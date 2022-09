Roly Serrano: “Hay un paralelismo muy grande entre la historia del personaje del "Mudo" con mi historia personal”

04/09/2022 - 16:32 Camerino

Víctor Laplace, Osvaldo Laport, Pablo Alarcón y Roly Serrano son los protagonistas de “Rotos de amor”, obra de teatro que legará a Santiago el próximo domingo 18 de septiembre para presentarse, a las 20, en el Paraninfo de la Unse.

Luego de varias temporadas en Calle Corrientes, y una gira con la que recorrió todo el país y una temporada en Villa Carlos Paz donde fue galardonada con el Premio Carlos de Oro, Laplace, Laport, Alarcón y Serrano recorren el país.

“Rotos de amor” es una divertidísima comedia que de manera tierna habla del amor y sus desencuentros. Protagonizada por Pablo Alarcón, Víctor Laplace, Osvaldo Laport y Roly Serrano, la obra fue nominada al Premio Estrella de Mar en los rubros Mejor Comedia Dramática, Mejor Dirección y Mejor Actor (Osvaldo Laport).

La propuesta reúne una serie de cuadros cómicos, a cargo de visitadores médicos, quienes resultan ser unos “perdedores sin remedio”. Tuvo varias versiones anteriores, todas muy exitosas y elogiadas por el público y la crítica.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Rodolfo Guillermo Serrano, Roly, habló de esta pieza, reveló sus dolores personales y evocó el día en que se transformó en Diego Armando Maradona para una película italiana junto a glorias de Hollywood.

¿Cuán demandante fue ponerse en el papel del "Mudo"?

Cuando leí el guión y lo que me tocaba hacer me causó mucha ternura. Además, hay un paralelismo muy grande entre la historia del personaje del "Mudo" con mi historia personal. Entonces, ahí dije: "¡Upa!" Como uno siente que en teatro es sanador, como uno siente que el transitar el dolor lo más rápido posible hace que ese dolor se transforme en alegría de haber vivido lo que viviste, una costra de dolor durante toda tu vida, ese personaje me vino como peludo de regalo, un regalo del cielo.

¿Cuán demandante fue ponerse en el papel del "Mudo"?

Cuando leí el guión y lo que me tocaba hacer me causó mucha ternura. Además, hay un paralelismo muy grande entre la historia del personaje del "Mudo" con mi historia personal. Entonces, ahí dije: "¡Upa!" Como uno siente que en teatro es sanador, como uno siente que el transitar el dolor lo más rápido posible hace que ese dolor se transforme en alegría de haber vivido lo que viviste, una costra de dolor durante toda tu vida, ese personaje me vino como peludo de regalo, un regalo del cielo.

Mirá la entrevista