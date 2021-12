Leo Dan reina en Spotify y se lo cuenta a EL LIBERAL

03/12/2021 - 14:46 Camerino

Leo Dan reina en Spotify. Día a día suma en esta aplicación empleada para la reproducción de música vía streaming. Sus clásicos están aquí y son cada vez millones de personas, de distintos países, que se deleitan con estas canciones que se multiplican en el mundo.

“Estoy muy feliz con los últimos registros que hemos tenido en Spotify. Seguimos conquistando nuevos mercados. Esto demuestra que nada es imposible en la vida. Cuando uno mira otros horizontes los caminos se abren”, destacó Leo a EL LIBERAL .

En una entrevista telefónica, Leopoldo Dante Tévez, nombre real de Leo Dan, expresó su agradecimiento a quienes hacen posible que el sueño de este changuito de Estación Atamisqui siga haciéndose realidad en todo el mundo.

En Spotify están, entre otros, temas como “Te he prometido”, “Como te extraño mi amor”, “Yo sé que no es feliz”, “Tú me pides que te olvide”, “El amor estuvo aquí”, “Mary es mi amor”, “Tú llegaste cuando menos te esperaba”, “Celia”; “Esa pared”, “Quien te dijo”, “Siempre estoy pensando en ella”, “Más que un loco”, “Fue una noche de verano” y “Pídeme la luna”.

“Es impresionante y hermoso todo lo que hemos logrado. Estoy muy agradecido con la gente por seguirme, por apoyar mi música y por sentirse identificado con cada una de mis canciones”, reflexiona, en su diálogo con EL LIBERAL, el autor de “Santiago Querido”.

“Es maravilloso todo lo que me sucede. Hay un Jesús que cuando lo seguimos, Él responde. Así que, en nombre de Jesús, les doy las gracias a todos los que me han apoyado y escuchado en este 2021”, puntualizó Leo.

“Nada es imposible para Dios si podemos creer. Es por eso que les pido a los jóvenes que sigan sus sueños pensando que nada es imposible en la vida cuando creemos en Dios y confiamos en él y en el talento de cada uno”, precisó el prestigioso artista santiagueño.

Leo remarcó que los jóvenes “deben hoy sentirse bendecidos de contar con todas las herramientas, las que en mis tiempos eran limitadas o no la teníamos, para crecer y llevar su música, su talento por todo el mundo. La tecnología nos acerca y hermana”.

“Los jóvenes deben saber que se puede, se puede y se puede ser creativo en todo momento. Los jóvenes son creativos. Hay que sembrar la semilla en esta tierra fértil, prepararse y saber que nada es imposible”, invitó Leo a los jóvenes del mundo.

Mientras disfruta de este enorme éxito alcanzado en Spotify, en su canal de Youtube renueva su vínculo con la gente. Lo mismo sucede en sus redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, en las que Leo mantiene una fluida comunicación con sus fans.

JOSÉ CARLI, VALERIA LYNCH Y LOS PALMERAS

En otro tramo de su conversación telefónica con EL LIBERAL, Leo tuvo palabras de encomio para el violinista, arreglador y director de orquesta José Carli, fallecido el año pasado a los 91 años. Carli fue quien descubrió ese estilo sencillo y profundo que caracteriza el estilo musical de Leo Dan.

“José Carli fue quien descubrió los arreglos que destacan mi trabajo. Arreglos sencillos y bien arraigados con el lugar de dónde uno es. Leo Dan es un tipo sencilla”, enfatizó Leo sobre Carli quien fue el responsable de bandas sonoras de filmes argentinos, entre ellos “Santiago querido”, película icónica en la filmografía del gran Leo.

Por otra parte, se refirió a la “genial y maravillosa” versión que hicieron Valeria Lynch, Los Palmeras y Mariano Martínez (de “Attaque”) de “Ojos azules”, clásicos del autor atamisqueño que ya la había realizado, en dos oportunidades, con Amanda Miguel.

“¡Que hermosa versión hicieron Valeria, Los Palmareños y Mariano Martínez!”, destacó Leo. “Estuvo genial, linda, maravillosa y tuvo la aceptación de todo el mundo. Me escribieron de distintas partes del mundo para expresar lo realmente maravillosa que está la versión que hicieron de “Ojos azules”. Felicitaciones a mis hermanos y amigos Los Palmeras y a Valeria Lynch a quien admiro desde la primera vez que la escuche. Excelente versión. Además, en Bolivia también hicieron una versión de esta canción”, puntualizó Leo.

“Hay un Jesús que cuando lo seguimos, él responde. Así que en el nombre de Jesús les doy las gracias a todos los que me han apoyado y escuchado en este 2021. Nada es imposible para Dios si podemos creer. Feliz Navidad y muchas bendiciones para todas las familias lindas que nos siguen (y las que no nos siguen también)!”