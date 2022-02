Tommy Love, tras producir sencillos para Rihana y Sia, el DJ brasileño presentó su “Reload” y lo contó a EL LIBERAL

15/02/2022 - 14:43 Camerino

El DJ y productor musical Tommy Love lanzó el álbum “Reload”. Con una sonoridad nueva y más moderna, el trabajo cuenta con regrabaciones de sus mayores éxitos musicales, incluyendo colaboraciones con las cantantes brasileñas Wanessa Camargo y Alinne Rosa.

El lanzamiento acompaña la celebración del 18 años de carrera del artista, que se ha consolidado entre el público LGBTQI+ y actualmente es uno de los nombres más influyentes y respetados de la escena electrónica de Brasil.

Tommy explicó cómo surgió la idea del proyecto: “La concepción de “Reload” comenzó en 2019. Fue entonces cuando tuve la idea de hacer una nueva versión de “Libra”, uno de los hitos más importantes de mi carrera. También pensé en hacer una gira conmemorando mis 15 años de carrera (en ese momento). Pero luego vino la pandemia y tuve que posponer este proyecto. Sin embargo, fue durante este período, encerrado en casa, lejos de los eventos, que convertí la ociosidad en creatividad. Primero, decidí lanzar un álbum de Greatest Hits, para celebrar mi historia como productor musical y tener material disponible para que los fanáticos lo escuchen. Repensé y decidí hacer esta idea aún más audaz: ¿por qué no hacer nuevos remixes de todos estos éxitos? Así nació “Reload”.

El nuevo trabajo está compuesto por éxitos como “Beast” (com Wanessa Camargo), Let’s Go People (com Adryana Ribeiro), “Bate Leque” (com Lorena Simpson), “Shake It Out” (com Alinne Rosa), "Buddha", "Libra", "Pisces" y "Conga", grandes éxitos de la noche LGBT de los últimos años.