Sunny Monday, un clásico de clásicos a través de sus versiones de grandes temas de los años 80

25/04/2022 - 15:30 Camerino

Sunny Mondan, el proyecto musical encabezado por Sole Sunny y Alfred Monday se convirtió en un clásico de clásicos a través de sus versiones de grandes temas de los años ochenta. Acaban de presentar ‘Another Day in Paradise’, el clásico de Phil Collins.

Este tema es el quinto adelanto del disco ‘Folk & 80´s’, que editarán completo a mitad de 2022. Es un disco de versiones en clave folk swing de los más grandes éxitos de aquella glamorosa y revolucionaria década para la moda y la música.

La elección de esta canción responde principalmente a la admiración que tienen Sole y Alfred por el emblemático músico británico.

‘Creemos que los ochenta no hubiesen sido los ochenta sin Phil Collins. Además, en su lírica, esta canción lleva una carga muy fuerte acerca de la poca empatía que hay entre los seres humanos. La frase del estribillo ‘Think twice/Piénsalo dos veces’, te lleva a tomar consciencia acerca de la desigualdad reinante en los vínculos y en las sociedades’, dice Sole sobre la canción.





Esta versión de ‘Another Day in Paradise’ fue grabada en los estudios Discos de la Isla y Romaphonic entre septiembre y diciembre del año 2020, fue mezclada en Discos de la Isla por Niko Rizzo y Matías Luis Martinelli, y masterizada por Carlos Laurenz en Carlos Laurenz Mastering.

Sunny Mondays es un estilo de vida, una búsqueda artística constante con un objetivo claro: explorar la libertad en el arte y en la música. Nos nutrimos de inquietudes artísticas propias, y escuchamos y damos lugar a cada idea que se nos presenta..', expresa Alfred sobre este proyecto.

Él es oriundo de Los Ángeles, California, y su voz recuerda a las mejores épocas de Johnny Cash. Ella es argentina, con la dulzura a flor de piel y tintes de arrabal. Juntos fusionan sus voces en una amalgama natural por sus muy marcados registros y colores, logrando una combinación exquisita, armónica e innovadora.









CONOCIENDO A SUNNY MONDAY

El proyecto se inició como dúo en 2015 por iniciativa de Alfred.

Luego de la gira que realizaron por Estados Unidos en 2017, y de recorrer las raíces folklóricas de muchas de sus ciudades y nutrirse del sonido folk & swing del siglo veinte, inspirados por la playa, el mar y el ambiente artístico que se respira en Los Ángeles, empezaron a componer los temas que forman su primer disco.

En 2018 lo editaron, se llama ‘Sunny Mondays’, y tiene once canciones propias. Fue coproducido con Matias Luis Martinelli -productor, e integrante de la banda La Familia de Ukeleles-.

Y a partir de ahí surgió la sociedad musical entre Alfredo, Matias y Sole, los tres amantes del folk y de la música de los ochentas, lo que dio lugar a que mientras presentaban este primer disco, se gestara la idea de armar re-versiones de hits de los ochentas, llevadas al folk con la vivacidad del swing.

En el año 2019 comenzaron a experimentar sobre clásicos como ‘Eyes Without a Face’ de Billy Idol o el gran éxito de la época ‘Last Train to London’, entre otros icónicos temas.

Y de esa forma nació el disco ‘Folk & 80´s’.

Nostálgico y moderno, con un sonido grande y poderoso. De este disco ya se publicaron las versiones del mencionado ‘Eyes Without a Face’ de Billy Idol -hay que destacar que el músico británico escuchó esta versión y la compartió en su cuenta de Instagram-, ‘Venus’ de la banda holandesa Shocking Blue, ‘I Just Called To Say I Love You’ del fantástico Stevie Wonder, y ‘What a Feeling’, el famoso tema compuesto por Giorgio Moroder e interpretado por Irene Cara, que forma parte de la banda sonora de la película Flashdance de 1983.

Actualmente los Sunny Mondays se encuentran preparando los próximos adelantos del disco que saldrá a mediados de este año, y el show de presentación del mismo en un acogedor lugar de la ciudad de Buenos Aires.