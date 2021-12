Patricia Malanca, cantautora e intérprete de tango, a EL LIBERAL: “La máquina de matar mujeres no para”

08/12/2021 - 14:53 Camerino

“Traerán ríos de tango la páginas de un libro” no es un disco cualquiera, no es solamente un disco de tangos, milongas y valses, es un disco donde su autora, Patricia Malanca, reinventa el género y, con su particular voz, habla de temas que el tango no suele abordar, por caso los femicidios que desarrolla en “Una chica muerta”.

“La máquina de matar mujeres no para”, enfatizó Patricia en un zoom exclusivo con EL LIBERAL . Además, es un libro en el que la literatura y el tango se conjugan perfectamente para expresar, con otros lenguajes, temáticas urgentes. Literatura y tango conviven en una propuesta que empodera, interpela e indaga.

Patricia compuso 11 tangos, valses y canciones inspirados en 11 novelas de autoras argentinas contemporáneas: Selva Almada, María Gainza, Mariana Enríquez, Gabriela Cabezón Cámara, Belén López Peiró, María Moreno, Leila Guerriero, Ariana Harwicz, Ana Ojeda, Camila Sosa Villada y Claudia Piñeiro.

Este proyecto discográfico pretende ser un aporte para ampliar el repertorio de las nuevas formas de expresión del tango canción con perspectiva de género.

En el Tango la producción de nuevas composiciones, letrísticas y poesías con perspectiva de género es el foco donde están puestos los esfuerzos de las colectivas artísticas del sector. Una plena inclusión de las mujeres e identidades no binarias es un desafío dentro de un género como el tango que fue fundado a fines del siglo XIX sobre una matriz patriarcal.

TEMAS

1.- El cielo de las malas (tango) inspirada en el libro de Camila Sosa Villada

Autoría y composición: Patricia Malanca; Arreglo: Acho Estol;Piano y bandoneón: Alejandro Montaldo; Violín: Carolina Rodríguez; Contrabajo: Patricio; Cotella; Guitarra: Acho Estol.

2.- Otra Chica Muerta (tango) inspirado en el libro de Selva Almada

Autoría y composición: Patricia Malanca; Arreglo: Alejandro Montaldo; Bandoneón: Alejandro Montaldo; Piano: Marcela Pedretti; Violín: Pablo; Clavijo; Guitarra: Miguel Barci.

3.- Brava Fecunda (vals tango) inspirado en el libro de Ana Ojeda.

Autoría y composición: Patricia Malanca; Arreglo: Acho Estol; Piano y bandoneón: Alejandro Montaldo; Violín y viola: Carolina Rodríguez; Contrabajo: Patricio Cotella;Guitarra: Acho Estol.

4.- Catedral sin Dios (tango canción) inspirado en el libro de Claudia Piñeiro

Autoría: Patricia Malanca - Composición: Alejandro Montaldo; Arreglo: Ale Montaldo; Bandoneón: Alejandro Montaldo; Piano: Marcela Pedretti; Violín: Pablo Clavijo; Guitarra: Miguel Barci.

5.- Las Luminosas (Milonga) inspirada en el libro de Mariana Enríquez.

Autoría: Patricia Malanca ; composición: Pamela Victoriano; Arreglo: Pamela Victoriano; Bandoneón: Alejandro Montaldo; Piano: Marcela Pedretti; Violín: Pablo Clavijo; Guitarra: Miguel Barci.

6.- Amar al viento de Santa Cruz (milonga surera) inspirada en el libro de Leila Guerriero

Autoría: Patricia Malanca; Composición: Gabriel Bartolomei; Arreglo: Gabriel Bartolomei; Violín: Julián Bartolomei; Guitarra: Gabriel Bartolomei.

7.- Porque volvías en verano (tango) inspirado en el libro de B. López Peiró

Autoría y composición: Patricia Malanca; Arreglo: Alejandro Montaldo; Bandoneón: Alejandro Montaldo; Piano: Marcela Pedretti; Violín: Pablo Clavijo; Guitarra: Miguel Barci.

8.- Teoría y Praxis de un Black Out (tango canción) inspirada en el libro de María Moreno.

Autoría y composición: Patricia Malanca;Arreglo: Acho Estol; Piano y bandoneón: Alejandro Montaldo; Violín: Carolina Rodríguez; Contrabajo: Patricio Cotella.

9.- Cuadros de una exposición tanguera (tango) inspirado en el libro de María Gainza. Autoría y composición: Patricia Malanca;Arreglo: Acho Estol;Piano y bandoneón: Alejandro Montaldo;Violín: Carolina Rodríguez; Contrabajo: Patricio Cotella.

10.- Sálvate Amor. (rap-tango) inspirada en el libro de Ariana Hartwicz.

Autoría: Patricia Malanca ;Composición: Alejandro Montaldo y Claudia Levy;Intérpretes: Real Valessa (invitada);Bandoneón: Alejandro Montaldo;Piano: Marcela Pedretti;Violín: Pablo Clavijo;Guitarra: Miguel Barci;Contrabajo: Germán Rudminsky.

11.- La China Iron (Rapsodia gauchesca queer) inspirada en libro de G. Cabezón Cámara.

Autoría Patricia Malanca (letra) Patricia Malanca y Mariano Heler (música);Arreglo: Acho Estol;Piano, contrabajo, guitarra, percusión: Acho Estol.

ACERCA DE PATRICIA MALANCA

Referente del nuevo tango, Patricia Malanca viene desarrollando un formato particular de creación, otorgándole carácter propio a cada uno de sus trabajos discográficos, contemplando cada disco como un todo conceptual, una obra en su totalidad. Siempre acompañada de los mejores músicos de la nueva trova porteña tanguera, además de los aportes al tango clásico, sigue investigando en nuevas formas de fusionar el tango con otros géneros.

En 2019 graba el disco PLEBEYAS (ellas, yo y superellas) (Epsa Music 2019) donde interpreta tangos de su autoría en duetos con grandes intérpretes de la canción contemporánea como Adriana Varela, Dolores Solá, Marian Farías Gómez, Charo Bogarín, Viriginia Innocenti, Noelia Moncada, Karina Beorlegui, Yamila Cafrune, Celsa Mel Gowland, entre otras.

En 2017 es nominada para los Grammy Latino por su 3er. álbum “BUCLES. 4 historias de amor y 11 tangos desesperados”, realizado junto a LHN Trío (Lacruz- Heler-Nikitoff), de producción independiente, mezclado por Ariel Lavigna y con invitados de la talla de Acho Estol, Dolores Solá y Hernán “Cucuza” Castiello en el que debuta con la autoría de 2 tangos que integran el disco.

Nominada a los premios Gardel 2014 como “Mejor álbum femenino de tango” por su primer trabajo discográfico, “La Malanca” (2013) con producción de Pelu Romero (Art Menú 2013). En 2014 lanza su segundo trabajo “Aunque nadie te vea nunca conmigo" donde tanguea 11 obras de Silvio Rodríguez, con producción de Martín Elizalde y con la anuencia del cantautor cubano. En enero del 2015 viaja a Cuba donde presenta este trabajo en la Televisión Cubana en un programa cuyo anfitrión es Diego Maradona. Durante 2016 y 2017 obtuvo una Beca del Fondo Nacional de las Artes para producir el material GRECOTANGO (no editado en Argentina) un trabajo nutrido de la vinculación del Tango y el Rebétiko, música folclórica griega; hecho por cual ya realizó 5 giras a Grecia con mucha difusión por parte de los medios gráficos y televisivos de dicho país.

Patricia Malanca, recorre la escena porteña actual presentándose en diversos escenarios, desde los más clásicos cafés históricos hasta los circuitos independientes ubicados en recodos ocultos de nuestra ciudad: El CAFF, El CCC. Torquato Tasso, Los Chisperos, la recordada Clásica y Moderna, La Biblioteca Café, El Teatro Roma, El Centro Cultural Caras y Caretas, etc.

Participó en diversos Festivales y Giras Nacionales e Internacionales: Festival.Valparatango en Valparaíso, Chile, Festival en Bolivia, Festivales de Europa, y en Festivales organizados por el Congreso de la Nación, C.C. Borges, Clásica y Moderna, Aud. María de Bs. As. del Bco. Ciudad de Bs. As. Festival.de Baradero, Festival de Bragado, Festival de Cosquín. Integró compañías como TANGO FIRE y CUARTETO BUENOS AIRES, con las cuales realizó giras a Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Japón.

OTRAS ACTIVIDADES

Fue la conductora y productora del programa de TV llamado GOTAN TROPIC en Urbana TeVe desde la Villa 31, magazine que presentaba la actualidad de la música popular de origen tropical, la cumbia y su relación con el Tango actual y que estuvo cuatro temporadas al aire. Además, se realizaban entrevistas a personalidades, artistas y música en vivo en articulación con vecinos y artistas emergentes del Barrio Villa 31.

Ejerció el cargo de directora de cultura de la Legislatura porteña desde febrero del 2011 hasta agosto del 2016 . El logro general de gestión fue la gran apertura del Edificio legislativo a las propuestas artísticas emergentes a través de los diferentes ciclos culturales que se fueron programados durante ese período, entre ellas las milongas callejeras sobre la calle Perú.

Es licenciada en Psicologìa (UBA) con un master en Flacso sobre gestión pública.