride va a seguir, Pride y Rita seguirán, que la ciudad va a seguir, que la ciudad se va a fortalecer, va a ser más saludable, más vibrante, que está volviendo la música. La gente sale a las calles de nuevo y todo el mundo vuelve a New Orleans. No queríamos darle ese sentimiento de cierre, sino que Pride seguía ahí, seguía resolviendo crímenes, cuidando a la gente que ama y a su ciudad. Y esto sigue. Así que bueno, fue así y a mí me gustó esa idea. Pero bueno, Pride no es perfecto. No había forma de cerrarlo sino era con Pride en un ataúd, quizá en su funeral, pero eso hubiera sido el final de Pride. Pero creo que estuvo bueno tener esta sensación de que sigue y muchos de mis personajes ya lo están, ya sea Jonathan Arthur en Enterprise o Sam Beckett, que siguen ahí haciendo lo suyo y eso a mí me gusta.