Brenda Aliendro, cantante e influencer argentina, no le teme al “Villano”

13/07/2022 - 17:41 Camerino

La joven y talentosa cantautora e influencer Brenda Aliendro presentó su nuevo video “Villano”.

Con la presencia de influencers como Flor Moyano, Santi Bacigalup, Luna Montes, Matías Portillo, Matías Soste, Guido Messina, Giulia Guerrini, y de referentes de la década del ´80, como Jazzy Mel y Charly Breaker, BRENDA anticipó parte de lo que se viene en su carrera musical. Dos generaciones se unieron para apoyar el talento de esta promesa en ascenso. En un evento en el que se proyectó el video de “Villano”, Aliendro comenzó a escribir un nuevo capítulo en su historia artística. Brenda fue firmada por Pentagon Music en Miami. Rodeada de grandes referentes de la industria,

Brenda tiene sin dudas un camino promisorio para transitar. "No podría definir mi música como parte de un género específico; me gusta aprender y sumar influencias de todo tipo a mis composiciones. Si bien existe correlación entre mis canciones y podría decirse que todas mantienen características de la música urbana, he estado fusionando estilos y expandiendo mis horizontes para crear un EP con mucha variedad musical", dijo.





CONOCIÉNDOLA

Nació el 30 de enero de 1997, en la ciudad de Mar de Ajó (Buenos Aires, Argentina). Es hija de los cantantes Cecilia Casado y Hugo Giouxs. En el 2015 participó durante 6 meses en el programa de talentos Laten Corazones (Telefe). Interpretó temas como Valiente, Dutty Love y Like a virgin. A fines de ese año fue invitada al programa Altavoz de la TV Pública.

En el 2016 fue invitada a asistir a la alfombra roja de los Premios Gardel. Entre 2015 y 2019 participó en las ediciones anuales del MC Día Feliz, organizado por la Fundación Ronald Mc Donald Argentina.

En el 2018 fue invitada a asistir al premio Nickelodeon Kids Choice 2018.

En 2019-2020 fue Embajadora de la marca Swatch Argentina Luxury Watches. Actualmente está grabando su primer EP, que incluirá temas de diferentes géneros, para mostrar su versatilidad.