Loli Molina llega a Santiago con toda su sensibilidad, buen gusto y sutileza

08/06/2022 - 18:09 Camerino

No se considera una artista disruptiva, sino más bien personal en lo que hace. Considerada una cantante de culto, Loli Molina despliega un abanico de canciones con una poesía excelsa y comprometida que la ha convertido en una cantante de referencia.

Antes de su llegada a Santiago, para presentarse en el Patio de la Municipalidad de la Capital, Loli brindó un zoom exclusivo a EL LIBERAL para hablar de la gira que realizará por once provincias argentinas y de su álbum “Lo azul sobre mí”, entre otros temas.

Loli Molina se presenta por primera vez en Santiago con un recital libre y gratuito el 12 de junio, desde las 17, para desplegar sus bellas canciones.

La presentación cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Santiago del Estero, y se enmarca dentro del ciclo de música en vivo en el Patio de la Municipalidad.

La compositora, multinstrumentista, escritora, productora y artista visual nacida el 15 de diciembre de 1986, fue ganadora de un premio MTV Latinoamérica y nominada en varias oportunidades a los Premios Gardel.

Escribió su primera canción, en el momento preciso en que sintió que quería componer porque tenía algo para decir y para cantar (el título fue “Cuandarbol”). A mediados de 2007, cuando Loli ya tenía las ganas y mucho material listo para probar y subir a un escenario, llegó el llamado de Juana Molina (con quien no tiene relación de parentesco, a pesar de llevar el mismo apellido). Juana estaba convocando a los artistas que participarán en el Festival Buenos Aires Folk 2007 que se realizó en La Trastienda. Y ese fue su debut oficial.

En 2008 se produjo un mágico encuentro con Nico Cota, junto a quien empezó a trabajar en ese proyecto que más tarde se llamaría "Los senderos amarillos". A lo largo de su carrera tocó con otros reconocidos artistas como Fito Páez, Fernando Cabrera, Kevin Johansen y Santiago Vázquez, entre otros.

Todo lo que pasó antes de su disco debut, fueron años de jugar con el piano, con la música, las grabaciones, luego estudiar piano y también guitarra. Más tarde llegaron las clases de armonía, música clásica y composición.

Las letras, melodías y arreglos de cada una de las canciones incluidas en "Los senderos amarillos" están impregnados de sensibilidad, buen gusto y sutileza.

CONTINUIDAD DE DISCOS

En 2011 edita su segundo álbum, "Sí o no", producido por Tweety González. Participaron en este disco Javier Malosetti y Kevin Johansen.

Llegó el 2012 y es nominada a los Premios Gardel por Mejor Álbum Artista Femenina Pop, junto a Valeria Gastaldi por "Contigo" e Hana por "Palabras gastadas", quien se llevó la estatuilla. En 2015 edita su álbum Rubí y en 2017 se estrena su disco "Segundo round (en vivo)", y el single "Un bosque lleno de pájaros".

Para el 2018 pública lo singles "I fall in love to easily" y "Pensando bien", como antesala de lo que sucedería en 2019, cuando llegan sus discos “Loli Molina Live on Pardelion Music", "Lo azul sobre mí", y los singles "Tigres " y "Escorpión", este último junto a Natalie Pérez.

En comienzo de plena pandemia, año 2020, salen sus singles "Frontera / Fuji" y "Mensajes en el mar".

Mirá la entrevista