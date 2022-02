Daniela Rago lanzó “Mujeres 5.0: No somos una menopausia” y le contó a EL LIBERAL por qué lo hizo

14/02/2022 - 11:17 Camerino

La psicopedagoga, escritora y conductora, Daniela Rago, lanzó “Mujeres 5.0: No somos una menopausia”, un libro dirigido a la mujeres de todas las edades (no sólo de 50) y por qué no, tal como le dijo a EL LIBERAL en un zoom, a los hombres también.

Daniela Rago es psicopedagoga, escritora y conductora. En los últimos años, se puso al frente de un blog multiformato que fue creciendo, hasta convertirse en el programa de radio “Mujeres 5.0” (miércoles de 15.00 a 16.00 horas por AM 1420 Radio con Vos).

El objetivo era contar en primera persona lo que iba viviendo cuando llegó a los 50 años, para desdramatizar esa etapa que muchos ven como desoladora.

De a poco, se fue convirtiendo en una referente para muchas mujeres que comenzaron a redescubrir y disfrutar una nueva oportunidad para realizar proyectos postergados y sobre todo, para aceptarse y quererse como son, con arrugas y todo.

Entonces Daniela tuvo la idea de plasmar todo esto en un libro y de a poco, pero mucho antes de lo esperado, se convirtió en realidad.

Hoy “Mujeres 5.0: No somos una menopausia” llega a las librerías de todo el país y a las plataformas digitales para inspirar a quienes están transitando los 50. Como dice la autora en la contratapa:

“¡Bienvenidas a esta nueva aventura! Las invito a un viaje por la senda de nuestros años vividos y donde la estación principal sea esta fantástica etapa que nos toca atravesar juntas”, destacó la profesional.

Desde una mirada profunda y positiva, prestando atención y escuchando lo que realmente estamos buscando, sintiendo, necesitando y por supuesto logrando las Mujeres 5.0.

En el libro hablamos sobre lo que nos pasa y sentimos las mujeres de cincuenta años y más, abordado desde el humor. Una mirada positiva y empoderada de los temas que traspasan la vida de las mujeres en esta etapa. Nos importa la salud, la belleza interior y exterior, la alimentación, los vínculos, el crecimiento personal y las actividades placenteras.

“Pongamos las arrugas, las canas y nuestros rollitos de moda porque son parte de lo vivido y disfrutado. Somos pacientes, dinámicas, cariñosas, amantes, sexys, emprendedoras, contenedoras, trabajadoras, pero por sobre todas las cosas somos sabias, a esta altura de la vida ya sabemos qué queremos y qué no. Prepárense, el tren ya partió y estamos en el primer vagón, agárrense fuerte que vamos con el envión de nuestra época 5.0. ¡El tiempo es hoy y allá vamos!”, resaltó.

En las páginas de este libro encontraremos conceptos de grandes especialistas en diferentes temas como: Alejandra Stamateas, Juan Carlos Kusnetzoff, Samuel Stamateas, Ethel Zulli, Marisa Miodosky, Diego Pasjalidis, Viviana Rosenzwit, entre otros.