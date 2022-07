EL LIBERAL en el lanzamiento de la quinta temporada de “Desafío sobre fuego Latinoamérica”

02/07/2022 - 12:04 Camerino

¡Chispas! ¡Humo! ¡Fuego! ¡Y mucha acción! son las palabras mágicas de bienvenida para el programa más ardiente de la pantalla latina. Entre martillazos, rectificaciones y templado toma forma la quinta temporada de Desafío sobre fuego Latinoamérica, todo un clásico de HISTORY, que estrenará a partir del próximo martes 12 de julio.

Para este nuevo lanzamiento hay nuevas caras en el jurado. Al experto forjador argentino, Mariano Gugliotta, el brasileño Ricardo Vilar y el queridísimo juez de “Desafío Sobre Fuego”, versión americana, el filipino Doug Marcaida, se suma una el mexicano experto en artes marciales Gerardo “Jerry” Arrechea. Además, en la conducción, también hay novedades. Vuelve el actor argentino que reside en México Michel Brown (“Hernán”, “Pasión de Gavilanes”) a la exitosa producción, quien formó parte de la tercera edición de la competencia, y será el anfitrión de ocho nuevos forjadores.

EL LIBERAL EN LA CONFERENCIA DE PRENSA VIRTUAL

Para la presentación de esta quinta temporada HISTORY realizó un exclusivo evento virtual para toda la prensa de América Latina, entre los que estuvo especialmente invitado EL LIBERAL, que contó con la participación de todos los jueces de esta nueva edición y de los directivos de la marca.

“Estamos celebrando una quinta temporada de ‘Desafío Sobre Fuego Latinoamérica’ que es un ejemplo perfecto en el cual se ve que la composición de nuestra audiencia está conformada por hombres y mujeres en todos y cada uno los mercados, ya que todos buscan el mejor entretenimiento. Y también buscan un componente histórico que se encuentra perfectamente en ‘Desafío Sobre Fuego Latinoamérica’ porque en cada episodio contamos la historia de cada una estas herramientas o armas, y la historia de la civilización humana, a través de las armas-Esta es una competencia que expone que el arte, el dominio, el ingenio, la creatividad y profesionalismo de los diferentes latinoamericanos que hoy por hoy han descubierto o redescubierto la forja, ya sea como un oficio o profesión o como un hobbie, y que está ganando más adeptos a lo largo y ancho de América Latina”, explicó Miguel Brailovsky, Senior VP de Contenido de HISTORY.

“En este nuevo mundo del entretenimiento ya no construimos un documental a la vez o un reality a la vez. Construimos franquicias que se establezcan en la cabeza de la audiencia y "Desafío sobre fuego" es una de nuestras franquicias más importantes desde hace muchos años, no solamente por el peso de su versión original de Estados Unidos, sino también por esta versión local que no tiene absolutamente nada que envidiarle a la original y que en muchos casos tiene elementos de relevancia y culturales que la hacen más empática y más fuerte todavía como contenido para la región.

PALABRAS DEL LEGENDARIO DOUG MARCAIDA

“Estoy sorprendido por el nivel de forjadores que hay en Latinoamérica. Creo que si se van a competir en Estados Unidos no van a tener problema porque el nivel de habilidad de forjadores de Latinoamérica es mucho mejor de lo que he visto. Y los cuatro campeones increíbles. Así que América, ¡agárrense!” declaró el legendario Doug Marcaida, juez de la competencia profesional de las artes marciales.

“Marcaida tiene raíces españolas de Filipinas y "Desafío sobre fuego", el original de Estados Unidos, es el programa matriz de Latinoamérica. Este es un espectáculo muy, muy singular. Nadie lo ha hecho nunca. Ahora estamos llegando a diez temporadas, más de 300 episodios. Hay muchas lecciones que tenemos que compartir. Lo más importante de todo es la seguridad. Este espectáculo no es como cualquier otro espectáculo. Hay fuego, hay chispas, hay armas cortantes hechas para matar. Es muy letal. Entonces, es muy importante para mí asegurarme de compartir lo que hemos aprendido, porque hemos cometido muchos errores, y aprendes de eso. Y luego quieres compartir eso y asegurarte de que el otro programa aprenda de eso. Y luego también quieres aumentar la calidad desafiando a diferentes forjadores de todo el mundo. Ahora estoy involucrado con América Latina. Entonces queremos traer calidad, porque veo tanto talento allí que quiero conectarlo con el programa en Estados Unidos para que la competencia sea mucho más alta y puedan reunirse. Pero mi cuestión personal es que se asegure de que compartimos las cosas buenas con todos. Porque creo que al igual que la forja es algo muy global, la información social se compartirá globalmente”.

PALABRAS DEL ARGENTINO MARIANO GUGLIOTTA

Por su parte, el argentino Mariano Gugliotta, quien es juez de la competencia en América Latina desde la primera temporada, confesó: “Me parece que esta nueva temporada de "Desafío sobre fuego Latinoamérica" propone eso. Ya dejamos de hablar de reyes que murieron hace 200 años y culturas muy alejadas, sino que estamos hablando de algo que está pasando en tu casa, algo que podés ir ahora mismo en un rato y verlo ahí y compararlo con lo que estás viendo en la pantalla de History. Como dice el eslogan de History "es un mundo digno de descubrir" y bueno, "Desafío sobre fuego" propone eso, que descubras el mundo que tenés alrededor y que los mires con otros ojos después de ver la nueva temporada”. Y agregó: “La verdad es que yo soy fan de History primero. Acá en casa miramos History desde la mañana hasta la noche. Soy fan de "Desafío sobre Fuego" de Estados Unidos y tengo el orgullo inmenso de estar como jurado hace cinco temporadas en "Desafío sobre Fuego Latinoamérica" y creo que esta es la mejor temporada que hicimos hasta ahora, sin desmerecer las anteriores, por supuesto. Creo que realmente si les vamos a hacer descubrir un mundo distinto del que ustedes imaginaban y que está alrededor de ustedes. Así que no se lo pierdan, porque creo que esta temporada va a marcar un escalón súper alto en lo que es no solamente nuestro show, sino que en la televisión latinoamericana. Así que espero que no se lo pierdan y estén tan ansioso como estoy yo por verlo”.

PALABRAS DEL BRASILEÑO RICARDO VILAR

El juez brasileño, Ricardo Vilar, sentenció: “Esta temporada tiene algunas cosas muy interesantes que tengo muchas ganas de ver, cómo el público le dará la bienvenida a este nuevo juez Jerry Arrechea que ciertamente vino a traer brillo y aumentar aún más la calidad técnica de los jueces de “Desafío sobre fuego” y los invitados y los nuevos retos que nos planteamos con los invitados estando ahí participando junto con los jueces. Eso trajo otra dinámica, una condición muy interesante para esta nueva temporada. Estoy seguro de que al público le encantará este nuevo cambio”.

PALABRAS DE JERRY ARRECHEA

Finalmente, el nuevo ingresante al panel de jurado, Jerry Arrechea, aseveró: “Para mí fue un gran gusto, me sentí muy honrado por haber sido parte de esta 5.ª temporada. Y bueno, también tengo mucho que agradecerle a mis mentores, compañeros Doug Marcaida, Ricardo, el maestro Gugliotta y también Michel, quienes todo el tiempo me apoyaron y me tendieron la mano. Son muy generosos todos ellos para que yo pudiera hacer un trabajo adecuado”.

Y agregó: “Mi especialidad son las artes marciales filipinas, donde se cuenta con una vasta cultura en el uso, sobre todo de las armas metálicas. Entonces esas armas son las que les han dado forma a diferentes poblaciones y civilizaciones. Y bueno, son muy representativas de cada nación, de cada cultura. Esa herencia la mantenemos hoy día a través de la práctica de diferentes artes marciales. Y poder poner a prueba armas que se forjaron en un momento dado como herramientas de vida, les llamo de vida porque de eso dependía que se mantuviera la supervivencia de una comunidad y de una nación, poder empuñar este tipo de herramientas o estas réplicas y poderlas poner a prueba, para mí fue un sueño hecho realidad. Francamente, y como artista marcial y como profesor, para mí ha sido un privilegio poder haber participado en este proyecto”.