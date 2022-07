Verónica Llinas, a EL LIBERAL: “Yo creo que parte de la salud mental es tener una red que a uno lo contenga”

24/07/2022 - 14:45 Camerino

Soledad Silveyra y Verónica Llinas llegarán a Santiago este jueves 28 para presentar, a las 22, en el teatro 25 de Mayo, “Dos locas de remate”, una obra para hacer reír durante 80 minutos. "La familia sirve para los buenos momentos, para los regulares, para los malos, y para hacer todo aquello que nunca le harías a un desconocido, por miedo a las consecuencias". Esta lacónica sentencia es la que sostiene la filosofía de "Dos Locas de remate".

La historia narra el reencuentro de dos hermanas que se vuelven a ver las caras después de 20 años en un duelo divertido y desopilante, donde tendrán que superar su pasado para poder tener un futuro, dando lugar a una disparatada tragicomedia que muestra el trasfondo social de las complejas relaciones familiares.

Verónica Llinás, en un zoom exclusivo con EL LIBERAL, habló acerca de esta pieza teatral con la que recorren el país.

- ¿Todos estamos a un paso de la locura o logramos la cordura cuando no olvidamos a la familia?

Yo creo que parte de la salud mental es tener una red que a uno lo contenga. A veces, cuando es la familia, es maravilloso porque cuando no es la familia es doloroso. La familia debería ser esa red y, a veces, cuando eso no se da uno tiene que armárselo de otra manera. La salud tiene que ver con no ser una persona aislada del mundo sino de tener lazos fuertes, de tener amistades, de poder disfrutar cosas simples como charlar, la alegría de un encuentro. Eso hace a la salud. Yo creo que, igual, estamos todos un poco locos y mucho más de lo que mostramos. En cualquier familia, donde uno escarbe un poquito, van a haber algunas cositas medio locas. Creo que esas cosas medio locas es el ser humano.