Dulce María le rinde un tributo a Marília Mendonça al gabar en español “Amigos con derecho

30/12/2021 - 19:33 Camerino

La cantante Dulce María acaba de lanzar el videoclip de “Amigos con derecho”, la primera canción en español de Marília Mendonça, quién desafortunadamente falleció en un accidente en noviembre pasado. Dulce María lanza este tema en conjunto en homenaje y memoria a la gran estrella brasileña.

El mayor nombre femenino de la música Sertaneja (género musical más popular de Brasil), dejó grabado su primer sencillo en otro idioma, el tema “Amigos con Derechos”.

Amigos con derechos, un tema que busca empoderar a las mujeres, misión que comparte con la fallecida artista, con quien logró una “conexión mágica”, pese a no haberse conocido personalmente.

El sencillo, que es una regrabación del tema originalmente lanzado en el disco “Origen” de Dulce María, llega acompañada de videoclip con imágenes inéditas de Dulce María en el estudio poniendo voz en la canción, y grabaciones exclusivas de Marília Mendonça, que sufrió un accidente fatal de avión, hace un mes, en Brasil.





"Después de que Marília la grabó, volví al estudio para volver a grabar mi parte, porque tiene un poder y una energía gigantesca para cantar. Necesitaba volver a grabar para estar en la misma energía que ella y hacer lo que ella hizo," contó Dulce María.

“Sin conocerla entendiendo por qué era tan querida, tenía un corazón enorme y generoso, de grabar conmigo. Súper humilde y sencilla, a pesar de ser tan escuchada en Brasil. No tuvo ese ego de decir ‘a ver si me conviene’. No olvidó esos sueños que seguramente tuvo cuando estaba chava y me veía en Rebelde, por eso la gente la ama tanto porque era muy auténtica, entregada a su público”, contó la cantante y actriz mexicana.