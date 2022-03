Premios Latin America Lifetime Awards: reconoció a de cinco mujeres latinoamericanas y una de ellas es argentina

04/03/2022 - 13:40 Camerino

Lifetime se suma a las celebraciones del Día Internacional de la Mujer con la entrega de los Latin America Lifetime Awards (LALA 2022) en una emotiva e inspiradora ceremonia de premiación virtual que se realizó via streaming por el el canal YouTube de Lifetime en la cual se reconoció el talento, trayectoria, legado y aporte humano de cinco mujeres latinoamericanas que están haciendo historia en sus profesiones.

La ceremonia conducida por Cesar Sabroso, Senior VP de Marketing y PR de A+E Networks Latin America contó con la presencia de las cinco mujeres distinguidas por Lifetime en esta segunda edición: la reconocida artista plástica Marta Minujín (Argentina); la cantante de afrourbano y afropop Margareth Menezes (Brasil); Christiane Endler (Chile), futbolista profesional y ganadora del premio The Best entregado por FIFA como Mejor Portera 2021; la científica y Gerente de Programas Científicos en la Dirección de Misiones Científicas (SMD) de la NASA, la Dra. Adriana Ocampo C. Uria (Colombia;) y la cantante, antropóloga y filántropa Lila Downs (México), ganadora de un Grammy Internacional y de 5 Latin Grammy Awards. Todas ellas han destacado por su constancia e incansable labor por alcanzar sus sueños y a la vez han empujado las fronteras y llevado, más allá de sus países de origen, el nombre de América Latina por el mundo.





Los Latin America Lifetime Awards fueron creados por Lifetime con el propósito de rendir un merecido homenaje a las mujeres que con su ejemplo empoderan a otras mujeres, que con sus logros, trayectoria y testimonio han logrado romper paradigmas y sirven de inspiración, que representan los desafíos, luchas y logros de la mujer latinoamericana en el mundo.

Con un emotivo video introductorio, una a una las cinco mujeres galardonadas con los Latin America Lifetime Awards agradecieron por recibir este reconocimiento por parte de Lifetime y compartieron sus pensamientos acerca de ser mujeres sobresalientes, exitosas y un ejemplo para sus pares femeninas de todo el mundo.

MARTA MINUJÍN, ARGENTINA, PRIMERA PREMIADA

Poseedora de un gran talento y un carisma inigualable, la artista plástica Marta Minujín fue la primera premiada en dar su palabra y expresó su visión del arte femenino en la actualidad:

“Avanzamos tanto que la participación de las mujeres en el arte va a cambiar mucho la historia del arte universal. Hay tantas buenas mujeres artistas que han entrado en el mundo del arte y han cambiado la historia. Antes la gente decía ‘ella es arte de mujer’. Pero ahora no. Ahora ya ni siquiera nadie diferencia, porque el arte no tiene sexo” explicó la artista de 79 años, quien también comentó que primero se casó con el arte y ahora se casará con la inmortalidad.

ADRIANA C.OCAMPO URIA, DE COLOMBIA

La Doctora Adriana C. Ocampo Uria, una de las científicas más reconocidas del mundo además de compartirnos que los sueños se cumplen con pasión, planificación y perseverancia, expresó con estatuilla en mano: “Realmente estoy muy orgullosa y más que todo porque han reconocido la ciencia. Pienso que la ciencia es uno de los elementos que contribuye a que nuestra sociedad se enriquezca tanto. Para mí este gran viaje épico de lo que es la exploración espacial empezó con un sueño, como una niña soñando en el techo de mi casa, con mi perrito, soñando qué eran esos puntos blancos, esos puntos brillantes en la bóveda celeste”.

La geóloga colombiana científica de la NASA. “Exploramos para el bien de la humanidad. Somos una sola especie en un solo hermoso planeta y unidos y unidas podemos lograr cosas increíbles. Nuestra especie está hecha para crear, para inventar, para explorar. Y eso es lo que tenemos que aprender. Por eso, cuando vamos a explorar otras superficies humanas, otras superficies planetarias, como la Luna o Marte, lo haremos con una tripulación muy diversa. No importa en el espacio el color de piel, no importa quién eres, lo que importa es tu mente, tu conocimiento, tu preparación. Y eso es lo fantástico de la exploración espacial: que desde allá arriba, viendo a nuestro pequeño punto azul, nos damos cuenta de este bello planeta en el cual vivimos que tenemos que aprender a preservarlo. Muchas gracias por este bello amor y me encanta la estatuilla que simboliza las alas, las alas que nosotros como especie y como femenino, damos para avanzar el conocimiento por intermedio de la música, del arte, de la palabra y de empujar nuevas ideas para mejorar a la humanidad”.

CHRISTIANE ENLER, CHILENA

La primera latinoamericana ganadora de “The Best”, el máximo reconocimiento del fútbol y multicampeona internacional Christiane Enler agradeció el recibir el Latin American Lifetime Awards.

“Para mí es un honor estar hoy día con ustedes y poder también recibir este premio”, comenzó diciendo la arquera chilena capitana de la Selección de su país, y confesó que el premio recibido por la FIFA en enero de este año “es una posibilidad de abrir puertas a que más niñas, a que más mujeres quieran realizar sus sueños, de que sueñen en grande y que no se pongan límites a la hora de querer lograr algo”.

Por otro lado, Tiane remarcó cómo ve el progreso de su deporte para las mujeres en la región: “El fútbol femenino ha crecido muchísimo. Por supuesto, en Latinoamérica estamos un paso atrás todavía, falta variedad en cuanto a oportunidades, pero sin duda los últimos años el fútbol femenino ha crecido exponencialmente y va por un buen camino”.

MARGARETH MENEZES, BRASIL









Margareth Menezes, representante del afropop brasileño, pero también activista y luchadora de los derechos de la mujer y de las personas negras en el mundo explicó: “La cuestión racial es no considerar la cuestión humana en este momento y en Brasil, donde más del 50 por ciento de la población se identifica como negro, como negra, como mestizo. Aquí en la gran mayoría de los cargos a veces no hay siquiera una representación de personas negras. Esa falta de oportunidad, de reconocimiento, de la capacidad que tenemos, la capacidad intelectual, es un crimen contra la humanidad. Entonces creo que como mujer negra tengo también digamos esta tarea, es algo natural en mí tener estas luchas. Pensar en qué hacer y justamente por la necesidad, porque yo conozco ese dolor. Y dónde se coloca a la humanidad en este lugar. De qué manera estamos hablando. Es por eso que necesitamos luchar”.

Al despedirse agregó “Existen ejemplos de tantas mujeres que con sus cualidades están construyendo este planeta, y luchan por nuevas oportunidades, por un mundo mejor, un mundo con más igualdad y calidad humana en cada lugar. Ciertamente en cada lugar, la cultura, la religión, se expresa según el medio, pero el sentimiento de fraternidad, de amor, de igualdad, fortalece nuestro ser, nuestra existencia. Qué bueno cuando recibimos estos reconocimientos y poder reverberar todo eso en la comunidad. Por más difícil que pueda parecer el momento en el que nos encontramos, tenemos la posibilidad de ir por más, a través de la esperanza de acciones positivas y de la unión de nosotras”.

LILA DOWNS, MÉXICO

Finalmente, la reconocida cantante, compositora, antropóloga y activista mexicana Lila Downs, confesó: “Todas nosotras buscamos una manera de ser un ejemplo para las siguientes generaciones, de ser un ejemplo de fuerza, porque creo que todas nos hemos enfrentado a momentos con dificultades, enfrentando los retos de una sociedad que en su mayoría está liderada por hombres y el reto es buscar un punto en el que podamos figurar a la par, que estemos en una igualdad y que exista el respeto principalmente. Esta es una preocupación muy grande para mí”.

Aademás la artista alabo la visión de cada una de sus compañeras premiadas y dejo un mensaje final para las niñas: “No tener temor de compartir nuestras experiencias, que muchas veces pensamos que estamos solas y creo compartimos muchas experiencias, tanto negativas como positivas. Eso hace que nos unamos más y compartir ese conocimiento y esas experiencias hacen que todo surja de una manera en la que podamos estar más juntas en este camino para poder construir. Gracias a sentirme acompañada por otras mujeres de diferentes caminos de la vida me he sentido inspirada para componer canciones que hablan sobre cosas cotidianas, como es en Latinoamérica el maíz, el polen, el cacao, para nosotros en México y en toda Latinoamérica, elementos sagrados para la vida que la mujer crea y propone”

PLATAORMA DEDICADA A LA MUJER

Con los Latin America Lifetime Awards (#LALA2022), Lifetime se sigue consolidando como una marca multiplataforma que incluye un canal de TV dedicado exclusivamente a la mujer, con el sello distintivo de las películas de Lifetime Movies, series y producciones originales, contenido con perspectiva femenina, que lidera la mayor participación de mujeres delante y detrás de cámaras, llegando a más de 56 millones de hogares en América Latina.

“Estamos muy orgullosos de poder darles esta prestigiosa distinción a estas cinco destacadas mujeres que siguen rompiendo paradigmas y rescribiendo la historia como protagonistas, que cada día hacen la diferencia con su ejemplo y su permanente inspiración a nuevas generaciones. Nos llena de satisfacción reconocer a través de ellas a todas las mujeres en América Latina. Esto refleja nuestro permanente compromiso con la mujer con campañas como ‘Juguemos Igual’, donde buscamos la igualdad de género en todos los campos. En Lifetime estamos muy comprometidos y apasionados de usar nuestras marcas, recursos y plataformas con un propósito claro. Esto es una labor de todos; hombres y mujeres debemos continuar en este camino”, explica Carmen Larios, SVP Head of Content de Lifetime Latin America.

Cabe recordar que en la edición 2021, los Latin America Lifetime Awards se otorgó y reconoció la labor de cinco personalidades: Valeria Mazza en representación de la Argentina, Daniella Álvarez por Colombia, Ana Baquedano por México, Cibele Racy por Brasil y Pilar Sordo por Chile.