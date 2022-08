Paz Carrara, cantautora cordobesa, a EL LIBERAL: “Vivimos en un mundo lleno de inconformismo”

05/08/2022 - 15:25 Camerino

Por Emilio Marcelo Jozami de la Redacción de EL LIBERAL

“Suficiente” es el segundo adelanto que lanzó la cantante cordobesa Paz Carrera y en colaboración de Ainda. "Suficiente" es la continuación de "Ancla" (primer single), y viene a reforzar el concepto de la canción anterior: se acaba la tristeza y toca vivir las cosas desde otro lado. Adelantó lo que será su primer trabajo discográfico LP junto a Diego Mema y Pablo Giménez, que salió a la luz este jueves 4 de agosto.

"Esta canción habla de poder de alguna manera hacerle freno al inconformismo. Me ha pasado muchas veces de sentir que por no hacer canciones que me destruyan emocionalmente no son lo suficientemente buenas. La vida me va mostrando constantemente que es necesario hacer un balance. La tristeza es parte de ese balance, como también el resto de las cosas lindas que nos pasan. Este disco para mi viene a ser equilibrio para mi música" destacó la artista.

Paz Carrara, en una entrevista telefónica con EL LIBERAL, habló de “Suficiente”, del nuevo disco denominado "Me cansé de hacer canciones (que no salgan si no estoy llorando)", de su trayectoria y adelantó la gira que prepara para presentar sus canciones.

-¿Se puede ponerle un freno al inconformismo tal como lo planteas en “Suficiente”?

Vivimos en un mundo lleno de inconformismo. Siento que tiene que ser una elección y una decisión muy consciente en todo. Tengo un montón de herramientas para divertir y jugar y con ese juego trabajar. Entonces, yo creo que es un ejercicio constante, de día a día, de entender que quizás no estamos tan mal.





-¿Cómo llega Ainda a colaborar contigo en este tema?

Con los chicos de Ainda nos venimos cruzando de hace un tiempo. Hace muchos años que los escucho. Los admiro. De repente, la vida y la música nos empezaron a cruzar. Ellos me invitaron el año pasado a abrir su concierto y a cantar con ellos en el Konex. Se me ocurrió invitarlos a cantar conmigo esta canción (“Suficiente”) y fue una sorpresa para mí que ellos dijeran que sí y que aportaran algo tan lindo.





-¿En “Ancla”, tu anterior single, te anclaste en la tristeza y en “Suficiente” la soltaste?

Un poco sí. En “Ancla” era una tristeza de la que uno no puede salir. Es los días en que uno está triste, que tiene que estar triste y que a veces hay que estar triste. “Ancla” habla sobre esos, sobre esos días que estás triste y que no hay mucho que te vaya a sacar más que vos mismo, más cuando decidís levantar el ancla, Está buena la interpretación que haces. Y “Suficiente” y viene a contar lo que se viene.





-¿Qué es lo que se viene después de “Suficiente”?

Este jueves (por el jueves 4 de agosto) estreno mi primer disco, "Me cansé de hacer canciones (que no salgan si no estoy llorando)", que involucra a “Ancla” y a “Suficiente”. Con mucha emoción y con muchas ganas de que ya se esté dando.





-¿En qué etapa de tu vida has gestado “Ramé” y “Centenios”?

“Ramé” fue como el primer grupo de canciones y me cuesta decirle disco porque no fue una selección consciente. O sea, es como que yo tenía cuatro canciones y las grabamos a todas sin conceptualizar demasiado, pero justamente por eso el disco se llama “Ramé” que significa algo caótico y hermoso al mismo tiempo. Eran canciones, pero nunca fueron escritas para estar juntas. “Ramé” es mi comienzo en la composición, mi principio. Me veo muy chiquita cuando me veo ahí. En tanto, “Centenios” es todo lo contrario. Fue una agrupación súper consciente. Fue de las producciones que más quise hacer, que más disfruté hacer. Lo hice con un equipo increíble. Producción con Nacho De La Riega (productor, ingeniero de sonido y músico argentino) que ahora es amigo, pero que en ese momento era como algo que a mí me parecía inalcanzable poder producir con Nacho. “Centenios” es toda la prolijidad del audio y las canciones melancólicas. Para mí, “Centenios” fue un momento muy importante.





-“Me cansé de hacer canciones que no salgan si no estoy llorando”, dices en “Suficiente”. ¿Por qué surge esa expresión?

“Centenios” y mucha de la música que venía antes era una música muy como pesada nostálgicamente, muy tirando para atrás, muy como que me desbordaba la composición, en ese sentido, emocionalmente. Como que yo terminaba de componer y me largaba a llorar. Lloraba mucho cuando componía. Y si no lloraba sentía que la canción estaba buena. Como que esa era una lógica rarísima que estaba llevando a cabo.





-¿Cuál será la característica sobresaliente de "Me cansé de hacer canciones (que no salgan si no estoy llorando)"?

Vengo de producciones bastante orgánicas. “Centenios”, por ejemplo, tiene vientos y todo lo que suena está tocado por seres humanos. Y acá, en este disco (el que lanzó hoy jueves 4 de octubre), hay unas computadoras. Hay unas computadoras, pero hay una producción más pop, pero que también que suena bastante indie. Entonces, tiene un estilo un poco más decidido. Dejó de ser tan folk pop. Para mí es como un nuevo sonido. Las canciones suenan más pop también.





TELONERA DE UN EX ONE DIRECTION

-¿Qué representó para vos haber teloneado a Louis Tomlinson (ex One Direction)?

Para mí fue una oportunidad increíble. En el camino de la música siempre hay un montón de puertas, pero algunas se abren y otras no, algunas son más grandes que otras y este fue un portón gigante y se abrió y yo disfruté mucho pasar por ahí, disfruté mucho de la gente, disfruté mucho estar expuesta, tocar en el Movistar Arena. Me encantó estar ahí después de haber estado en situaciones más chicas. O sea, me encantó estar ahí después de miles de escenarios más chiquitos porque pude mirar para atrás y me sentí segura en ese escenario más grande. Fue lindo.





- ¿Qué sensaciones tuviste al ser invitada por Bandalos Chinos y Celli?

Por suerte hay muchas cosas que se van dando en forma natural. Como que hay gente a la que admiro y que, de repente, la música nos cruza y la onda se da naturalmente. Con Celli nos fuimos cruzando varias veces, nos hemos juntado a componer. Lo mismo me pasa con otros artistas. Lo más lindo es que se genera auténticamente una amistad o un compañerismo más allá de quienes somos. Lo más valioso es lo humano.





- A propósito de todas esas cosas que te están sucediendo, y que seguramente han de venir cosas más hermosas, ¿cómo vives este presente?

Con mucho disfrute. Estoy trabajando mucho desde hace varios años. Estos dos últimos años lo focalicé mucho en el proyecto que va a salir el jueves (por hoy, 4 de octubre). Sigo trabajando mucho. Estoy en un rubro donde no sé si se para demasiado, pero estoy contenta con todo lo que vengo haciendo, lo que venimos haciendo porque no estoy yo sola. Tengo un equipo. Me siento cada un poquito más segura de lo que tengo en mano. Estoy contenta.





- ¿Más allá del disco qué otros proyectos hay?

El proyecto, más allá del lanzamiento, es que estamos preparando una gira. De hecho, las entradas salen a la venta el lunes (lunes 8 de agosto). Vamos a girar por el interior. Nos vamos a Uruguay. Esto es algo que yo sueño desde hace años y es la primera que, realmente, puedo lograrlo.





CONOCIENDO A PAZ CARRARA

Paz Carrara es una cantante y compositora de 23 años nacida en la provincia de Córdoba y comenzó su relación con la música desde muy pequeña, ingresando al conservatorio Félix T. Garzón a los 8 años de edad.

En 2018 se mudó a Buenos Aires en donde terminó sus estudios de música y comenzó a desarrollar su carrera como artista.

Dentro de sus primeros pasos y con su estilo pop folk lanzó “Ramé” (2019) su primer EP y luego “Centenios” (2020) logrando reconocimiento en la escena de la música que comenzó a descubrir su talento y su sensibilidad tanto en la composición como en la interpretación de sus canciones.

En el 2020 a través de su single “Radar”, logró dar un paso agigantado, así conquistando rápidamente público y nuevos oyentes acumulando más de 1M de escuchas en Spotify.

En 2020 y 2021 compartió escenario invitada por artistas como Bandalos Chinos, Celli, y Ainda, y en 2022 presentó su proyecto en los escenarios del Cosquin Rock y Quilmes Rock.

Además en mayo de este año tuvo la posibilidad de telonear el show de Louis Tomlinson (ex One Direction).