Leonardo Mustafá El Abed, de Nueva York al yoga y un cambio radical que permitió una conexión con su ser interior

09/03/2022 - 18:07 Camerino

Establecido en la Gran Manzana y con un futuro próspero en finanzas, a los 35, decidió volver a Mar del Plata, su ciudad natal, para seguir el camino que realmente deseaba. A partir de ese momento, nació Luleå, un proyecto de indumentaria para la práctica del yoga que genera impacto. Además, aconseja por qué la práctica de esta disciplina trae beneficios al cuerpo, pero también a la mente.

¿Cómo nace este proyecto llamado Luleå?

Gracias al yoga, me di cuenta que estaba transitando una vida que era más acorde a lo que me inculcaron mis padres y lo que consideraban que era progreso: trabajar, tener un buen puesto, las clásicas demandas de la sociedad. Una vez cumplidos esos mandatos inculcados y ya residiendo en Nueva York, caí en la cuenta que estaba en el camino equivocado y di un giro de 360 grados. Lo que realmente quería era estar con mi familia, cerca de mis amigos, volver a mi ciudad natal que nunca dejé de extrañar y el deseo de estar involucrado con el yoga. De esa manera nace Luleå que creamos junto a Luciana, mi mujer. Ella es profesora y ambos nos dimos cuenta que ese era nuestro camino. En una primera instancia pensamos en abrir un estudio, pero el impacto iba a ser menor en cuanto al alcance de personas, por eso decidimos avanzar por el lado de la indumentaria, que es un elemento que nos identifica y nos permite generar una comunidad alrededor de la práctica de esta disciplina.

¿Cuál es su diferencial frente a otras firmas? ¿Qué la hace distinta? ¿Cuál es su espíritu?

Lo fundamental es que somos yoguis y tenemos una visión más consciente de todo lo que hacemos y se ve reflejado en las decisiones que tomamos. La idea es generar un impacto mayor y más positivo en lo social y uno menor en lo ambiental. Buscamos un cambio para salvar a la humanidad y al planeta. Esto último tratamos de reflejarlo en cada acto y proceso. Separamos ciertos plásticos para una ONG llamada “Mar sin Plast”, la cual recicla ese material y crea artículos como, por ejemplo, macetas. Estamos trabajando para realizar botones, punteras de cordones. Compostamos lo que es compostable y no hay ningún desperdicio. Buscamos que cada cosa que hacemos minimice el impacto ambiental y maximice el social, a través de los actos que llevamos a cabo.

Para aquellos que aún no la conocen, ¿cuáles son los beneficios que aporta una disciplina como el yoga? ¿Por qué recomendás practicarla?

Hoy en día, el yoga es muy reconocido desde distintos ámbitos, sobre todo por sus beneficios: si a uno le duele la cabeza o tiene migraña, recomiendan su práctica. Aquellos que sufren de molestias en la espalda se les aconseja acudir a esta disciplina, al igual que los que tienen insomnio, pánico, entre otras problemáticas. La raíz de todo esto es que, por un lado, se trabaja el cuerpo y, por el otro, la mente. Esta combinación abre un espacio que permite que fluya, que aparezca el ser interno y que uno pueda escucharse. Sus beneficios son desde todo punto de vista, desde los tres aspectos: espiritual, físico y mental. Permite que los tres se unan a través del “asanas”, la parte física del yoga. El aspecto meditativo logra que la mente se enfoque y que surja el ser interno.

¿Qué tipo de indumentaria es necesaria para poder sumergirse dentro de esta actividad?

Para la práctica de asana, es fundamental tener ropa que no moleste o interfiera en los movimientos y posturas, algo que suele suceder (mujeres y hombres llevan indumentaria que se les levanta o transparenta, por ejemplo). Por tal motivo, ofrecemos prendas técnicas que están diseñadas específicamente para que acompañen todas las posturas y que no incomoden a la hora de realizar esta parte física de esta disciplina. Por otro lado, nuestras telas, además del diseño, tienen la elasticidad necesaria y no se transparentan. A su vez, la costura es plana para que no marquen o lastimen el cuerpo.

¿Qué consejos les das a aquellos que, al igual que en tu caso, desean darle un nuevo rumbo a su carrera?

Podrá ser útil en determinada instancia de la transformación, cómo me pasó a mí, pero creo que lo primero es conectar con uno mismo. Hoy en día estamos muy desconectados de lo que realmente pensamos, nos encontramos en piloto automático. No le prestamos atención a los sentimientos y, una vez que acallamos el ruido de la mente, allí es cuando surge la verdadera inspiración: escuchar al espíritu y a su ser interior, qué es lo que nos quiere decir y hacia dónde nos está dirigiendo.