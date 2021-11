“Aly Raisman: de la oscuridad a la luz”, un documental revelador acerca del abuso sexual que sufrió Aly Raisman

20/11/2021 - 11:52 Camerino

“Aly Raisman: de la oscuridad a la luz”, documental que narra la historia de abuso que sufrió la medallista olímpica norteamericana Aly Raisman, llegará a la pantalla de Lifetime en la semana de la “Eliminación de la violencia contra la mujer”, que irá desde el lunes 22 hasta el jueves 25 de noviembre. El estreno de este filme será el 25 de noviembre.

“Aly Raisman: de la oscuridad a la luz” revela el tumultuoso viaje hacia la curación desde la perspectiva de otras víctimas y sobrevivientes de abuso, quienes también comparten sus relatos personales y cómo han logrado encontrar el camino a la sanación.

Lifetime realizó una conferencia de prensa virtual para los medios de Latinoamérica, entre los que estuvo EL LIBERAL , y contó con la participación de Aly Raisman como invitada.

¿Qué significa para vos este especial "Aly Raisman: de la oscuridad a la luz"?

Significa mucho para mí y es muy personal y me siento muy agradecida de la oportunidad de hacer este proyecto tan especial con Lifetime. Trabajamos muy duramente. Y valoro mucho a todas las sobrevivientes y especialistas que valientemente compartieron sus historias con nosotros y se tomaron el tiempo para conversar sobre lo que les estaba pasando y todo lo que atravesaron durante todos estos años. Así que espero que esto pueda ayudar a otras personas, porque sé que hay gente que le está costando. Puede ser que sean sobrevivientes de abuso sexual o que están con problemas de salud mental. Entonces, sin importar lo que te haya pasado, yo creo que vas a poder tomar algo de este especial que te va a ayudar a sentirte que estás menos solo y que hay luz al final del túnel.

¿Cuál es el mensaje que vos querés transmitir a través de este especial?

Yo creo que lo que es muy importante es que tenemos que recordar que somos todos humanos y humanas. Todos pasamos por altos y bajos. A veces la vida puede ser una montaña rusa y es lo que es. Y espero que puedan recordar que sin importar lo que te esté pasando hoy vas a estar bien. Y si en este momento no estás tan bien, esto no es para siempre. Hay ayuda allá afuera. Y espero que esto sirva también para recordar la importancia de una comunidad, de un sistema de apoyo alrededor de las personas. Y yo sé que a veces encontrar una comunidad puede ser muy difícil, no siempre fácil. Y a veces cuando confiamos en alguien y le contamos lo que nos pasa, no siempre escuchamos esa validación que creo que es tan importante para los sobrevivientes de abuso para ayudarlos a sanar. Entonces, si te lleva tiempo buscar tu sistema de apoyo y encontrarlo, no pasa nada. Y si vas a buscar a alguien y no te apoyó de la forma en que vos hubieras querido ser apoyada, no te rindas. Y seguí buscando hasta que encontrás tu sistema de apoyo, de soporte, porque hay gente buena allá afuera y yo creo que todas las personas tendrían que tener apoyo y una buena comunidad, porque la forma en la que un sobreviviente puede sanar tiene que ver con cómo se maneja su abuso. Por eso, tener un sistema de apoyo y alguien que te valide, te diga te creo, te veo, es clave.

¿Qué aprendiste de este especial? Y lo más importante, ¿qué aprendiste de los sobrevivientes?

Yo aprendí que a todos nos pasan muchas cosas. Y que pasar por momentos difíciles y a veces no tener las respuestas está bien. Y que nadie tendría que pasar por esta experiencia solo. Y cuando hablamos sobre cómo nos sentimos, nos ayuda a sentirnos menos solos, porque quizá hay otro sobreviviente que puede sentir lo que yo siento o puede validar lo que estoy diciendo. Y hablar sobre lo que sentimos es muy importante porque nos puede ayudar a ver por qué nos sentimos de alguna manera y nos puede llevar a un camino para sanar.

¿Cómo fue tu camino de sanación personal? ¿Nos podés contar un poco?

Sí, creo con el paso de los años yo traté de priorizar mi propio camino de sanación. Obviamente la vida tiene muchos altos y bajos y hay momentos donde hacer terapia una vez por semana me alcanza y hay otras veces que siento que tengo que hacer dos veces por semana y hay casos en los que ni siquiera me resulta suficiente. Y hay días que me levanto y estoy más tranquila. Otros días me cuesta dormirme porque estoy más estresada. Y creo que yo aprendí la importancia de trabajar un día a la vez, reflejar, reflexionar sobre cómo me siento y cuando soy dura conmigo misma no me ayuda para nada. Así que trato de estar atenta a eso. Y si viniera una amiga y me pidiera un consejo o el mismo consejo que yo necesito ahora mismo, probablemente yo sería más amable con mi amiga que conmigo misma. Entonces trato de estar atenta y de ser buena conmigo misma también. ¿No? Saber si estoy siendo cruel en este momento conmigo misma. Si esto me está haciendo sentir bien. La respuesta es que no. No me hace sentir bien ser dura conmigo misma. Así que es un día a la vez. Después de que salió el especial estuvimos trabajando durante muchos años y terminamos de filmar unos meses o un par de semanas antes de que saliera al aire. Y fue una experiencia increíble poder reunirme con las sobrevivientes y poder sumarle todas las partecitas para que esto fuera lo que fue. Es una experiencia espectacular y yo estoy muy agradecida de la oportunidad y de que este especial esté al aire y recibir mensajes de las sobrevivientes que dicen que las ayudó, o gente que me dijo que las ayudó a darse cuenta de que era sobreviviente o que les dio el coraje para pedir ayuda. Es increíble y me motiva a seguir haciendo esto. Porque tenemos que tener más conversaciones y más sistemas de apoyo para sobrevivientes, además de educación y prevención. Pero cuando me preguntaste por mi experiencia de sanación, a veces este tipo de cosas dispara muchas otras y a veces es muy duro. Y yo tengo que trabajar en cuidarme a mí misma a la vez que hablo sobre esto, porque cuando hablo sobre esto siento que tengo muchos disparadores y que se me abren muchos frentes. Así que tengo que trabajar en ese equilibrio. Quizás cando estoy con mis amigas no hablar sobre esto y pensar en en otras cosas y tener momentos de diversión. Y después balancear al hacer este trabajo, porque para mí es muy importante y lo quiero hacer, pero también es un desafío.

¿Qué te inspiró o te hizo compartir tu historia con otras personas y ser activista también?

Bueno, cuando decidí compartir mi historia públicamente por primera vez hace unos años, en 2017, estaba muy, muy nerviosa y no sabía cómo iba a responder la gente, pero sabía que quería decir algo porque yo veía que había organizaciones que seguían barriendo esto bajo la alfombra y yo me sentía inspirada por otras personas que habían compartido sus historias. Me parece que el poder de compartir una historia es increíble, porque eso puede ayudar a otra persona a sentirse menos sola o a darle el coraje para contar su verdad realizada. Y creo que realmente vimos eso cuando el movimiento MeToo estaba en los medios, en las redes sociales, en Twitter y tanta gente apoyaba a las sobrevivientes y compartía historias de una forma que nunca antes habíamos visto. Así que estoy muy agradecida por eso. Me rompe el corazón ver la cantidad de gente que dijo MeToo y que pudo seguir diciéndolo. Es devastador ver cómo esto puede afectar a tanta gente en todo el mundo, pero al mismo tiempo esto me da esperanza de que algún día la próxima generación no tendrá que decir las palabras MeToo y que vamos a vivir en lugares más seguros y que la gente no va a tener que sufrir en silencio o vivir con miedo de alzar la voz. Por eso estoy muy motivada por el cambio que quiero ver y siento que nuestra sociedad tiene un largo, largo camino por recorrer. Pero tengo la esperanza de que si lo trabajamos un día a la vez, más personas entenderán la severidad y la importancia de este tema, de la educación y de la prevención. Yo soy aliada de Darkness To Light y tenemos algunos de los expertos en el especial que estuvieron involucrados. Y de hecho, Anton Gunn también está. Hablamos mucho con Darkness To Light para pensar y ver que estábamos haciendo todo lo posible para generar educación, prevención y conversación en el caso de que hubiera adultos que quisieran ver cómo podían ayudar y aprender más, pudieran hacerlo. Entonces para mí es muy importante aliarme y poder escuchar a los expertos del campo también para educarme yo o de una mejor manera aprender más y también poder ayudar a las personas a que sepan a dónde ir. Porque creo que hay mucha gente que que quiere ayudar, pero dice ¿qué hago? ¿Dónde empiezo? ¿A qué organizaciones voy? También trabajamos con RAINN. Trabajar con Darkness to Light y RAINN fue maravilloso. Estoy muy agradecida por su ayuda para la realización de este especial.

Mencionaste que trabajaste con organizaciones líderes en la prevención de abuso infantil, como Darkness to Light. Entonces, ¿hay algo que puedan hacer los adultos para ver las señales y prevenir el abuso infantil? ¿Algo de lo que tenemos que estar al tanto?

Sí, es una pregunta muy importante, gracias por hacerla. Darkness To Light y yo de hecho proveemos una capacitación gratuita. Y si alguien quiere tomarla, esa capacitación lo puede hacer. Yo tomé esa capacitación de hecho dos veces y me parece que es muy importante porque puede ayudarnos a comprender cuáles son algunas de las alertas a considerar, en el comportamiento, por ejemplo. Y cuando yo vi esa capacitación, hace unos años por primera vez, pensé que me hubiera gustado ver esto cuando era adolescente, porque hubiera podido reconocer que algo de lo que me estaba pasando a mí no estaba bien o al menos hubiera tenido la confianza de hacer preguntas. Porque me parece que hacer preguntas es muy importante. Y motivar a los chicos, aunque no estés seguro, hacer preguntas, nos puede ayudar a mantenernos a salvo. Y no hay preguntas equivocadas. Y creo que es importante que los adultos entiendan que la forma en la que sana un sobreviviente tiene que ver con cómo es manejado su abuso. Entonces, si un niño o niña o adulto o adulta revela su abuso, es muy importante que les digas te creo, te apoyo, que les preguntes cómo ayudarlos y también es muy importante denunciar ese abuso y asegurarse de que ese abusador no siga lastimando a nadie. Y hacer lo posible para mantener a todos los demás seguros. Porque tenemos que reconocer que hablar de lo que pasamos es muy duro y ser el sistema de apoyo para otra persona y ayudarlo a denunciar ese abuso y a detener a ese abusador es crucial, porque muchas veces los abusadores se salen con la suya, con el abuso, porque hay mucha gente en nuestra sociedad dándose cuenta o no de que están habilitando a los abusadores. Y por ese motivo los abusadores muchas veces tienen más de una víctima. Escuchamos muchas historias en los noticieros de que hay abusadores que tienen cientos y miles de sobrevivientes y en mi experiencia con mi abuso hubo cientos y cientos de sobrevivientes. Y eso fue porque durante décadas la persona que nos abusaba se lo permitían hacerlo y las personas no nos escuchaban aunque hubo muchas veces que nuestro abusador fue denunciado ante la ley. Entonces creo que es muy importante que las personas entiendan que hay muchas banderas rojas a las que tenemos que prestar atención. Algunas pueden ser si el abusador tiene favoritas, si es una persona que trata de tener tiempo a solas con el niño o niña. Si la persona trata de darle regalos a los niños. Cualquier tipo de comportamiento tipo 'grooming' es muy importante. Y yo también animo a las personas a que vean la Fundación Monique Burr, porque educan a los niños. Y Darkness To Light educa a los adultos. Entonces creo que tener ambas cosas juntas es muy importante, la educación de los adultos pero también los niños. También si uno es padre o madre o docente todos en algún momento estamos alrededor de niños y niñas en algun momento la vida, entonces si viene alguien y te dice que fue abusado o abusada y vos estás haciendo todo lo posible para ayudarlos, también tenés que ser amable contigo mismo. Porque si eres uno de esos adultos que está tratando de hacer lo correcto y a veces te sentís mal por no haber visto esto, sé amable contigo. Todos hacemos lo mejor que podemos. Y estos abusadores suelen ser manipuladores de primer nivel y yo sé que mucha gente tiene buenas intenciones, así que no sean duros con ustedes mismos y sepan que nadie es perfecto. Y a veces como hay falta de educación en nuestra sociedad, hay niños que ni saben que son abusados. Por eso lo mejor que pueden hacer es ser amables con ustedes mismos, con ustedes mismas, porque así van a poder ayudar mejor al niño o la persona que les está contando que fue abusada. Yo sé que hay muchos padres que se sienten culpables, que dicen cómo no vi el abuso y se culpan a sí mismos, pero sepan que están haciendo lo mejor que puedan. Y ahora que lo saben, pueden manejarlo, pueden denunciarlo y pueden asegurarse de que esta persona no vuelva a dañar a nadie. Y si no lo vieron, sean amables con ustedes mismos. Nadie es perfecto y están haciendo su mayor esfuerzo. Y ahora que sí saben, tienen que sentirse orgullosos de que están haciendo todo lo posible para ayudar a ese niño, niña o adulto. Espero que tenga sentido.

Es una información muy importante. Gracias por compartirla. Ali una vez dijiste que nuestra nuestra sociedad tiene una larga historia de permitir abusadores en vez de apoya a sobrevivientes. ¿Sigue siendo así o sentí que algo cambió?

Cuando yo hablé con tantos sobrevivientes en todo el país y en otros países también, yo creo que algo común que escucho mucho es que no se los apoyó cuando alzaron la voz. Y yo hablo mucho en universidades en Estados Unidos y muchos sobrevivientes me dicen que después de que les pasó algo, cuando lo denunciaron en la universidad o le contaron a alguien qué creen que es una persona de confianza, esa persona no las apoyó o no les creyó. Entonces, yo no sé si la gente se da cuenta de que cuando alguien viene a confiarte que fue abusada y vos no escuchas o no la valoras o la haces sentir que es su culpa, de alguna manera entonces estás permitiendo que ese abusador continue abusando y lastimando a otras personas. Por eso es muy importante que la gente entienda lo importante que es creerles a los sobrevivientes y además lo difícil que es para un sobreviviente decir esto me pasó a mí. Porque a veces el abusador es un manipulador que le echa la culpa a la sobreviviente o dice ah no, vos te lo buscaste. Y muchas veces la sociedad también permite que los abusadores abusen diciéndole a la sobreviviente pero qué tenías puesto o cuánto habías tomado, como echándole la culpa a la sobreviviente o como si la propia sobreviviente se lo hubiera buscado. Entonces creo que nuestra sociedad tiene que cambiar esto, porque esa narrativa es muy dañina para los sobrevivientes y para su salud mental. Y además, permite que los abusadores sigan haciendo lo que estaban haciendo. Entonces creo que tenemos un largo camino por delante. Creo que hay muchas comunidades y organizaciones que siguen encubriendo el abuso y que no entienden la severidad de este tema y la urgencia de tener que hacer sentir a la gente segura. Y sé que hay muchos sobrevivientes que no sienten que tengan una comunidad de apoyo, de soporte. Por eso me parece que es muy importante que yo tengo la suerte de tener un sistema de apoyo y no lo tomo con liviandad, porque yo sé que muchos sobrevivientes no tienen ese sistema de apoyo, no tienen ese acceso a un buen sistema de apoyo o una buena terapeuta, alguien que pueda ayudarlas. Entonces, hasta que todo eso cambie, creo que va a llevar un tiempo para que nuestra sociedad deje de permitir el rol de los abusadores.

CONSEJOS

¿Tenés algún consejo para una niña, niño o mujer u hombre que esté lidiando con el trauma del abuso?

Sí, me parece que una de las cosas más importante es que también tenemos que reconocer como sociedad es que no solo son las mujeres o las niñas las sobrevivientes de abuso, también son niños, hombres y la persona que se identifique como sea. Esto les pasa desafortunadamente a todos, todas, a cualquier persona le puede pasar. Y me parece que nuestra sociedad no reconoce cuán común es este tema. Y lo que yo les diría a las personas que están lidiando o tratando de entender qué fue lo que les pasó es que sean amables con ustedes mismos, con ustedes mismas. Que sepan que no es su culpa. Y si en este momento no estás bien, no pasa nada. Está bien no estar bien. Está bien pedir ayuda. No te vas a sentir así para siempre. Hay realmente gente que puede ayudarte, así que te aliento a buscar a alguien en tu vida, puede ser una amiga, o un amigo, o un familiar, un mentor, un terapeuta, cualquier persona en tu vida. Solo recurre a ellos por ayuda para obtener el apoyo que necesitas. Porque no hay nada malo con pedir ayuda o hablar con alguien. Yo lo hago todo el tiempo. Me parece que es muy importante tener a quien recurrir, que nos haga sentir seguras, seguros. Y también date permiso para relajarte. Si hay días que sentís que estás mal, estás muy ansioso y el trauma te está afectando mucho o estás con estrés postraumático, date el permiso de relajarte. Si te ayuda y si queres ir a hacer una caminata o recostarte. Sé amable con vos mismo, con vos misma y date lo que necesitas, porque lamentablemente no nos vamos a sentir bien de un día para el otro. Y eso a veces esto resulta frustrante porque no queremos sentirnos así mucho tiempo. Pero está bueno que te des lo que necesitas y que te des el permiso de relajarte. Si querés tirarte en el sillón a ver televisión, si eso es lo que necesitas para despejar la mente date el permiso de hacerlo. Hacé lo que se sienta bien para vos y no te olvides de cuidarte como cuidarías a otra persona que querés.

SU EXPERIENCIA CON LIFETIME

¿Cómo fue tu experiencia con Lifetime y por qué te uniste a Lifetime?

Estoy muy agradecida a Lifetime. Los últimos años que estuve mirando Lifetime me impresionaba cómo mostraban películas y programas que apoyan a las sobrevivientes y eso para mí es muy importante. A mí es un tema que me apasiona. Por lo que me parecía una alianza y una relación muy auténtica que podía explorar con Lifetime. Y cuando descubrí que querían hacer esto conmigo, estaba muy contenta y me sentía muy honrada también. Y ha sido increíble trabajar de cerca con el presidente de Lifetime también en este proyecto. Me sentí muy honrada y significó mucho para mí que Lifetime se tomara esto con tanta seriedad y que les pareciera algo importante. Lifetime ha apoyado mucho mi propia experiencia y sigue apoyando a sobrevivientes de abuso. Y creo que cuando yo voy a elegir a alguien con quien unirme en la vida, para mí es muy importante tener valores alineados, que nos importen las mismas cosas, que compartamos intereses. Así que me parecía que con Lifetime era una muy buena alianza. Estoy muy agradecida con Lifetime y espero que en el futuro podamos hacer más contenidos juntos y más programas juntos.

COMITÉ OLÍMPICO ESTADOUNIDENSE

¿Te sentiste traicionada por el Comité Olímpico Estadounidense, por el FBI, por la justicia? ¿Cómo toleraste no ser escuchada cuando tantas sobrevivientes como vos hablan de lo que sufrieron y saben lo que sufriste y miraron para otro lado?

Sí, esto es algo que todavía estoy explorando todos los días. Siento que yo sé que muchas veces la forma de sanar de una sobreviviente tiene que ver con cómo es manejado ese abuso. Entonces continuar teniendo el Comité Olímpico Estadounidense y el equipo de la selección estadounidense de Gimnasia sin que se adhieran a las tantas sobrevivientes de abuso que sufrieron, porque no hicieron lo correcto y siguieron sin hacer lo correcto, sin reconocer el problema y sin hacer todo lo que estaba a su alcance para solucionar lo que estaba pasando. Para mí, una de las cosas más importantes es que el Comité Olímpico y la selección de gimnasia puedan tener una investigación completa, independiente, para saber quién sabía que lo que estaba pasando, cómo fue que pasó este desastre y asegurarnos de que nunca vuelva a pasar. Porque yo no quiero vivir en un mundo en el que estemos adivinando, porque queremos proteger a niños y atletas del abuso. Pero es muy difícil. Y la verdad, me dispara muchas cosas y a veces es como una herida abierta que no cierra, porque estamos continuamente hablando de esto, tratando de que hagan lo correcto y presionarlos a que hagan lo correcto. Entonces es muy difícil porque una parte de mí, no una parte, creo que todo, todo mi ser desearía no tener que pensar en esto. No pensar en el abuso de la selección de gimnasia estadounidense y hacer otros proyectos y centrarme en otras cosas. Yo tengo mucha pasión sobre lo que es la prevención del abuso en la salud mental, pero creo que testificar dispara muchas cosas que la verdad es algo que desearía no tener que hacer, pero años y años después tenemos que seguir alzando nuestra voz al respecto. Entonces me parece que me dispara un montón de cosas y parece una herida abierta que no cierra y afecta a mi propia experiencia de sanación, porque a veces siento que doy un paso para adelante y después termina dando 100 pasos para atrás. Entonces es muy difícil pasar por esto y es algo que todavía sigo tratando de entender cómo hacerlo. Pero hacer terapia y asegurarme de que me cuido a mí misma es una prioridad, porque esto me afecta mucho, más de lo que la gente cree.

¿Qué harías en relación con los temas de salud mental para los atletas olímpicos?

Qué buena pregunta. Me parece que la salud mental es súper importante. Cuando yo entrenaba yo le ponía más énfasis a que si me lastimaba la muñeca, me tomaba unos días, pero no entendí hasta después de competir, que tenía que poner el mismo énfasis o aún más en mi salud mental. Si me sentía ansiosa o deprimida, debería tomarme unos días también y pedir ayuda de la misma forma en la que hubiera ido a un médico para hacerme tratar la muñeca. Pero de eso no se hablaba cuando yo entrenaba. Entonces me parece que la salud mental es extremadamente importante. Es importante que las y los atletas que están entrenando. Cuando están compitiendo es crucial, pero también es importante cuando terminaron de competir, porque la gente no se da cuenta que cuando terminamos de competir no se nos enseña cómo navegar el siguiente capítulo de la vida. Cuando te retiras, a veces... entrenaste toda tu vida para los Juegos Olímpicos. A algunos les va muy bien, a otros no tan bien y quizá se les rompa el corazón por eso, y muchas veces el valor de esos atletas se relaciona con sus resultados. Entonces está bueno poder conversar o que somos más que el deporte y ver qué podríamos hacer en el próximo capítulo de nuestra vida. Eso es muy difícil y a veces es un poco peligroso, porque si el atleta piensa que solo tiene valor dentro del deporte y no le fue tan bien en el deporte, quizá no tengas la confianza o quizá se sienta deprimido y no pueda encontrar alguna otra cosa que realmente disfrute, o puede sentir que no tiene el valor suficiente para encontrar otra cosa. Y en el Comité Olímpico estadounidense no tenemos acceso a buenos terapeutas. De hecho, no teníamos recursos que nos ayudaran si estábamos luchando con algún tema relacionado con la salud mental. Entonces me parece que es importante que esto sea una prioridad. Y también con lo común que es el abuso en el Comité Olímpico de los Estados Unidos. Y cuántas víctimas y sobrevivientes hay. Cuando uno es sobreviviente de abuso, esto te afecta la salud mental. Por eso me parece importante que esto esté disponible para atletas. Un lugar al que puedan ir. Que si confías en un terapeuta o una terapeuta no haya ninguna repercusión, ninguna venganza. Que la terapeuta no le vaya a contar lo que dijiste al comité, que sea un lugar seguro y que todo lo que digas se mantenga en confidencialidad. Y creo que eso es algo que no está disponible hoy en día. Por eso es que aliarse con una organización que son expertos en el campo de la salud mental y darles acceso a las personas a terapeutas, a comunidades y a sistemas de apoyo, es clave para estos atletas y estas atletas. Porque se sentirían mejor, quizá, por ejemplo, en un grupo de apoyo. Yo sé que ir a terapia puede ser intimidante, entonces estaría bueno darles varias opciones y si el atleta quiere ir a un grupo de apoyo, quiere hacer terapia, si les hace bien, quizá no hablar en un grupo, pero escribir, tiene que haber muchos lugares a los que recurrir, porque la salud mental no es un talle único. Y no es algo que tengamos disponible ahora. Esto tiene que estar para los atletas antes de que compitan, durante y cuando se retiran en el siguiente capítulo de su vida.

RELACIÓN CON LAS DEMÁS GIMNASTAS

Quisiera preguntarte sobre tu relación con las otras gimnastas. ¿Seguís en contacto con ellas? ¿Y cómo se ayudan con estos temas de salud mental?

Bueno, mis compañeras de equipo y yo pasamos por momentos increíbles juntas, creo que experimentamos algunos de los mejores momentos de la vida juntas y también los más duros también. Por eso me siento muy conectada con mis compañeras de equipo, de una manera que no siempre tengo la misma relación con mis otras amigas, con las que no hacía gimnasia. Me siento muy conectada con ellas y son, por ejemplo, las personas que llamo cuando la estoy pasando mal, porque siento que me entienden y que entienden lo que me pasa. Y eso significa un montón como sobreviviente, tener esa validación. Mi relación con mis compañeras de equipo implica que tratemos de ser lo más honestas posible. A veces levantamos el teléfono y una dice no quiero hablar de esto y no lo hablamos. Pero cuando estamos charlando, muchas veces no hablamos del abuso. Por supuesto, al testificar, eso sí lo teníamos en la cabeza permanentemente, porque queríamos estar ahí una para la otra, si alguna tenía la necesidad de hablar de eso. Pero en general, cuando charlamos hablamos de otras cosas, hablamos de nuestra vida, de lo que nos entusiasma, yo les muestro como estoy. Creo que en la vida tenemos que pensar en el equilibrio. A veces tenés amigas con las que la podés pasar bien y que también están ahí para vos cuando las necesitás. Pero es importante que nosotras no hablamos la mayor parte del tiempo de eso porque es algo duro, pero si lo queremos hablar estamos ahí las unas para las otras. Y en los momentos, como por ejemplo, durante el momento que teníamos que testificar, en ese momento nos teníamos y hablábamos un poco más del tema.

¿Qué otras fallas en los testimonios que tú has sabido encuentras en esta ocasión para que la persona no sienta la confianza?

Qué buena pregunta. Yo aliento a los que están interesados que vean la Fundación Monique Burr, por ejemplo, que tienen excelentes programas y también a los adultos que están interesados, que toman el curso de Darkness to Light. Y para los que no estaban antes, les cuento que hay una capacitación gratuita y que está buenísimo porque te permite empezar a entender advertencias o señales de que alguien podría estar lastimando a un niño o niña. También está bueno hablar con la gente de la comunidad, hablar del abuso sexual, y alentar a otras personas a hacer lo mismo, es muy importante. Y si tu hijo o hija va a gimnasia o a fútbol, o a la escuela, o al campamento de verano, está bueno empezar a preguntarle a la gente en posiciones de poder para ver cómo están haciendo para tener estas conversaciones con los niños y niñas y cómo educar y prevenir. Y si no hacen nada, me parece que está bueno poder plantear que es crucial que empiecen a hacer algo. Porque tenemos que reconocer que, si bien es algo que da miedo, que en cualquier lugar donde esté un niño o niña podría llegar a haber un pedófilo. Entonces muchas veces la gente dice ay, acá nunca habría un abusador. Yo veo a los chicos todo el tiempo, no pasa nada. Pero tenemos que reconocer que los pedófilos a veces trabajan en dónde están los niños y niñas, nunca estamos demasiado seguros, por lo tanto la educación y la prevención son clave. Gracias.

PLANES

¿Cuáles son tus planes para el futuro cuando no estás hablando de estas cuestiones? Y espero que en algún momento podamos tener todo esto resuelto.

Lamentablemente, yo no creo que a lo largo de mi vida el abuso sea resuelto. Sé que es un tema que yo voy a seguir, por lo que voy a seguir luchando, prevención del abuso, salud mental y yo planeo seguir trabajando mientras pueda hacerlo, pero creo que tener equilibrio en mi vida es muy importante. Por eso me entusiasma hacer proyectos que sean significativos y me gustaría hacer quizá otro programa como este de Darkness to Light, donde podamos seguir con esta conversación y amplificar las voces de otros sobrevivientes, otras sobrevivientes, trabajar con otros expertos y expertas. Me entusiasma mucho poder seguir haciendo esto, pero también me encanta ser la mamá de un perrito, así que quiero tener más equilibrio en mi vida y encontrar formas de divertirme. Porque cuando yo era chica, y entrené gimnasia desde los 2 a los 22 años, y creo que me tomé un año después de los últimos Juegos Olímpicos, me tomé un año. Entonces me entusiasma que ahora, en este próximo capítulo de mi vida, tengo que descubrir quién soy, qué me gusta hacer. Recientemente me di cuenta de que me interesa la educación financiera y cómo alentar a la nueva generación a ver cómo pueden ahorrar dinero. Esta es una nueva pasión que estoy aprendiendo y que me encanta. Y también divertirme un poco más, ¿no? Me encanta la jardinería. Me encanta estar con mis amigas, con mis amigos, con mi familia. Me gusta estar al aire libre, me gusta cocinar. Entonces creo que mi objetivo para el futuro es si saco un poco de lo que es y ser la sobreviviente, la gimnasta, pensar y decidir quién soy y ver qué otras cosas me apasionan. Porque la vida tiene que ver con el equilibrio y es muy importante ver cuál es tu pasión y tener un impacto positivo en el mundo y también tener días donde me pueda divertir y hacer cosas simples también.