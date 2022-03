Baby Yors, artista visual jujeño, presenta “Freak Out The People” y prepara un nuevo disco con el santiagueño Emanuel Toscano

09/03/2022 - 18:37 Camerino

El artista visual y músico jujeño Marco Palou, conocido como Baby Yors, ha compartido su más reciente sencillo, “Freak Out The People.” El cantautor y performer también acompaña esta canción con un video que resulta en un triunfo artístico lleno de color y expresión personal. En un zoom con EL LIBERAL, Baby, quien actualmente está radicado en California (Estados Unidos), habló sobre la canción y el video.

Además, adelantó el contenido de su próximo trabajo en el que participará el percusionista santiagueño Emanuel Toscano.

Es un artista que desafía géneros que se ha presentado alrededor del mundo en busca de escenarios más grandes donde poner sus shows. Apareciendo en películas y programas de televisión como The Good Fight, Baby Yors ha sido parte de publicaciones tanto digitales como físicas tales como son Rolling Stone, Vice, Forbes, Billboard y muchas más.

Fue nombrado por Out Magazine como uno de las 100 personas LGBTQ+ más influyentes del mundo. Ha cultivado un seguimiento en todo el planeta, conformado por gente que se identifica con su espíritu libre, voz singular, canciones y videos visionarios. Recientemente se convirtió en la nueva cara de Etat Libre D’Orange Paris, fragancia conocida por ser la favorita de Billie Eilish.

Un corte bailable y pegajoso con coros memorables e influencia andina que se aprecia en la atmósfera de la canción; con letras como “El diablo me ama ¡oh, mama!, freak out the people, dad! (Asustemos a la gente, ¡papá!”, “Freak Out The People” es tanto una celebración como un llamado a la acción. Esto se refleja en el video, el cual fue dirigido, editado, estilizado, coreografiado y producido por Baby Yors mismo.

Filmado en varias locaciones que incluyen Utah, Arizona, California, Nueva York, Nevada y Argentina, el clip intenta evocar las raíces de Baby Yors en Jujuy, Argentina, tomando visuales del carnaval tradicional y la “bajada de los diablos” con las que creció Baby.

El vestuario fue diseñado meticulosamente por Baby, fabricado a mano en Argentina durante la pandemia con la ayuda de varios artistas en las ciudades argentinas de Jujuy, Córdoba, Corrientes y Buenos Aires. Dice Baby, “algo alternativamente nuevo y tradicional surgió una perfecta combinación para introducir la cultura andina a nuevas generaciones”.

Su álbum debut “Vive” se lanzará este año.





