El santiagueño Nelson Albarracín presentó “Cenizas de amor”, un chamamé canción bien sentido

10/09/2022 - 16:40 Camerino

“Cenizas de amor” es el nombre del chamamé canción que lanzó Nelson Albarracín, el destacado cantor santiagueño radicado en Córdoba. Esta creación fue compuesta en tiempos de pandemia.

"Es un obra que me pertenece en letra y música, que nació cuando me encontraba en mi pueblo natal Villa Unión, en Santiago del Estero, donde nacieron varias otras canciones también. Elegí “Cenizas de amor”, y deje esperando a otras, por su melodía romántica y dulce que me llega mucho a la hora de interpretarla", confiesa Nelson.

"Es una melodía universal que tiene una aceptación inmediata y narra una historia de amor seguida de un adiós, tiene un mensaje lindo de libertad, de aprender a soltar y aceptar. Esto tiene mucho que ver conmigo, con mi forma de ver las cosas", agrega el cantautor santiagueño.

La canción "Cenizas de amor" fue grabada, mezclada y masterizada en “Estudios Pira” de la ciudad de Córdoba, lugar donde también se filmó el video que ya se encuentra disponible en el canal oficial del artista.

ACERCA DE NELSON

Oriundo de la localidad de Villa Unión, Provincia de Santiago Del Estero, ubicada al sur de la provincia. Actualmente radicado en la Ciudad de Córdoba. Se caracteriza por brindar un show de folklore bien tradicional, alegre y muy festivalero.

Comenzó sus primeros pasos en la música formando parte de conjuntos de chamamé de la región donde se crió, como guitarrista y primera voz, siendo esta una etapa de aprendizaje y formación en los escenarios, por al menos 10 años aproximadamente.

En el año 2015 ya como solista se consagra ganador en el “Pre-Festival del Tambero” (Colonia Alpina Santiago del Estero) en el rubro solista vocal. El mismo año fue finalista del “Pre-Cosquín 2016” sede Santo Tomé (Santa Fe). En 2016 se consagra ganador en el “Festival Nacional de la Chacarera” (Santiago del Estero) rubro solista vocal, entre otros certámenes ̈.

Arriba a la ciudad de Córdoba en el año 2017, donde se instala dándole un enfoque a su carrera en un ámbito más profesional. Ese mismo año participó del circuito de peñas y espectáculos callejeros de Cosquín y al año siguiente presenta su primer sencillo “Zamba de mi madre” (canción de su autoría) lo que lo lleva a recorrer las peñas de la ciudad de Córdoba y el interior de la provincia.

En el 2019 lanzó el sencillo "Si te va a gustar" junto a “Cuti” y Roberto Carabajal, quienes apadrinan su carrera y lo llevan a recorrer varios festivales, provinciales y nacionales

En 2020 toma participación en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María (Córdoba) como invitado especial de Cuti y Roberto Carabajal. En el mes de mayo de 2021 lanza su single “Amor complicado" (otro tema propio) y en el mes de diciembre presenta otra de sus canciones “El tuyo y el mío “, obra que le pertenece en letra y música, donde participan en la grabación “Cuti” y Roberto Carabajal.

Actualmente se encuentra compartiendo su nueva canción “Cenizas de amor” que es otra de sus composiciones, caracterizándose por su ritmo de chamamé/canción.