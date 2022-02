A&E estrena la sexta y última temporada de “Bull” y su protagonista, Geneva Carr, reveló el contenido de este drama legal

28/02/2022 - 20:27 Camerino

El drama legal protagonizada por Michael Weatherly en la piel del analista experto en juicios el “Dr. Jason Bull” y por Geneva Carr como la experta en neurolingüística y compañera de Bull “Marissa Morgan”, llega a su fin en esta nueva temporada.

En el episodio estreno de esta sexta temporada Bull debe afrontar uno de los casos más difíciles de su vida: el secuestro de su propia hija. Jason y el equipo de su consultoría Trial Analysis Corporation (TAC) deben recurrir a toda su experiencia colectiva para localizar a salvo a la niña mientras Bull trabaja para construir el perfil psicológico más importante que jamás ha realizado.

Por el lanzamiento de esta nueva temporada, A&E, que emitió todas las temporadas de la serie desde su inicio, realizó un exclusivo evento virtual para la prensa de América Latina y Brasil, entre los que estuvo EL LIBERAL, que contó con la participación de la actriz Geneva Carr, quien dirigió un episodio en esta última temporada.

A&E estrena el próximo jueves 17 de marzo la sexta y última temporada de la serie “Bull”, el drama legal aclamado por la crítica protagonizada por Michael Weatherly, centrada en el carismático y estratega Dr. Jason Bull (Weatherly), un psicólogo experto en análisis de juicios y jurados.

Inspirada en los comienzos de la carrera profesional del Dr. Phillip McGraw (Dr. Phil) -quien fue fundador de una de las consultorías más prolíficas de la historia como asesor y consultor de jurados -, Bull es un un verdadero maestro de la psicología con tres doctorados en su haber que es propietario y administrador de Trial Analysis Corporation (TAC), un servicio de asesoría de jurados que combina análisis psicológicos, intuición humana y la más alta tecnología para ayudar a predecir el comportamiento y pensamiento de todos los miembros involucrados en los juicios a los que se enfrenta.

El equipo de TAC incluye, además del Dr. Bull, a la experta en neurolingüística Marissa Morgan y mano derecha de Bull, interpretada por la actriz Geneva Carr; al ex detective de la policía de Nueva York Danny James (Jamie Lee Kirchne), al hacker Taylor Rentzel (MacKenzie Meehan) y al experto en imagen Chunk Palmer (Christopher Jackson). En los juicios de alto riesgo, las notables percepciones de Bull y su personal de primer nivel crean estrategias ganadoras que inclinan la balanza de la justicia a favor de sus clientes. Ellos se ocupan analizar a fondo los patrones de comportamiento de jurados, abogados, testigos y acusados en cada uno de los casos en los que se involucran, y que en esta última temporada prometen ser los más difíciles de resolver para Bull y los más atrapantes para la audiencia.

Desde el inicio de la serie BULL, A&E transmite anualmente cada temporada de este drama y este jueves 24 de febrero, a raíz del lanzamiento de la sexta temporada, realizó un exclusivo evento virtual para la prensa de Latinoamérica y Brasil que contó con la participación de una de las más queridas protagonistas de la serie, Geneva Carr, quien además dirigió un episodio de esta última temporada.





“LA COSA SE PONE PERSONAL”

“Particularmente en la sexta temporada creo que el público va a encontrar muy interesante quienes son todos los personajes, porque este año la cosa se pone personal”, contó Geneva. Y agregó: “En la temporada 5 muestran el momento en que Jason y Marissa se conocieron y básicamente había sido realmente un encuentro de dos potencias, de grandes mentes. Y el Dr. Bull sabe leer a las personas y sus emociones y Marissa sabe cómo analizar estadísticas. Entonces me gusta decir que ella es como un poco el cerebro de la operación y él es el que le da el toque de belleza a la operación. Él es el más emocional, yo diría que yo soy la más intelectual. Y es realmente una gran relación. En la temporada 6 van a ver que Marissa está un poco más como en liderazgo y Jason delega mucho en ella. Van a averiguar por qué son tan especiales y el uno para el otro. Y creo que la relación entre ellos se explica realmente. Son como hermanos y se apoyan de una manera que nunca he visto en televisión. Se aprende tanto en la sexta temporada sobre la vida personal de los personajes. Hay varios intereses románticos nuevos. Prepárense para mucho amor en ‘Bull’.”.





DIRIGIÓ EL EPISODIO 15

La actriz además compartió su emoción por haber participado como directora en la serie. “Dirigí el episodio 15 con estas manos y me siento muy orgullosa. Realmente el equipo es excelente, la pasé genial, los actores que trabajan en la serie son grandes y maravillosos compañeros también”. Dirigir fue tan aterrador como emocionante. Dirigir realmente es muy divertido, muy entretenido porque uno está en el campo de batalla con todo el equipo y el elenco, es rápido y furioso y hay que tomar decisiones porque es lo que uno tiene en el momento. Y me encanta. Me encanta sentirme activa y dirigir. Y dirigir ‘Bull’ fue una gran oportunidad para eso.”, confesó la actriz.

El final de la quinta temporada comienza con problemas para Bull, quien planeaba casarse con la madre de su hija, Isabella ‘Izzy’ Colon (Yara Martínez), que también es hermana de Benny Colon (Freddy Rodríguez), ex miembro del Trial Analysis Corporation. En el último episodio de la quinta temporada, ’Izzy’ frena su planeada boda con Bull después de que él pone en peligro la campaña electoral de Benny al manejar la defensa en el juicio por corrupción del exfiscal de distrito que Benny esperaba reemplazar. Sin embargo, finalmente Izzy entiende por qué Bull se hizo cargo del caso, se reconcilian y Bull descubre que su mujer había planeado una boda sorpresa. Mientras la pareja consolida su relación, la temporada termina con un nuevo comienzo para el Dr. Bull.





EL SECUESTRO DE ASTRID

Sin embargo, en el episodio estreno de esta sexta temporada de la serie, Bull deberá afrontarse a uno de los casos más difíciles de su vida: el secuestro de su hija Astrid de dos años. Jason y el equipo TAC deben recurrir a toda su experiencia colectiva para localizar a la niña, y el secuestrador les advierte que no acudan a la policía. Mientras Bull trabaja para construir el perfil psicológico más importante de su vida, comienza a sospechar que el captor es alguien relacionado con su pasado.





EMPODERAMIENTO

A partir de la sexta temporada Kathryn Price y Nichole Millard asumen el cargo de showrunners de este aclamado drama legal creado por Paul Attanasio y Dr. Phillip McGraw. “Creo que es la mejor temporada que hemos hecho hasta el momento. En esta temporada tenemos dos nuevas productoras, que son dos escritoras mujeres, Kathryn Price y Nichole Millard, que escriben y crean la serie y con un gran equipo a su alrededor. Ellas hicieron un esfuerzo muy grande para mencionar y reflejar el empoderamiento de las mujeres en esta temporada. Marissa Morgan definitivamente se beneficia de este giro, está encendida en esta temporada, porque hay mucho que pasa en esta temporada para Marissa, sobre su vida amorosa y de su trabajo. Marissa realmente toma el toro por las astas en esta temporada. Mi rol en la serie creció muchísimo, mi rol en TAC (Trial Analysis Corporation) creció y todos los personajes un poco también pueden mostrar un poco su elemento personal y cómo las mujeres pueden llegar al mismo nivel que los hombres en esta temporada de una manera muy, muy tangible. Así que estoy muy emocionada porque lo vean porque es la mejor temporada que tuvimos”, concluyó Geneva.





EPISODIOS “BULL” – SEXTA TEMPORADA





· Jueves, 17 de marzo





NO ESTÁ (#601 GONE)





Bull y el equipo TAC deben recurrir a toda su experiencia colectiva para localizar a la hija secuestrada de Bull, y el secuestrador les advierte que no acudan a la policía. Mientras Bull trabaja para construir el perfil psicológico más importante de su vida, comienza a sospechar que el captor es alguien relacionado con su pasado.





· Jueves, 24 de marzo





ESPIONAJE (#602 ESPIONAGE)





La estrategia de defensa de TAC para un cliente en juicio por hablar públicamente con gobiernos clasificados bajo la Ley de Espionaje se ve comprometida cuando Bull experimenta una confusión emocional tras el secuestro de su hija. A medida que los Bulls se agitan cada vez más, el equipo enfrenta un momento difícil en la corte cuando la ley federal les impide decirle al jurado el motivo de su cliente para filtrar información confidencial.













· Jueves, 31 de marzo





BULL DESHECHO (#603 BULL UNDONE)





· Jueves, 7 de abril





FRÁGIL YACE LA CORONA (#604 UNEASY LIES THE CROWN)





Bull enfrenta incertidumbre en la corte, cuando TAC maneja una demanda colectiva contra una compañía de vapeo que vende dispositivos que funcionan mal, y el resultado del juicio depende de un solo miembro del jurado. Además, Marissa toma la iniciativa cuando Bull ignora las crecientes dificultades financieras de TAC.





· Jueves, 14 de abril





(#605 KING BULL)





El equipo de TAC le pide a Bull que se haga a un lado, por temor a que sus problemas recientes puedan afectar negativamente su defensa de un magnate de los negocios acusado de no ser mentalmente apto para dirigir su empresa.





· Jueves, 21 de abril





(#606 BETTER ANGELS)





Bull y el equipo de TAC están bajo presión cuando solo tienen dos días para preparar la defensa de una partera acusada de ejercer sin licencia. Con el tiempo agotándose, el equipo intenta convencer a la comunidad religiosa privada de mujeres que su cliente ayuda a servir a los testigos del personaje.





· Jueves, 28 de abril





(#607 CONFIDENCE MAN)





Los problemas legales de Bull van de lo profesional a lo personal cuando nuevas pruebas en su juicio por soborno implican a su esposa, Izzy. Además, los esfuerzos del equipo de TAC para ayudar a Bull en la corte se ven frustrados por su abogado, quien teme cruzar la línea legal para ayudar a su jefe.