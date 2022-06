Los secretos de Playboy quedaron al desnudo en una inquietante docu-serie que produjo la señal A&E

12/06/2022 - 18:27 Camerino

A&E estrenará, el próximo domingo 19, a las 22, la nuevo docu-serie “Secretos de Playboy”, que desnuda el lado más oscuro del imperio creado, hace casi 70 años, por el fallecido magnate de los medios Hugh Hefner.

Bajo la perspectiva de género y con énfasis en el movimiento #MeToo, esta producción sin precedentes de 12 episodios explora las verdades ocultas detrás del imperio Playboy a través de una lente moderna, a medida que se adentra en el mundo complejo que creó Hugh Hefner y examina sus consecuencias de gran alcance en la visión del poder y la sexualidad en nuestra cultura. Además, se deconstruye al personaje -detrás de la persona ante la opinión pública- poniéndose el foco en el sufrimiento de las mujeres que habitaron la Mansión Playboy, ubicada en Los Ángeles, California.

A&E estrenará, el próximo domingo 19, a las 22, la nuevo docu-serie “Secretos de Playboy”, que desnuda el lado más oscuro del imperio creado, hace casi 70 años, por el fallecido magnate de los medios Hugh Hefner.

Bajo la perspectiva de género y con énfasis en el movimiento #MeToo, esta producción sin precedentes de 12 episodios explora las verdades ocultas detrás del imperio Playboy a través de una lente moderna, a medida que se adentra en el mundo complejo que creó Hugh Hefner y examina sus consecuencias de gran alcance en la visión del poder y la sexualidad en nuestra cultura. Además, se deconstruye al personaje -detrás de la persona ante la opinión pública- poniéndose el foco en el sufrimiento de las mujeres que habitaron la Mansión Playboy, ubicada en Los Ángeles, California.

“Secretos de Playboy” cuenta con un material inédito, entre ellos imágenes de archivo y entrevistas exclusivas con expertos de todas las facetas del mundo de Playboy, muchos de los cuales comparten sus historias por primera vez, que incluyen a la ex directora de Playmate Promotions, Miki García; ex novias de Hefner, entre ellas Holly Madison, Bridget Marquardt y Sondra Theodore; la autora de “Playground: A Childhood Lost Inside the Playboy Mansion” y residente de Playboy Mansion West, Jennifer Saginor; la Conejita Madre PJ Masten; las ex Playmates Rebekka Armstrong, Susie Krabacher, Dona Spier, Tylyn John y Cristy Thom; y miembros del personal y del círculo íntimo de Hefner, incluida la asistente ejecutiva Lisa Loving Barrett, el mayordomo Mitch Rosen y el mayordomo personal de Hefner Stefan Tetenbaum. En los últimos capítulos de la serie participan además las gemelas y ex novias de Hefner Karissa y Kristina Shannon y se une a la denuncia Audrey Ann Huskey.

Por el lanzamiento de la docu-serie A&E realizó un exclusivo y exitoso evento virtual para la prensa de toda América Latina, en el que participó EL LIBERAL. En este encuentro estuvieron la directora de la producción Alexandra Dean y Miki García, ex directora de Playmate Promotions y ex Playmate, quien hizo impactantes declaraciones sobre lo que vivió en el mundo de Hefner y contó lo revelador que trae esta producción de A&E.

“Playboy no quería que esto saliera a la luz. Esta serie documental es innovadora en todo nivel, en todos los niveles. Y hasta el día de hoy para todo aquel en el mundo de Playboy que es desintegrado. Están muy enojados en Playboy y las razones son porque no quieren que sus familias sepan lo que pasaba, no quieren perder su fama. Pero todo esto tiene que salir a la luz. No son los individuos los que deciden. Esto es un sentimiento colectivo entre las mujeres. Tenemos que alzar la voz y asegurarnos de que esto no vuelva a pasar”, sentenció Miki.

SECRETOS REVELADOS POR MIKI

Cesar Sabroso: ¿Cómo fue que viniendo de una familia muy conservadora, terminaste convirtiéndote en la Playmate de enero de 1973?

Miki García: Sí, era inusual porque yo había ido a la escuela católica hasta mis años de secundaria, que vivimos en Panamá. Sin embargo, yo estaba en los concursos de belleza y cuando competía para ser Miss California, yo era Miss Sacramento. Marilyn Garbowski me descubrió. Ella la editora de fotografía de Playboy de la revista, que era jueza en ese concurso y me dijo si me gustaría ser Playmate. Y me mandó una foto mía muy linda. Y yo, la verdad, no tenía interés en sacarme fotos desnuda. Sí, en bikini, pero no desnuda. Y tuvimos varias conversaciones hasta que yo dije bueno, ok, voy a intentar. Pero bueno, era bastante controversial para mí y para mi familia que yo posara desnuda para la revista Playboy. Pero lo hice. Era joven y era parte de la revolución sexual.

Cesar Sabroso: Además, según comentaste en tu libro, en algún punto buscaste o encontraste la manera de hacer carrera y te convertiste en la jefa de promociones de Playboy. ¿Qué pasó en ese momento?

Miki García: Bueno, de hecho yo quería trabajar para Playboy. Y, antes de mí, cuando yo estaba terminando mi gira viajando para la revista, decidí que quería ser ejecutiva y que quería ayudar a las mujeres, y me pareció que sería un muy buen futuro para mí. Así que bueno, una vez que apareció la vacante, me presenté a una entrevista y me eligieron para convertirme en directora de promociones de Playmate. Y yo estaba muy contenta con eso, porque antes de eso no tenían una directora y me parecía que las mujeres merecían más atención y sin duda más seguridad que la que yo había tenido cuando estaba de gira para Playboy.

Cesar Sabroso: ¿Cuál fue el momento en el que te diste cuenta que todos los pensamientos buenos y positivos que tenías o las ideas e ilusiones que te estaban pintando no eran reales?

Miki García: Bueno. Creo que la primera vez que supe que todo eso era más grande que yo, fue cuando me habían prometido que iba a ser Playmate del Año y no me lo permitieron porque de hecho yo era Playmate del Mes y después iba a ser la del año que Hefner quería que durmiera con él. Yo me negué. Me propusieron tres veces, las tres veces me negué. Pero aún así yo quería trabajar para la revista y él no me forzó, no intentó nada conmigo por la fuerza. Entonces cuando fui directora, conocí a las playmate. Nos fuimos acercando y yo me volví su confidente. Era como su Madre Superiora. Entonces me enteraba lo que pasaba en la Mansión. Y además empezaba a darme cuenta de que algunas de las mujeres no se veían tan bien como deberían. Y esto era por el consumo de drogas. ¿Y de dónde sacaban esas drogas? Bueno, de la mansión de Playboy, entonces era un momento muy difícil. Yo quería darles a estas mujeres la mayor cantidad posible de oportunidades, porque había tanta publicidad sobre ser una Playmate. Algunas querían ser actrices, otras querían ser rostros de la industria del entretenimiento. Entonces yo hice lo que pude para hacer promoción para ellas, pero era difícil porque Hefner se metía, intervenía. Quizás llamaba a mi secretaria. Bueno, en realidad, su secretaria llamaba a mi secretaria y trataba de conseguir citas. Entonces era como una cuestión de equilibrio entre hacer lo que yo creía que era lo mejor para las Playmate y también mantener mi posición en Playboy. Yo fui una de las pocas ejecutivas mujeres en ese momento, y de hecho, como yo tenía un background como Playmate, una historia en Playboy, tenía otro lugar. De hecho tenían un dicho de otros ejecutivos que decían: “Miki es una especie de espía”. Entonces como que pensaban que yo, como había estado allí, tenían que cuidarse de lo que decían conmigo o mantenían distancia. Pero pude sobrellevar eso de la mejor manera, y lo hacía manteniendo la documentación necesaria, estaba siempre al día, y siempre estaba bien preparada para las reuniones y las cosas que se tuvieran que hacer. Y yo vivía de guardia las 24 horas del día. Era un trabajo muy estresante pero igualmente lo disfrutaba, sobre todo al principio. Fui directora seis años y sólo las amaba a las mujeres. Me encantaba lo que hacía, o sea, me encantaban ellas. Las entendía, entendía cómo era su historia porque pasaba tiempo entrevistando. También entendía cuáles eran sus ambiciones e hice lo mejor posible. Pero primordialmente, quería asegurarme de que cuando hacían las promociones estuvieran seguras porque a mí me habían violado en una de las promociones.