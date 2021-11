Ricardo Darín: “Mi esperanza no está cifrada en los políticos, está cifrada en nosotros que nos tenemos que hacer oír”

23/11/2021 - 16:28 Camerino

Claro y contundente, como siempre, a la hora de leer la realidad social, económica y política de Argentina, Ricardo Darín destacó: “Mi esperanza no está cifrada en los políticos, está cifrada en nosotros que nos tenemos que hacer oír”.

El actor formuló este y otros reveladores conceptos en una conferencia de prensa virtual realizada con medios de Latinaomérica, en la que estuvo EL LIBERAL , por History, señal televisiva que el próximo domingo 5 de diciembre, a las 21, estrenará “2001: el año del Corralito”, en el marco del vigésimo aniversario de los hechos que llevaron a la Argentina a experimentar la peor crisis de su historia.

Este documental es narrado por el actor más famoso a nivel internacional de la argentina, Ricardo Darín . Hace instante, En esta nueva producción original de History, se busca explicar con lujo de detalles todos los antecedentes y acontecimientos que ocurrieron y las consecuencias que hasta el día de hoy siguen viviendo los argentinos.

“Hay que entender que somos nosotros los que decidimos con nuestro voto, nuestro pensamiento, nuestra voz. No hay que creer que son los políticos los que nos van a salvar, debemos exigirles a que nos escuchen”, reflexionó Darín no sin antes aclarar que no todos los políticos son iguales. En ese sentido dijo que él conoce a varios dirigentes honestos.

El protagonista de “La odisea de los giles”, donde la temática del corralito es central en su trama, pidió a los ciudadanos a “despertar para recuperar la conciencia” y dejar en claro que “los dueños” de las decisiones “somos nosotros. Hay que hacerse oír, levantar nuestra voz”.

Al referirse a lo sucedido en el 2001 con la implementación del corralito, Darín recalcó: “El dolor, el sufrimiento, la tristeza, el abandono, la falta de respuesta y el atropello en sí fue realmente muy doloroso. Ha dejado una huella muy marcada. Es doloroso recordar, pero mucho más doloroso es no tener memoria porque el dolor de no tener memoria afecta al futuro, afecta al presente y al futuro, afecta a nuestros hijos y a nuestros nietos, a toda la sociedad. La experiencia que atravesó la Argentina en todo su conjunto, a partir de lo que ocurrió en esa fecha, ojalá nos pueda servir hacia adelante para intentar no pasar por los mismos lugares, para no cometer los mismos errores a pesar de que no es el pueblo el que cometió los errores”.

Por aquello de que el dolor de no tener memoria es negar la historia, Darín añadió: “Las administraciones sucesivas se encargaron de no solo dejarnos a un margen sino de no atender los reclamos necesarios lo cual generaba dolor sobre dolor, injusticia sobre injusticia. Mi experiencia personal no es nada comparada con todo lo que sé, viví y palpité codo a codo con una gran cantidad de gente”.

“EL INDIVIDUALISMO NO FUNCIONA”

Darín, al referirse a la enseñanza que nos deja la pandemia del coronavirus, remarcó que “nadie se salva solo. Hay que desdibujar fronteras. Nos tenemos que reunir, compartir, debatir y escucharnos. El individualismo no funciona”.

Defensor a ultranza de la democracia y hombre optimista y de brindar siempre mensajes positivos, esperanzadores, “pero no una esperanza tonta”, como dijo en la conferencia de prensa virtual, Darín abogó por un 2022 mucho mejor. “Ojalá nos sorprenda mejor parados, preparados y memoriosos”.

LA MEMORIA

Consciente de que la memoria y los pueblos hacen historia, Darín puntualizó que es “doloroso no recordar. Ha dejado (por la crisis del 2001) una huella muy marcada, pero es doloroso no recordar. Es mucho más doloroso no tener memoria”.

“Lo que atenta contra la memoria o la recuperación de la memoria es la ametralladora de datos permanentes y diarios que recibimos. Hoy en día la información, más que nunca antes, se nutre de un ciclo y de una frecuencia inusitada que, a veces, nuestra procesadora no da abasto o no logra capturar todo. La importancia de un dato o una noticia es absolutamente sepultada por la que viene detrás porque es de semejante contundencia o mayor aún”, resaltó el prestigioso actor argentino.

Darín remarcó: “Lo que tenemos que aprender es, en términos digitales, a separar las carpetas. Tenemos que tener carpetas bien definidas y separadas para que no se nos confunda, para que lo verdaderamente importante sea lo verdaderamente importante y lo emergente y urgente sea otra cosa y las notas de color sean otras. No nos tenemos que dejar confundir en ese sentido. Si ejercitamos nuestra memoria tenemos más chance de mirar para adelante con buenas herramientas. Es fundamental que hagamos esta especie de pequeña discriminación de carpetas para no sentirnos atosigados por el torrente de información que recibimos a diario”.

FRASES CONTUNTENDENTES Y “NADIE SE SALVA SOLO”

- “Nos hemos criado de crisis en crisis”.

- “Nuestra gimnasia para atravesar las crisis es lo que nos hace mantener a flote. Nuestro país es un país maravilloso, llena de gente extraordinaria, humilde, sensible, sensata, más allá de algunos casos que no vale la pena mencionarlos. Toda esa gente se ha acostumbrado ponerle el pecho a la situación y a tomar conciencia de que, por un lado, nadie se salva solo, pero por otro lado no nos podemos quedar esperando que alguien nos ofrezca una ayuda, una respuesta. En el ámbito artístico pasa más o menos lo mismo. Acostumbrado a esta sucesión de crisis, nadie bajó los brazos. Todo el mundo hace lo imposible para encontrar una válvula de escape”.

- “Los artistas no escapan a las generales de la ley. Nunca se dejaron atropellar, amilanar. Hay una cultura de cómo atravesar las crisis”.

TESTIMONIOS DE CAVALLO, DUHALDE Y FERNÁNDEZ MEIJIDE

Adicionalmente, el documental reúne testimonios de sus principales protagonistas para revivir, conocer y entender qué fue lo que sucedió durante los acontecimientos que configuraron el fenómeno social- económico y político conocido como “El Corralito”.

Veinte años de una de las mayores crisis institucionales de la Argentina que derivó en un estallido social, la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa y una vertiginosa debacle político-económica, History presenta esta nueva producción original narrada por el actor Ricardo Darín. Un documental único con los testimonios de Domingo Cavallo, Eduardo Duhalde y Graciela Fernández Meijide, entre otros protagonistas.

“Mientras algunos perdían sus ahorros otros no conseguían trabajo, muchos sufrieron saqueos y miles pasaron hambre. El corralito, los bonos, las deudas en dólares, la represión”. Con la voz en off del actor Ricardo Darín, esa frase aglutina la angustia que sufrieron miles de argentinos hace 20 años en un exhaustivo documental como solo HISTORY lo puede mostrar.

2001, el año del Corralito plasma con un alto rigor periodístico y de investigación la crisis política, económica y social más grande que la Argentina sufrió en las últimas décadas. Esta nueva síntesis es contada por sus protagonistas para revivir, conocer y entender qué fue lo que sucedió durante los acontecimientos que configuraron el fenómeno conocido como el “Corralito”. El especial reúne los testimonios de los ex funcionarios Domingo Cavallo, Eduardo Duhalde, Graciela Fernández Meijide, Ramón Puerta, la economista Cecilia Todesca Bocco, los politólogos Rosendo Fraga y Mariano Caucino, las periodistas María O´Donnell, Reynaldo Sietecase y Fanny Mandelbaum, el senador del Partido Justicialista Oscar Lamberto, como así también empleados bancarios de la época, un desocupado, un testigo de los saqueos y un ahorrista que aportan la multiplicidad de miradas de este documental.

Durante una hora, el documental de History realizado con la productora 3 Luces intenta responder algunas de estas preguntas: ¿cuáles eran las medidas concretas que se implementaron con el corralito? ¿Cuál era el motivo? ¿Funcionó el plan? El puntapié es en abril de 1991 con el inefable Plan de Convertibilidad en donde un peso era equivalente a un dólar, para paliar de alguna forma la brutal hiperinflación que dinamitó el gobierno de Raúl Alfonsín.

La potencia narrativa de 2001, el año del Corralito se suma a una vibrante y vertiginosa edición de desgarradoras imágenes de archivo que marcó a fuego el comienzo del nuevo milenio en el país. La voz en off de Ricardo Darín acerca al espectador, dándole un carácter intimista, visceral. “En Argentina todo hecho político es, en realidad, un hecho económico”, narra Darín como reflejo de esta tensa situación vivida por toda la sociedad que comenzó con palabras como “salariazo” y “revolución productiva”, espejismos en donde la clase media pudo viajar con facilidad al exterior, acceder a créditos hipotecarios y adquirir productos importados. Pero ese aparente estado de bienestar se pagó muy caro, 10 años después.

La entrevista con el ex Ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, padre del Plan de Convertibilidad, es uno de los puntos fuertes del documental. “Transparencia, competencia, inversiones”, son algunas de las palabras del ex funcionario para defender una estrategia económica que derivó en un corralito financiero: la gente podía extraer solo 250 pesos por semana de los cajeros automáticos y no se podían cobrar cheques por ventanilla. Pero detrás del corralito llegaría el corralón, en donde se restituían pesificados los ahorros y, además, devaluados en un 300% en relación al dólar. “A dónde habrá ido a parar ese dinero, quién se lo llevó”, se pregunta la periodista Fanny Mandelbaum.

La cruda estigmatización del personal bancario, con testimonios incluidos, vistos como los villanos de la medida cautelar se conjuga con los ruidos de las cacerolas, forma efectiva en que el pueblo se hizo oír ante la bronca y la incertidumbre. Las imágenes de la gente golpeando contra las puertas de las entidades bancarias valladas, fueron el símbolo de esa época de desidia.

Respecto de la década de gobierno de Carlos Menem (1989-1999), este registro de History refleja algunos datos crudos como las 65 empresas estatales que fueron privatizadas y los 230.000 trabajadores cesanteados, productos de las políticas de gobierno establecidas por entonces. “La enfermedad de Menem es el poder”, dice Duhalde en uno de los tramos más impactantes del documental como así también reconoce su “gravísimo error” al decir públicamente la famosa frase: “el que depositó dólares, recibirá dólares, el que depositó pesos, recibirá pesos”.

Otro de los puntos fuertes de 2001, el año del corralito, son las palabras de Graciela Fernández Meijide, quien fuera Ministra de Desarrollo Social durante el gobierno de la Alianza, el partido que aglutinó a la centroizquierda peronista junto a la centroderecha de la Unión Cívica Radical. El suspenso y el borde del abismo se reflejan ante el cisma político que se generó con la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez y el comienzo del fin de la Alianza.

“Que se vayan todos empezó a ser un grito de guerra de la gente, tenían razón”, se sincera Eduardo Duhalde ante las cámaras mientras la olla a presión en la que se transformó Argentina derivó en saqueos a supermercados, escenas crudas in crescendo, para darle un marco a una bomba social que estalló entre la noche del 19 y la jornada del 20 de diciembre de 2001: la gente salió a la calle “indignada, cansada y, sobre todo, empobrecida”, destaca Darín. Las imágenes de la represión policial refleja el terror desde sus entrañas con entrevistas de ciudadanos que estuvieron en Plaza de Mayo. ¿El saldo? 38 personas muertas durante la represión en las calles.

La historiadora influencer Pupina, entrevista al fotógrafo presidencial Victor Bugge en la terraza de la Casa Rosada mientras recuerda la icónica partida en helicóptero de Fernando de La Rúa y su renuncia al filo de las 20 horas, para descomprimir la situación en el país, precedida con la partida de Cavallo, quien llevó las riendas económicas del país durante solo nueve meses. El principio del fin de una batahola política que derivó en una alternancia sin igual de presidentes: cinco en 11 días con uno de ellos, Ramón Puerta, también entrevistado para este documental.

Los datos duros abruman en este documental y sostienen su potencia narrativa. “Aunque el Banco Central nunca dio cifras exactas de cuanta gente se vio afectada por el corralito, a la Justicia llegaron 160.000 recursos de amparo para que los ahorristas recuperasen sus depósitos tal cual fueron realizados”. El Gobierno Argentino ideó un plan de pagos que devolvió a los damnificados cerca de 19 mil millones de dólares, con el tipo de cambio actualizado, mientras que la cifra original atrapada fue de 60 mil millones.

Y remata con crudeza: según un estudio privado, “unas 20.000 personas fallecieron por enfermedades coronarias relacionadas con el stress provocados por el corralito y el corralón. La Argentina es el segundo país del mundo con más dólares billete por habitante y que el 10% de toda la moneda norteamericana que circula en el mundo está en Argentina”. Impactante.