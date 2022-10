Santiago Mitre: “A mí me gusta pensar en este filme como una película sobre la democracia y cómo se construyó la democracia en un momento tan frágil de nuestra historia”

04/10/2022 - 14:50 Camerino

“A mí me gusta pensar en este filme como una película sobre la democracia y cómo se construyó la democracia en un momento tan frágil o tan primitivo de nuestra historia”.

Así de claro y contundente es la expresión de Santiago Mitre cuando, en un zoom exclusivo con EL LIBERAL, respondió a la pregunta si ¿”Argentina, 1985” es una película sobre la dictadura militar o sobre un hecho histórico heroico?

El año 1985 fue un año después de que se terminó una dictadura sangrienta que arrasó no solo con parte de la población sino también con las instituciones y había que refundar una manera de mirar el país. Es un hecho que me produce muchísima admiración y que me parece que merece ser recordado con la importancia que tuvo, con unos valores cívicos, sociales y humanos extraordinarios que tal vez por el paso del tiempo estaban siendo olvidados”, enfatizó el también director de “El Estudiante” y “La Cordillera”.