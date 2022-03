Luciana Segovia hizo canciones una serie de hallazgos afortunados, valiosos e inesperados en su vida

25/03/2022 - 14:46 Camerino

La cantautora argentina Luciana Segovia lanzó “Serendipia”, su primer disco solista después de ser voz y líder de la banda de rock Cirse durante 16 años, lanzó su carrera en este formato en marzo de 2020.

Luego de su decisión, la cantante y compositora emprendió el camino de encontrarse con su propio estilo musical, del que surgió este ecléctico disco compuesto por nueve canciones que navegan estilos musicales que van del pop al rock y de la balada íntima al rap, y que fueron surgiendo a medida que ella avanzaba en el recorrido.

Para transitarlo, Luciana se permitió explorar entre variados colores, matices y tonalidades, dejando atrás prejuicios propios y ajenos, pero siempre desplegando su gran amplitud y caudal como cantante e intérprete vocal en cada canción.

“Fue un camino de autodescubrimiento en el que pasé por varias etapas internas y externas. Un relato con una línea de tiempo muy ordenada y clara. Parece que de principio a fin cuento cronológicamente todo lo vivido, y es por eso que decidí respetar ese orden de temas. Porque en ese orden fueron creados y compuestos, grabados y producidos” dice Luciana sobre el proceso creativo.

Las canciones del disco fueron publicadas, como singles, en este orden en el que cobran sentido:

“IRSE”, el primer track, habla sobre su duelo con Cirse. Claramente con el juego de palabras Luciana cuenta su versión de manera muy poética, como se refleja en el videoclip. “VOY A PONERME BIEN” fue para ella una oportunidad de dejar un mensaje positivo entre tanta incertidumbre que trajo la pandemia. Esta canción se caracteriza por la fuerza de su ritmo, cual latido del corazón de alguien que, con fuerza, quiere seguir viviendo después de un hecho traumático.

“MIS DEMONIOS” es un primer encuentro cercano de Luciana con sus múltiples personalidades -que al hablar en simultáneo, no la dejaban percibir con claridad el mensaje-, y de ese diálogo surgieron voces y gritos sanadores en un electropop con beats bailables.

“CUIDAME” es una balada íntima y delicada en piano y voz, en la que Luciana desnudó su alma para hablar sobre lo único en el mundo capaz de destruirla: el amor, según sus propias palabras. La vulnerabilidad y sutileza del piano de cola y ella en soledad con el instrumento reflejan en el video su sensibilidad.

“SERENDIPIA” es un rock enérgico y la canción que da nombre al disco, en la que después de más de un año de trabajo como solista y afianzándose en ese lugar, Luciana intuyó que ‘siempre viene algo mejor’, tal el estribillo del tema. “Escribí sobre eso y sentí que esta canción era el pasaporte para el próximo nivel de autoconocimiento.”

“VIAJE ESPACIAL” la muestra en su versión pop inexplorada hasta el momento. Ahí se descubrió liviana, menos dramática y con la frescura de interpretar una performance nueva en su propio viaje de renovación y crecimiento artístico.

El disco lo completan “CASI VERÍDICO” con la colaboración de Luciano Villacé, cantante de Bigger, “LA TRAMPA” y “DESORDEN”, el rap con que cierra el disco.

Habiendo llegado hasta acá se percibe una Luciana mucho más audaz en las letras y variados estilos musicales que transita.

“Una serendipia es un descubrimiento o hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera accidental, casual, o cuando se está buscando una cosa distinta. El significado de Serendipia es lo que mejor describe este hermoso viaje de convertirse en solista”, expresa Luciana, que se prepara para el show de presentación en vivo de este disco.

En el show del 9 de abril en La Trastienda la acompañarán los músicos Jose Maradei en teclados, Leo Cáceres en batería, Chino Couvoisier en bajo, y Lucas Casina en Guitarra, también habrá invitados y temas sorpresa y algunos clásicos muy esperados por su público. El disco fue producido por Daiana Azar, excepto ‘Mis demonios’ y ‘Serendipia’.

ACERCA DE LUCIANA SEGOVIA

La cantante y compositora es una referente multifacética para toda una generación de cantantes mujeres. Se desempeñó a lo largo de su carrera como profesora de canto, vocal coach, co-conductora de tv en el programa de televisión CM Rock, y en otra faceta creativa es responsable de la marca de ropa Bullshit.

En lo musical, Luciana Segovia lideró la banda de rock Cirse durante 16 años, donde cantaba y componía las canciones junto a los demás integrantes. Posee una vasta experiencia en escenarios de todo calibre ya que tuvo la oportunidad de presentarse en los más importantes del país como el Luna Park, Estadio Malvinas Argentinas, Estadio Único La Plata, Vorterix, Pepsi Music, Personal Fest, Cosquin Rock, Teatro Flores, La Trastienda, Groove y The Roxy Live, entre otros.

Compartió escenario con grandes artistas internacionales como Metallica, Incubus, Aerosmith, Whitesnake, Paramore, Evanescence, Avril Lavigne, Soja, Dave Matthews band, Duran Duran, Against the Current, Bring me to the Horizon, The Kills, entre muchos otros.

Ha recorrido con Cirse gran parte de Argentina y Paraguay en una extensa gira en 2018. A principios de 2019 volvieron a girar, esta vez por varios estados de México, gira que comenzó con un show en los 20 años del Vive Latino y terminó en el Festival Tecate Supremo en Ciudad Juárez.

En lo que ella describe como su mejor momento artístico, a mediados del 2019 Luciana decidió abrir su camino como solista. Inició este recorrido a principios del 2020 presentando las canciones “Irse”, “Voy a ponerme bien” y posteriormente “Mis Demonios”. En 2021 presentó ‘’Cuidame", una balada íntima y profunda, volvió al rock enérgico con "Serendipia", y terminó el año con un popero "Viaje Espacial".

Después de un intento fallido de hacer su debut como solista en marzo de 2020 como telonera de la banda alemana Tokio Hotel en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, show que debió cancelarse debido al aislamiento social causado por la pandemia de Covid 19, la revancha será dos años después, el 9 de abril de 2022 con un show con banda completa en La Trastienda de Buenos Aires, donde presentará su primer disco solista.