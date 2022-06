Paty Cantú, cantante mexicana: “La mujer no se empodera, nace poderosa”

12/06/2022 - 17:49 Camerino

La cantante mexicana, Paty Cantú, lanzó su nuevo single “Bailo sola”, al que definió como “un himno pop retro futurista”. Hay canciones que se vuelven tendencia gracias a su gran ritmo y letra pegadiza, hay otras que cuentan con esas características y, además, apuestan por convertirse en un manifiesto de vida, tal es el caso de “Bailo sola”.

“Lleva el poder de la mujer desde que inicia hasta que termina, la mujer hoy sabe que no se empodera, si no que nace poderosa, la mujer hoy sabe que cuando nos unimos somos mucho más fuertes. Bailar sola es sinónimo de saber que estás contigo misma, no tiene que ver con la soledad, sino con el amor propio, con lo que puedes disfrutar, literal y metafóricamente. Cuando bailas contigo cuando nadie te ve, es ser libre”, comentó Paty.

Y continúa: “Es una canción que busca concientizar acerca de que no tenemos que parecernos a nadie más, que no tenemos que cambiar porque los demás se molesten por quienes somos o lo que queremos lograr, también es un recordatorio a nosotras mismas de que nos cuidamos entre nosotras. Lo bonito es bailar cuando nadie te ve, queriendo que todo el mundo te vea, con esa libertad, con ese poder y con esa diversidad”.

“Bailo sola” fue compuesto por Paty Cantú junto a César Ceja. Su finalidad era plasmar en la letra la necesidad que tiene cada mujer de brillar a su manera y la urgencia de que los demás aprendamos a respetar ese resplandor.

“Es una forma alegre de recordarnos que nosotras podemos y nosotras nos cuidamos, porque en esta realidad, en el mundo, la mujer sigue viviendo el prejuicio y carece de libertad real y absoluta, por eso pasan tantas cosas tan horribles. De alguna forma, ver a una mujer bailar libre es eso, es la metáfora de la libertad que merecemos y buscamos, y lo fuertes que somos por nosotras mismas”.

La canción viene acompañada de un videoclip oficial que fue dirigido por Rodrigo Robles. En él las referencias a la cultura pop son contundentes, todo mezclado con color y un toque de sensualidad.

“El video tiene invitadas de distintas edades, de diferentes rubros: hay influencers, TikTokers, actrices, músicos, líderes de la comunidad LGBT+, líderes de la comunidad trans, cada una de estas mujeres salió a brillar a su forma, sin disfrazarse, sin fingir y a bailar a su manera”, resaltó Paty.

En el clip participan Emma, Lily García, Alexa, Mística Hinojosa, Regina Pavón, Renata Laveaga, Legna, Oka Giner, Teresuch, María León, Sofía Aragón, Pilar Santacruz y Diana Bovio.

“Bailo sola” es este himno con el que Paty Cantú regresa de manera contundente al género pop, para demostrar que en cuerpo y espíritu se mantiene comprometida con las mujeres del mundo.

