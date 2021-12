RFE, heavy metal con voces argentinas y con conciertos demoledores en el país

30/12/2021 - 19:47 Camerino

Requiem For Edén (RFE), la banda de heavy metal conformada por Leandro Gramegna (Guitarra y Voz), Martín Taybo (Bajo y Coros), Marcelo Fretes (Batería) y Flavio Pilone (Guitarra), sigue haciendo camino al andar. Y en ese andar llegaron a grandes escenarios para presentar sus creaciones propias plasmadas ya en seis discos.

RFE es una banda formada en la zona norte del Gran Buenos Aires en 2014, bajo influencias de diferentes ramas del heavy metal (Metalcore melódico, metal clásico, power metal, entre otros). La banda tiene 6 trabajos discográficos en su haber: Nostalgia EP (2015), Lonely Walking, álbum de larga duración (2017), Parte del Ayer EP en español (2018), Sad Story (single 2020), Like Solar Flames y I Will Rise Again (Singles, 2021).

Toda la música de la banda se puede encontrar en diversas plataformas como Spotify, Youtube, Itunes, Google Play Music, entre otras).





La banda comenzó a tocar en vivo a partir de Marzo del 2015 y sigue en vigencia hasta la actualidad, habiendo tocado en variedad de lugares de la provincia de buenos aires y CABA (The Roxy Live, Emergente de Almagro, Bar en Vivo, Rockin Bar, entre otros) y teniendo en planes tocar en el interior del país en un futuro.

Actualmente se encuentran trabajando en su segundo disco de larga duración.